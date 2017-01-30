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Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео
30-летняя Энда Какравати и ее супруг, 52-летний Питер Линч, потерпели крушение на легкомоторном самолете. Они упали в реку Суон в городе Перте на глазах у 60 тысяч зрителей.
За несколько минут до катастрофы Энда записала видео. В этот момент она уже находилась внутри кабины, рядом с мужем, который был за штурвалом.
Девушка успела поделиться роликом с подписчиками своей страницы в Instagram. "Пожелайте нам удачи!" – это были последние слова в жизни авиалюбительницы.
Сообщалось, что ранее аналогичная катастрофа произошла во время авиашоу в китайском городе Шицзячжуан. Как писали Dni.Ru, там недалеко от взлетно-посадочной полосы рухнул легкомоторный самолет "Сяоин-500". На его борту находились четыре человека, все они погибли.
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