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США ставят Кличко президентом Украины

Виталий Кличко. Фото: GLOBAL LOOK press/Str
Деятельность Петра Порошенко в должности президента Украины больше не устраивает США. Сменить его на высшем государственном посту может нынешний мэр Киева Виталий Кличко.
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Сведениями, полученными из "абсолютно компетентных источников", поделился украинский журналист Дмитрий Гордон. По его данным, в США недовольны работой Петра Алексеевича.

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"Из абсолютно компетентных источников мне известно, что в Соединенных Штатах идут переговоры о том, на кого поставить после Петра Порошенко", – заявил Гордон в эфире телеканала "112 Украина".

"Американцы недовольны тем, как проходят реформы, вернее, как не проходят реформы в Украине. Они недовольны тремя годами пробуксовки. Они недовольны тем, что огромный кредит доверия всего мира, который был выдан Украине, абсолютно не сработал. Тем, что здесь продолжается коррупция, то есть под громкие заявления о е-декларировании коррупция растет. Коррупция времен Януковича кажется детским садом по сравнению с послемайданной коррупцией в Украине", – заявил журналист.

Как сообщил Гордон, один из кандидатов на пост главы государства – лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.  По словам журналиста, музыканта даже "провели через обучение в Йельском университете" (в 2015 году Вакарчук был участником стипендиальной программы Yale World Fellow). Гордон отметил, что музыканта "натаскивали, но пока от этой кандидатуры отказались".  С точки зрения Вашингтона, более подходят на роль лидера Украины Виталий Кличко либо экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Есть и другие кандидатуры, однако "засвечивать" их журналист не пожелал.

Напомним, на днях Украину посетил действующий вице-президент США Джо Байден. После государственного переворота в Киеве Байден курировал в администрации Обамы украинское направление. Его даже в шутку прозвали "генерал-губернатором Украины". Однажды Байден даже пошутил, что общается с президентом Украины Петром Порошенко чаще, чем с собственной женой. А во время последнего визита вице-президент США отметился неожиданным сравнением, поставив в один ряд полеты астронавтов на Луну и "становление украинской демократии".

Автор: Игорь Силецкий17 января 2017, 11:50

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