В Сочи пропал пассажирский самолет с ансамблем имени Александрова

В горах Сочи идут поиски самолета Ту-154, принадлежащего Министерству обороны России. На борту находились восемь членов экипажа и 83 пассажира, включая музыкантов ансамбля имени Александрова.

Лайнер начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Как сообщает РИА Новости, он направлялся в Латакию (Сирия).

"По предварительным данным, пропавший Ту-154 прибыл в Сочи с подмосковного аэродрома Чкаловский для дозаправки. Он, скорее всего, упал в горной части Краснодарского края", – рассказал представитель силовых структур.

Эксперты предполагают, что самолет мог разбиться из-за технической неисправности. Также рассматривается версия ошибки пилотирования. На борту лайнера находились 83 пассажира и восемь членом экипажа. По данным СМИ, помимо военнослужащих и музыкантов ансамбля имени Александрова там были и девять представителей российской прессы, среди них корреспонденту "Первого канала" и телеканала "Звезда".

Сейчас поисками поисками пропавшего лайнера ведутся в горах Краснодарского края, а также в акватории Черного моря. Тем временем министр обороны Сергей Шойгу проводит совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных Сил по организации поисково-спасательных мероприятий. Как рассказал Дмитрий Песков, президенту России Владимиру Путину уже доложили о ЧП.