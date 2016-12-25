Пропавший ансамбль имени Александрова летел в Сирию на праздник

В районе Сочи продолжает поиск пропавшего с радаров самолета Ту-154, принадлежащего Министерству обороны. На борту лайнера находились музыканты ансамбля имени Александрова, которые летели в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих с праздниками.

Всего в самолете были восемь членов экипажа и 83 пассажира, среди которых военнослужащие, а также артисты и представители российских СМИ, в том числе репортеры "Первого канала" и телеканала "Звезда". Ансамбль имени Александрова должен был поздравли с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе "Хмеймим".

Ансамбль имени Александрова был основа в 1928 году. Является крупнейшим художественным коллективом России и ранее СССР. С мая 2016 руководителем стал народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов.

Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта.