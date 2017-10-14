Москвич упал с балкона 20 этажа и выжил

На северо-востоке столицы 20‐летний юноша упал с балкона, расположенного на 20 этаже дома. С многочисленными переломами он доставлен в институт имени Склифосовского, передает "360".

ЧП произошло в проезде Нансена. Сейчас молодой человек в состоянии комы помещен в реанимацию. Известно, что юноша жил с мамой и страдал параноидальной шизофренией.