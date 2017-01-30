В московском метро поймали мужчину с автоматом

Инцидент произошел на станции метро "Университет"
Сотрудники безопасности Московского метрополитена поймали мужчину с автоматом. Он был задержан на станции "Китай-город".
Оружие было обнаружено при проверке багажа на рентгене. При себе мужчина имел пистолет-пулемет Томпсона 1929 года производства, передает РЕН ТВ. По факту инцидента проводится проверка.
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