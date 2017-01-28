В Киеве напали на известную украинскую певицу

В Киеве неизвестные напали на оперную певицу Наталью Шелепницкую. У народной артистки Украины украли сумку с личными вещами и дисками.

О нападении рассказала сама певица. По ее словам, инцидент произошел в Киеве недалеко от жилого массива Осокорки. Преступники заранее изрезали колесо ее автомобиля, когда машина стояла на парковке возле торгового центра.

"Доехав до заправки, я вынуждена была остановиться на обочине, потому что машину уже очень вело вправо. Позвонила мужу, и в этот миг с криком преступник выбивает боковое стекло, хватает сумку и убегает", – сообщила Наталья Шелепницкая.





В украденной сумке находились деньги, документы, ключи от квартиры и диски с ее записями. "Я понимаю, что их интересуют деньги, а сумку с документами они выкинут. Там водительские права, техпаспорт, ключи от авто, ключи от квартиры. Оперативники говорят, что такие случаи очень часто сейчас случаются с людьми", – посетовала артистка.

Певица получила несколько царапин, так как стекло от разбитого окна посыпалось на нее. Артистка была напугана и не сразу поняла, что происходит. Шелепницкая не смогла рассмотреть лицо нападавшего, но запомнила, что он был в черном, передает ТСН.



По словам певицы, она стала жертвой серийных грабителей. "На камерах наблюдения с заправки видно, как он после преступления перебежал дорогу, сел в машину, которая его ждала. Следователь сказал, что они уже месяц гоняются за этой машиной", – поделилась артистка.

Наталья Шелепницкая выступает с ведущими коллективами Украины, гастролирует за рубежом. В ее репертуаре более тысячи произведений: оперные партии, арии украинских и зарубежных композиторов, а также украинские народные песни.