Пассажирка московского метро сломала спину на эскалаторе

В Московском метрополитене вечером 30 января случилось ЧП. Пассажирка на станции метро "Университет" упала с эскалатора, в результате чего пострадала другая женщина – она получила перелом позвоночника и ребра, передает РЕН ТВ.
Потерпевшая сообщила, что не имеет ни к кому претензий. Подробности происшествия устанавливаются.
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