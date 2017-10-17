В лесу под Москвой зарезали директора крупной фирмы

В Подмосковье найден мертвым директор строительной фирмы "Неруд-2016". Труп руководителя компании был обнаружен в лесу недалеко от детского лагеря.

По предварительным данным, мужчину зарезали: он получил удар ножом в грудь. Ноги умершего были связаны, передает сайт газеты "Московский Комсомолец". По факту происшествия проводится проверка.