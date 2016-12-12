Подробности смертельной аварии с пьяной сотрудницей полиции

Сотрудница МВД "Серпуховское", сбившая насмерть двух пешеходов, любила хвастаться фотографиями с алкоголем в социальных сетях. Делом о произошедшем 11 декабря ДТП займется прокурор Московской области.

Трагедия случилась в подмосковном Серпухове. Сотрудница местного отделения полиции находилась в состоянии алкогольного опьянения за рулем личного автомобиля в неслужебное время.

ДТП произошло в тот момент, когда мужчина и женщина переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщает сетевое издание m24.ru.

Есть и другая версия происшествия. Согласно ей, 31-летняя сотрудница полиции Анастасия Б. за рулем Hyundai Sonata ехала по 2-й Московской улице и пошла на обгон другого автомобиля. Выехав на встречную полосу, она сбила пешеходов, которые двигались по левой обочине, после чего протащила их несколько метров на капоте, сообщает Life.ru. Пострадавшие от полученных травм скончались на месте.

Фото сотрудницы полиции, сбившей насмерть двоих под Москвой https://t.co/LFUyhZXRky pic.twitter.com/y7EsZY4ctQ — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 12 декабря 2016 г.

Сразу после катастрофы сотрудницу полиции доставили на освидетельствование в наркологический диспансер. У нее был взяты анализы крови и мочи на содержание алкоголя и наркотических веществ. Экспресс-анализ ("продувка") показал наличие алкоголя – 0,51 промилле, передает Федеральное агентство новостей. Этого достаточно, чтобы не ощущать расстояние до объектов и неадекватно оценивать освещенность, дистанцию, сигналы светофоров и других транспортных средств.

Выяснилось, что Анастасия Б. любила похвастаться на своей странице в соцсети фотографиями с алкоголем. В частности, алкогольным коктейлем Б-52, передает ИА "Народные новости".

Сбившая насмерть двоих пешеходов сотрудница МВД была задержана на 48 часов. Назначена служебная проверка, по результатам которой она, предположительно, будет уволена из органов внутренних дел. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены ее непосредственные руководители. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Расследованием трагедии займется прокурор Подмосковья. "Прокурор Московской области взял на личный контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по ч. 6 ст. 264 УК России ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц") по факту ДТП с участием сотрудницы полиции, в результате которого погибли два человека", – сообщает официальный сайт Генпрокуратуры России. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения Анастасии Б.

Примечательно, что у сотрудницы МВД, получившей два года назад водительские права, за это время не было зафиксировано ни одного нарушения ПДД. В органах внутренних дел Анастасия Б. уже девять лет. На момент смертельной аварии она являлась дознавателем в МУ МВД России "Серпуховское" в звании лейтенанта полиции.