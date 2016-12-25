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Самолeт Ту-154 с пассажирами рухнул в Чeрноe море
Ту-154 Министерства обороны пропал с экранов радаров всего через одну минуту после вылета из аэропорта города Сочи. Сотрудники сочинского УФСБ проводят проверочные мероприятия в диспетчерском пункте города.
Как передает Life.ru, ведутся опросы ряда сотрудников, среди которых есть и те, кто непосредственно вел пропавший борт. Специалистов интересуют вопросы о последних докладах командира экипажа, а также о возможных неисправностях воздушного судна.
Версия теракта уже была исключена из списка основных. Рассматривается вероятность ошибки пилотирования, а также
технической неисправности.
Известно, что Ту-154 был введен в эксплуатацию 33 года назад – в 1983 году.
Как писали Dni.ru, самолет Министерства обороны, совершавший рейс из Сочи в Сирию, пропал с радаров рано утром 25 декабря в небе над Черным морем. На борту находились 93 человека, среди них были артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты российских телеканалов. Ведутся поисковые работы.
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