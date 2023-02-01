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Гороскоп
Гороскоп на среду 1 февраля 2023 года

Гороскоп на среду 1 февраля 2023 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Не упустите удачу, сегодня она на вашей стороне.
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Овен

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Овны будут блистать на переговорах, свиданиях и в прямых эфирах – планеты в знаках воздуха это тот самый кислород для вашего огня. Но помните, что в деле участвует Сатурн, а значит, без дисциплины и порядка не обойтись.

Телец

Вы разберетесь в схемах, которые помогут заработать деньги в IT, социальных сетях или на фрилансе. Также хорошие финансовые новости придут к Тельцам – журналистам, блогерам и представителям творческих профессий.

Близнецы

Луна в вашем знаке – истинный Цезарь в юбке: ведь даже Марс сегодня у нее на подтанцовке. Берите власть в свои руки и делайте, что нужно. У вас получится любое дело, в котором вы – главный зачинщик и генератор смыслов.

Рак

Не надо бороться с желанием побыть в одиночестве, послушать тишину – это ваше право! Если нет возможности уединиться дома, отправляйтесь на долгую прогулку. В этот день вам могут открыться тайны собственной личности.

Лев

Удачный день для того чтобы вытряхнуть из головы первую или последнюю любовь, а заодно и сожаления по поводу того, что кое-кто вас взял и разочаровал. Решительно удаляйте из памяти все, что причиняет вам боль и грусть!

Дева

Скромно, но со вкусом: Девам снова придется хитрить – мудрить, чтобы все получилось и достойно, и бюджетно. Порадуйте своего внутреннего бухгалтера, подписавшись на еще один канал про секреты домашней экономии.

Весы

День решительных и спортивных! Не стоит ждать милости от природы, если на вас не сходятся старые джинсы или мучает одышка после путешествия на 5 этаж. Сатурн и Марс на стороне тех, кто готов всерьез заниматься здоровьем.

Скорпион

Редкий день, когда Скорпионам охота разобраться в своих ошибках и причинах тех щекотливых ситуаций, из которых вам приходится изобретать пути отхода. Хорошая затея, главное – не переборщите снова с самокритикой!

Стрелец

Главное слово этого дня: «порядок». Он должен быть во всем, но вашему знаку рекомендуется сделать акцент на домашних делах. Проверьте, не забыли ли вы оплатить счета, вызвать сантехника или отвезти собаку на прививку.

Козерог

Славно потрудиться, как вы любите, сегодня могут помешать болтливые коллеги или друзья, которым срочно приспичило пожаловаться вам на жизнь. Отметайте весь инфошум и не сидите в телефоне, если хотите что-нибудь успеть.

Водолей

Сатурн в вашем знаке как строгий, но справедливый препод: он хмурит брови, но готов вам помогать, особенно сегодня, когда в игру включилась легкая, как перышко, Луна. Ищите женщину! Она вам принесет хорошую новость.

Рыбы

Домовитости день! Рыбам, которые делают ремонт или что-то строят, есть смысл пробежаться по магазинам стройматериалов или поискать рабочих. Тем, кто продает или покупает жилье, звезды помогут не прогадать с ценой.

Фото: Katharina Hild / imagebroker.com / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2023, 02:08 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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