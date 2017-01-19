Кличко опозорился в Давосе

Киевский мэр Виталий Кличко вновь показал уровень своей эрудиции. На экономическом форуме в Давосе политик заявил, что площадь Украины в два раза больше территории Франции.

"Я из Украины, страны, которая вдвое больше Франции, это самая большая страна в Европе", – заявил Кличко. Он призвал молодых людей драться, потому что жизнь – "это борьба за ваши взгляды, ценности, цели и мечты". "Какие у нас взгляды? Очень важно, какие у вас взгляды и ценности", – заключил киевский мэр.

Отметим, что площадь Украины составляет примерно 603 тысячи квадратных метров, в то время как территория Франции вместе с заморскими владениями – более 674 тысяч квадратных метров. Площадь материковой части страны составляет примерно 577 тысяч квадратных метров, но и это число явно больше половины территории Украины.