Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года

Астролог Лилия Любимова рассказала, что нас ждет по гороскопу с 30 августа по 5 сентября.



Чтобы прочувствовать атмосферу наступающей недели, представьте себе… крошки от печенья в постели. Или неуловимого комара в вашей спальне. Мелочи? Да! Но до чего же нервируют! Такие неприятные моменты поджидают всех нас в первые дни осени-2021 – мелкие, незначительные, но иногда способные довести до кипения.

В чем же причина их появления? Дело в Луне, которая на этой неделе успеет сделать негативные аспекты ко всем (!) планетам. Словно мяч на поле игры, она будет попадать куда угодно, но только не в ворота. Вроде бы и не проигрыш, но и победы нет! И так – в любом деле, от карьеры до банального похода по магазинам.

Поэтому прямо с понедельника надо настроиться на спокойствие и дзен. Помогать в этом будет Меркурий, 30 августа переезжающий в умиротворяющий знак Весы. Он поможет в учебе, знакомствах, юридических делах. Тем не менее, количество помех, ошибок, безрезультатных поездок и глупых покупок будет больше обычного.

Самым неприятным астрособытием станет оппозиция Марса к Нептуну 2 сентября. Эта парочка может активизировать мошенников, сделать особенно привлекательными алкоголь и запрещенные вещества, подтолкнуть к аморальным поступкам. Будьте бдительны, избегайте ситуаций, в которых вас могут обмануть. Не экспериментируйте с новыми лекарствами и незнакомыми напитками.

Первый сентябрьский уикенд хорошо провести на природе или на даче, собирая грибы, ягоды или урожай на своем участке. Все это поможет успокоиться и настроиться на следующую неделю, которая обещает быть на редкость удачной!

Овен

Это неделя досадных промахов и нелепых причин для опозданий на работу, которые нарочно не придумаешь. Чтобы не попадать в неловкие ситуации, будьте собранны и педантичны, выходите из дома с запасом времени. Самым сложным будет четверг – не назначайте важных дел на этот день.

Телец

Вас может что-то застать врасплох и рассердить. Тельцам, которым предстоит отправиться в путь по работе, нужно проверить наличие всех документов. Также есть риск поссориться с друзьями или соседями из-за пустяков – будьте мудрее, чтобы этого не случилось.

Близнецы

Неделя начнется непросто: вы можете столкнуться с ситуациями, которые случатся с вами впервые. Близнецам-родителям нужно быть готовыми к неожиданным детским вопросам, способным поставить в тупик даже взрослых. В выходные берегите деньги, обходя стороной магазины.

Рак

Со среды по пятницу Луна в вашем знаке будет искать поводы для беспокойства и, конечно же, находить их. Не ведитесь на это, ведь ничего плохого на самом деле не произойдет. Доверяйте себе! Хорошей отдушиной для вас могут стать домашние дела, кулинария, наведение порядка.

Лев

Вам лучше отказаться от общения с родственниками, соседями, друзьями на этой неделе, богатой на нелепые сюрпризы. Безобидные веселые разговоры могут закончиться обидами, так что шутите только о себе. В выходные остерегайтесь поломок дома: могут подвести замки, ключи, электроника.

Дева

Марс в вашем знаке атакует Нептун – скользкий тип, с которым не так-то просто справиться. Будьте осторожны в личной жизни – не говорите лишнего, не знакомьтесь с новыми людьми. Ваши инициативы могут стать объектом критики, так что придержите из пока при себе.

Весы

С понедельника в вашем знаке окажется Меркурий, который принесет оживление. Будет много общения, переписок, новых начинаний. Многие Весы захотят снова учиться или поменять работу. И хотя не все дела будут идти идеально гладко, зато вы получите новый опыт.

Скорпион

Вы узнаете о том, что говорят о вас за глаза, либо столкнетесь со своими недоброжелателями. Все будет происходить у вас за спиной, а на поверхности все будет тихо. Для важных дел подойдет только четверг – день, когда вы будете чувствовать себя уверенно.

Стрелец

Вам удастся поймать баланс между двумя силами и занять нейтральную позицию. Благодаря этому неделя пройдет мирно и продуктивно. Вы будете много говорить или вести переписку, работать за компьютером. Суббота будет самым благоприятным днем, особенно для здоровья.

Козерог

Козерогам предстоит сделать выбор в условиях большого соблазна: кто-то будет вас уговаривать, или попадется грамотная реклама. Звезды не дают вам советов на этот счет, решайте все сами. На работе или в бизнесе назревают перемены, которые могут привести к падению доходов.

Водолей

На редкость приятная, безмятежная неделя ждет Водолеев. Правда, такая обстановка может действовать расхолаживающе. Мечты об успехе рискуют остаться мечтами, если вы расслабитесь и пустите все на самотек. Не позволяйте себе лениться и постоянно откладывать дела на потом.

Рыбы

Неделя заберет какое-то количество нервных клеток у Рыб, потому что Нептун в этом знаке будет воевать с Марсом в Деве. Вам предстоят дела, которые нельзя пропустить или отложить – придется что-то исправлять, переделывать. Ближе к выходным тучки рассеются и стрессы окажутся позади.