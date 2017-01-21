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На сына Кличко напал аллигатор

Фото: GLOBAL LOOK press/Ralph Lauer
На старшего сына мэра Киева Виталия Кличко Егора-Даниэля напал аллигатор. Сообщается, что молодой человек пострадал не сильно.
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О своем столкновении с аллигатором Егор-Даниэль Кличко рассказал на своей странице в Facebook, разместив там фотографию прокусанной руки. На снимке видно, что молодому человеку пришлось накладывать швы на два пальца. "Правило номер 1 для смотрителя за аллигаторами: если он хочет еду, дай ему еду", – прокомментировал он.

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В комментариях к этой записи  Егор-Даниэль Кличко отметил. что с ним все хорошо и никаких серьезных последствий нападении рептилии не принесло. По данным издания "Страна.ua" сын мэра украинской столицы работает волонтером в Национальном парке Эверглейдс в штате Флорида.

Скриншот: facebook.com/Єгор Даніель Кличко

Известно, что молодой человек учится в США в колледже Ransom Everglades School. Год обучения в стенах этого заведения стоит больше 34 тысяч долларов. На территории колледжа, расположенного в Майами на берегу Атлантического океана находится футбольное поле, теннисные корты, концертный зал, кафе, развлекательный центр и даже пристань для катеров. Главная задача учебного заведения – подготовка детей к поступлению в американские вузы.

Егор-Даниэль Кличко. Фото: facebook.com/Єгор Даніель Кличко

Украинские журналисты отмечают, что свою дочь Лизу-Викторию и младшего сына Максима мэр Киева не стал доверять украинскому образованию. Вместе со своей материью они живут в Германии и учатся в Международной школе Гамбурга. Там за год обучения родителям приходится выкладывать по свыше 19,5 тысячи долларов в год за каждого отпрыска. Отмечается, что семья Кличко не часто бывает в украинской столице.

Автор: Геннадий Куприянов21 января 2017, 10:27

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