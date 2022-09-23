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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года

Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Астролог Лилия Любимова подготовила актуальный гороскоп на неделю – с 26 сентября по 2 октября 2022 года.
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Всерьез и надолго: на этой неделе все, что будет создано, окажется долговечным. Звучит многообещающе, но кто из нас уверен, что поступает на 100% правильно и никогда не захочет изменить свое решение? В общем, отнеситесь серьезно к тому, что будете делать в конце сентября.

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Ретро-Меркурий продолжает пудрить нам мозг, а на Юпитер ополчились Солнце и Венера. Все это размывает фокус и усложняет задачу мыслить четко и объективно. Решаясь на что-то, мы можем витать в облаках и не замечать подводные камни, размером с хороший айсберг. Слушайте внимательно своего внутреннего критика! Он может вас спасти.

В то же время очень серьезная пара брутальных планет, Марс и Сатурн, создали прочный деловой союз, который словно ставит печать под каждым нашим поступком, заверяя – все это надолго, по-взрослому, без шуток! Таким образом изменить решения и шаги, предпринятые сейчас, будет сложно.

Для некоторых дел это просто идеально: если вы давно и совершенно точно знаете, что надо что-то переделать, изменить, исправить свою ошибку и вернуться туда, откуда ушли, то вся небесная канцелярия будет работать на вас. Все вторые шансы на этой неделе закончатся в вашу пользу!

Но что касается совершенно новых инициатив и дел, то их следует начинать не раньше 3 октября, когда Меркурий вновь станет прямым. А пока можно только готовиться.

Принимая решения и выстраивая отношения с окружающими, опирайтесь на звездные тренды. На этой неделе сильнее всего будут работать методы дипломатии: переговоры, переписки, стремление решить все полюбовно. Делать крупные покупки, косметологические процедуры пока не стоит – ждем следующую неделю!

Овен

Всю неделю ваш Юпитер под прессингом. Это значит, что пытаться отстоять свое мнение, повлиять на кого-то, упрочить свое положение, будет сложно. Если это можно отложить – отложите. Новолуние в ночь на понедельник сместит ваше внимание на отношения. Будьте внимательны к партнерам, друзьям, клиентам.

Телец

Вы выходите на финишную прямую в тех делах и процессах, которые начались в прошлом году. То, что вы тогда не изменили, потому что было страшно, теперь произойдет буднично и просто. Обращайте внимание на свое самочувствие: сейчас защитные силы организма Тельцов понижены, надо поберечься!

Близнецы

Ваш Марс заключил союз с Сатурном, что будет помогать действовать жестко, бесстрашно, хладнокровно. Решайтесь на поступки, которые давно выношены и в правильности которых уже нет сомнений. И обращайте внимание на обратную сторону медали: все, чего не видно, на самом деле важно.

Рак

Неделя будет для вас вполне благополучной, за исключением мелких неурядиц в четверг и субботу. Однако и на крупные победы Ракам рассчитывать не стоит: вы не входите в число знаков, которые на первых ролях. Можно заниматься исправлением всех ошибок, сделанных ранее – это лучшее задание на неделю.

Лев

Новолуние в ночь на понедельник принесет вам новости. Вы узнаете что-то важное от людей или из интернета, впечатлитесь и скорректируете свои планы в зависимости от полученной информации. Марс поможет вам найти группы единомышленников или новых друзей, которые надолго займут важное место в жизни.

Дева

Меркурий снова в вашем знаке и снова тормозит, только теперь уже перед рывком вперед. Вам предстоит усвоить какие-то уроки, что-то исправить, завершить дела. Новолуние в соседних Весах поможет запланировать решение финансовых вопросов, заниматься которыми можно будет после 3 октября.

Весы

Новолуние в вашем знаке в ночь с 25 на 26 сентября – важная веха года, надеемся, вы успели загадать желание или подумать о том, чего бы вы хотели достичь в новом личном году. Готовьтесь переписать какие-то страницы сентября – Меркурий снова пробежит по ним, разрешая исправлять ошибки.

Скорпион

Если в 2021 году вы спасовали перед какими-то проблемами, они вернутся. И даже если жизнь не заставит принимать решение «или-или», в ваших интересах внести ясность. Новолуние в соседнем знаке способствует разборкам с собой. Помните, что ментальное здоровье важнее пирровой победы в стиле «Я же говорил (а)!».

Стрелец

Ваша главная планета Юпитер сейчас напоминает босса, отправленного в отставку. Поэтому качать права, показывать свою значимость пока не получится. Займитесь другими делами – текущими, не играющей важной роли. Ответы на вопросы ищите в группах и каналах, где тусят люди с теми же проблемами, что у вас.

Козерог

Ваш Плутон в хорошем месте, ему помогают и Солнце, и Венера, поэтому, насколько позволяет ситуация, вы будете выигрывать и влиять на события в начале недели. А вот к концу ведите себя потише, особенно в воскресенье. В этот день общаться, покупать и продавать, учиться и учить будет сложно.

Водолей

Ваш Сатурн обрел важного союзника – Марса. Пока все остальные планеты мечутся и не знают, что делать, вам будет казаться, что вы знаете, что и главное как делать. Но это верно в отношении тактики, а вот со стратегией пока неясно. На всякий случай не жгите все мосты за собой, оставляйте хотя бы тропинки для возврата.

Рыбы

Самое лучшее, что могут сделать Рыбы, это затаиться и подождать. Пока Меркурий движется туда-сюда напротив вашего Нептуна, у вас не будет ясности в голове и четкого понимания своих дальнейших планов. Неделю хорошо потратить на раздачу долгов и наведение порядка в финансах. Тут вы точно не прогадаете!

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Vadim Nekrasov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2022, 21:23 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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