В московском метро поймали мужчину с автоматом

Сотрудники безопасности Московского метрополитена поймали мужчину с автоматом. Он был задержан на станции "Китай-город".

Оружие было обнаружено при проверке багажа на рентгене. При себе мужчина имел пистолет-пулемет Томпсона 1929 года производства, передает РЕН ТВ. По факту инцидента проводится проверка.