В лесу под Москвой зарезали директора крупной фирмы

В Подмосковье найден мертвым директор строительной фирмы "Неруд-2016". Труп руководителя компании был обнаружен в лесу недалеко от детского лагеря.
По предварительным данным, мужчину зарезали: он получил удар ножом в грудь. Ноги умершего были связаны, передает сайт газеты "Московский Комсомолец". По факту происшествия проводится проверка.
Повеселевшая певица пошла набивать живот
Герцогиня Кэтрин вернулась к общественной жизни
Мужчина пытался инсценировать несчастный случай
Боевики из Махачкалы планировали совершить теракт на концерте поп-певца