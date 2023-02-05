Пугачева осталась без пенсии Тесты Кейт Миддлтон о третьей беременности Игры Сонник

Топ новостей недели

"Все": Тяжело заболевшего Костомарова не спасли
"Женское счастье": сбежавшая из России Ковальчук показала заграничные хоромы
Переспавшая с Тарзаном Волочкова откровенно о разводе: Королева уже не с ним
Врачи упорно боролись за его жизнь: не стало 71-летнего Садальского
партнеры
Воскресенье
5 февраля
Лента новостей
20:25
Гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля 2023 года
20:06
Рак яичка, опухоль в матке, врожденное уродство: кому из звезд удалили органы
20:00
Бузову в срочном порядке отправили к врачу из-за шокирующей выходки
19:06
Бросила и чувствует себя виноватой: почему рухнул крепкий брак Елены Ваенги
18:30
"Он очень мягкий": как пригревшая соперницу на груди Степаненко упустила Петросяна
17:30
“Не стоит”: на нелепо вырядившуюся перед разводом Королеву обрушилась суровая правда
17:20
Случилось ужасное: Лолита вынуждена сама справляться с последствиями покушения
16:40
Водитель экскаватора: стали известны правдивые подробности первого интима принца Гарри
15:42
Мат, обвинения и угрозы: стало известно о проблемах в семье Николаева и Проскуряковой
14:40
Плашмя рухнул грудью: нелепая ошибка лишила Башарова будущего
13:37
Галлюцинирующая Поргина отправилась на небо к покойному Караченцову
13:00
Устроившая истерику дочь Славы рассказала Кудрявцевой о поле ребенка: Мужу нравится
11:40
"Барби на пенсии": оголившаяся на публике 51-летняя Кудрявцева вызвала смех и жалость
11:00
"Невзрачная посредственность": стало известно о причинах эксгибиционизма Дарьи Мороз
08:09
Морщинистая кожа и обвисшие уши: превращение чудища в милое создание сняли на видео
06:12
Секс в церкви и отмена всех канонов: сериал "Монастырь" признали оскорблением чувств верующих
04:33
Эбру: 5 интересных фактов о "волшебной живописи на воде"
02:09
Чем опасна "инъекционная" пластика?
00:02
Агафий-полухлебник: приметы и традиции 5 февраля
22:17
Последняя улыбка: фото Анастасии Заворотнюк ранят до слез
21:47
"Ну и уродина!": 15 пострашневших ради роли звезд кино
21:17
"Она готова": припавшая к бутылке певица Слава ушла на пике
20:08
Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии
19:58
"Эскорт для пенсионеров": оголившаяся Волочкова рассказала о любимом занятии
19:17
Выбираем модный трикотаж
19:15
Последние слова ушедшего Костомарова пронзили до слез: Врачи не боги
18:45
"Дети не получаются": слухи об импотенции сына Орбакайте всполошили народ
18:12
Слезы: инфаркт 63-летнего Николаева привел к уходу
17:15
"Я схожу с ума": ставшая невестой 53-летняя Буланова заявила о разрыве с женихом
16:33
Ради победы: вдохновившийся успехами Арзамасовой на льду Авербух дал ей полную свободу
15:51
"Полюбуйтесь!": раздвинувшая "ножки" Стриженова засветила пышную растительность
15:25
Показавшая растущего малыша дочь Маликова прячет живот на фото: Бутерброд любви
14:30
"Становится сладко": закатившая глаза Андреева затолкала за щеку толстый конец
14:18
"Еще одна Бузова": Подольскую оплевали после решения о разводе
13:48
"Любви не случилось": бросившая Петросяна 33-летняя жена прильнула к прибору смуглого незнакомца
13:07
В полку прибыло: Пугачева привечает в Израиле звезду Первого канала
12:36
Как Волочкова: вывалившая свой вареник Гузеева довела толпу до исступления
11:35
"Пока еще теплый": у 77-летнего Якубовича отнялись ноги прямо во время съемок
11:24
"Кризис в отношениях": укатившая на курорт без мужа Тодоренко ищет нового
08:06
Мать и жена всю жизнь скрывали от него жуткую тайну: как жил ведущий "Жди меня" Игорь Кваша
06:49
Пряная Lira: в новом ресторане актуализировали ближневосточную кухню
04:33
Сделай сам: 5 лучших романов независимых авторов
02:32
В Москве запущен сервис оценки качества ЖК
00:14
Тимофеев день: что нельзя делать 4 февраля
22:00
"Она уже не в силах": проспиртованную Волочкову вытаскивают с того света
21:40
"Остановилась": беременная Орлова на девятом месяце погрузилась во мрак
21:20
"Наш любимый Юдашкин": Россия скорбит по умершему модельеру
21:00
"Ищет тухлятину": рыскающая по клоаке общества Собчак утонула в помоях
20:40
4 месяца ада и смерть в одиночестве: звезда сериалов "Универ" и "Ранетки" скончалась в реанимации
20:20
Дружбе конец: Ротару объявила своим врагом известную российскую певицу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Последние слова ушедшего Костомарова пронзили до слез: Врачи не боги
В полку прибыло: Пугачева привечает в Израиле звезду Первого канала
"Пока еще теплый": у 77-летнего Якубовича отнялись ноги прямо во время съемок
"Я схожу с ума": ставшая невестой 53-летняя Буланова заявила о разрыве с женихом
"Любви не случилось": бросившая Петросяна 33-летняя жена прильнула к прибору смуглого незнакомца
Ради победы: вдохновившийся успехами Арзамасовой на льду Авербух дал ей полную свободу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Гороскоп
Гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля 2023 года

Гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля 2023 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.
прочитано 290 раз

Насыщенная неделя: полнолуние в воскресенье задало высокий темп, так что расслабиться не получится! Нынешний февраль вообще плохо синхронизируется с темой отдыха – он скорее про работу, амбиции, активное движение вперед. И вторая неделя месяца именно такая.

Начнется она с приятного и гармоничного аспекта между Меркурием и Нептуном. Их синергия обещает принести хорошие новости, творческие успехи, приятную атмосферу, а также подсказки интуиции, вещие сны и инсайты. Именно в этот день можно устроить мозговой штурм или семейный совет и найти, наконец, выход из сложной ситуации.

В середине недели гармонии станет меньше, а противоречий больше. Конфликт Марса с Венерой и Луной затруднит общение и взаимопонимание. Но поддержка Венеры Ураном придаст смекалки и фантазии: так вовремя сказанная шутка иногда гасит ссору.

10 февраля – самый серьезный день недели. Меркурий соединится с Плутоном, добавляя веса всем событиям. Решения, принятые в этот день, будут действовать долго, а все сделанное оставит след в жизни. Если хотите себе что-то пообещать, записать свои планы – сделайте это.

Выходные будут идеальными для культурного отдыха. Обязательно выходите в люди, общайтесь, получайте новые впечатления в театрах, музеях, концертных залах, на городских мероприятиях, встречах с друзьями. Покупки учебников, книг, новых онлайн-курсов будут весьма удачными.

Овен

Юпитер настроен решительно и смело, он подталкивает вас к судьбоносным решениям и поступкам. Обдумывайте все хорошенько, но и подсказки интуиции учитывайте! Обратите внимание на финансовую сферу: могут прийти предложения о работе, идеи для бизнеса, новые способы решения ваших проблем.

Телец

Тельцам пока рано рассчитывать на денежный успех, а вот на подвижки в карьере – вполне можно. Во многом успех будет связан с вашей способностью ладить с людьми, работать в команде, общаться, публично выступать. Будьте активны в соц.сетях, вступайте в новые группы и чаты – вам сейчас нужен коллектив.

Близнецы

Вы имеете неплохие шансы сменить работу на этой неделе или успешно начать учиться чему-то новому. Многие Близнецы смогут успешно подать документы на получение соц.пособий и других выплат от государства. Не стесняйтесь отстаивать свои финансовые права, если не вы, то кто же это сделает?

Рак

Учеба, личная жизнь и отношения с друзьями будут волновать Раков. Большинство событий будут крутиться вокруг этих тем. Венера в родственном знаке Рыбы поможет вам чувствовать себя уверенно и опираться на свои сильные стороны и таланты. Делайте, что наметили, не меняйте планы из-за чужого мнения.

Лев

Луна в вашем знаке начнет неделю в контрах с Сатурном, охлаждая отношения и провоцируя депрессивные мысли, но это настроение ненадолго. Ваша работоспособность будет расти с каждым днем и достигнет пика в пятницу. Вы сможете переделать множество дел и поставить точки над i там, где давно пора.

Дева

Луна в вашем знаке побуждает к действиям, но мешает мыслить глобально. Есть риск утонуть в мелочах, «не развидев» самого главного. Держите это в голове, когда будете пытаться оценивать события недели. В пятницу постарайтесь подвести итоги: что вы успели сделать с начала этого года, а что еще нет?

Весы

9 февраля Луна проследует в ваш знак, находясь в прекрасных отношениях с Меркурием и Плутоном. Этот день можно использовать для окончания домашних дел, которые зависли и постоянно откладываются. А с 11 числа можно приступать к творческих проектам, составлять список покупок к весне.

Скорпион

День Влюбленных еще не наступил, но Скорпионы почувствуют его приближение первыми! Планеты занимают самые выгодные позиции для тех, кто желает наладить свои отношения или устроить личную жизнь. Делайте предложения, знакомьтесь, стройте планы на романтический праздник!

Стрелец

Вы можете достичь серьезного прорыва в домашних и семейных проектах, причем без непривычных решений не обойдется. Хорошая неделя для Стрельцов, которые думают о переезде, покупке / продаже недвижимости, семейном бизнесе. Обращайте внимание на необычные варианты.

Козерог

Меркурий, соединившись в вашем знаке с Плутоном, сделает вас успешными на переговорах, в личных беседах и переписках. Вы будете убедительны и красноречивы, поэтому провести на этой неделе важную встречу или собеседование будет хорошей идеей. Также у вас хватит сил на спорт и другую физическую активность.

Водолей

С деньгами все неплохо, а с интеллектуальными задачами – еще лучше! Водолеи на этой неделе смогут хорошо заработать и достичь существенных успехов в учебе. Вы получите доступ к закрытой информации или купите платную подписку. Новые знания вас впечатлят и помогут продвинуться вперед.

Рыбы

Венера в вашем знаке на этой неделе вступает в содружество с непредсказуемым Ураном. От этого влияния можно ожидать чего угодно, так что будьте готовы к сюрпризам вроде приглашения на новую работу или свидание. Разумеется, успех будет зависеть и от вас тоже – под лежачий камень вода не течет!

Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
5 февраля 2023, 20:25 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Барби на пенсии": оголившаяся на публике 51-летняя Кудрявцева вызвала смех и жалость

Лера Кудрявцева комплиментов не дождалась
Шоу-бизнес

Мат, обвинения и угрозы: стало известно о проблемах в семье Николаева и Проскуряковой

Игорь Николаев оказался посреди скандала
Шоу-бизнес

Галлюцинирующая Поргина отправилась на небо к покойному Караченцову

Людмила Поргина навеки вместе с покойным супругом
Шоу-бизнес

Случилось ужасное: Лолита вынуждена сама справляться с последствиями покушения

Певице подложили свинью

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля 2023 года
Гороскоп на среду 1 февраля 2023 года
Гороскоп на вторник 31 января 2023 года
Гороскоп на понедельник 30 января 2023 года

Здоровье

"Интоксикация и поражение органов": чем опасны просроченные лекарства
Полюбить себя: как сделать это правильно?
Как кофе влияет на организм: объяснил врач
Раскрыта страшная опасность популярных фитнес-упражнений: Рискованно

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+