Пассажирка московского метро сломала спину на эскалаторе

В Московском метрополитене вечером 30 января случилось ЧП. Пассажирка на станции метро "Университет" упала с эскалатора, в результате чего пострадала другая женщина – она получила перелом позвоночника и ребра, передает РЕН ТВ.

Потерпевшая сообщила, что не имеет ни к кому претензий. Подробности происшествия устанавливаются.