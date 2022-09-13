Человек родился: директор Бузовой о предстоящем материнстве

Нумеролог Владимир Кузнецов дал поклонникам Ольги Бузовой новую надежду. Он поделился, что цифры обещают в новом году счастье в личной жизни знаменитой красавицы: замужество и предстоящие роды. Это произойдет, по его прогнозу, после 37-го дня рождения Ольги Бузовой.
Сама Ольга не стала комментировать этот прогноз, ведь о мечтах не принято делиться слишком публично. А вот ее пиар-директор Антон Богославский раскрыл все карты. Он поделился, что отношение Ольги к нумерологам такое, как и к раздающим советы комментаторам. По его словам, певица никак не реагирует на такие громкие прогнозы.
Кроме этого, для составления верного прогноза необходима точная дата, когда человек родился. Ольга Бузова не афиширует такие детали, а значит и прогноз недостаточно актуален. По мнению Богославского, такие неточные гороскопы — это просто несуразица.
На днях ведущая показала интерьер новой квартиры — девушка наконец-то переехала в долгожданное жилье. Теперь, даже если беременность случится, Ольге Бузовой будет где поставить кроватку.