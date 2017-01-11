"Верка Сердючка" выколола себе глаз ложкой после драки

Двойник Верки Сердючки подрался с посетителем одного из ресторанов столицы. Затем он попытался покончить жизнь самоубийством, а после неудачной попытки суицида выколол свои глаза ложкой.

Сергей Р. в костюме Верки Сердючки после ссоры с одним из гостей заведения нанес ему удар ножом, сообщает Life.ru. Двойник решил, что признание в преступлении смягчит наказание, и отправился в отделение полиции с повинной.

Однако там он узнал, что ему все равно грозит уголовный срок. После этого артист безуспешно попытался покончить с собой. Медики госпитализировали неудавшегося самоубийцу и приковали его к койке.

Тем не менее Сергея это не остановило, он сумел освободиться от наручников, украл ложку у одного из санитаров и этим столовым прибором повредил себе глаза. В результате пациент ослеп на один глаз, второй оказался частично поврежден.

По факту инцидента внутри больницы проводится служебная проверка. Отметим, что Сергей изувечил себя за два дня до 40-летнего юбилея.

Напомним, 11 января 2017 года пьяный житель Красноуфимска попытался выколоть глаза полицейскому шариковой ручкой. Стражи порядка увидели мужчину, распивающего спиртные напитки в общественном месте, и отвели его в служебную машину для подписания протокола.

"Для этого ему дали шариковую ручку. В этот момент мужчина с силой ударил шариковой ручкой одного из стражей порядка в лицо. Полицейскому была причинена резано-рваная рана вблизи левого глаза", – сообщается на сайте СК по Свердловской области. Позднее мужчина объяснил, что употреблял алкоголь на улице в связи со смертью родственницы в Нижнем Новгороде.