В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома

В этом нам поможет астрология и система выбора дат. Ведь зачастую, немаловажным фактором оказывается время и место, в которые происходят те или иные события нашей жизни. И как хорошо, что теперь мы можем повсеместно пользоваться древнейшими знаниями и благодаря им избегать неприятностей. Например, можно рассчитать, в какие дни 2022 года не стоит выходить из дома во избежание негативных последствий. И это – дни затмений. Как Лунных, так и Солнечных.

Солнечные и Лунные затмения издавна притягивают внимание людей магией астрономических явлений, происходящих ежегодно. Влияние небесных событий на самочувствие и поведение людей давно доказано. В 2022 году предстоят 4 небесных явления – два Солнечных и два Лунных затмения.

По древним китайским приданиям, дошедшим и до наших времен, и зарекомендовавших себя в современной практике, люди наблюдавшие затмение на улице обрекают себя на несчастья в течение 7 лет. Если вам все же необходимо по каким бы то ни было причинам выйти из дома в день затмения, то в этом случае необходимо надеть головной убор или капюшон, либо выйти с зонтом чтобы не попасть под воздействие мощнейших энергий обладающих разрушительной силой.

Не стоит испытывать судьбу, и лучше всего наблюдать за этим интересным астрономическим событием сидя дома и с экрана телевизора. Тем более, последние исследования ученых доказали о вреде наблюдения за затмением на зрение, и что невинное увлечение может способствовать серьезным и непоправимым повреждениям глаз.

«Также, в период затмения эмоциональный фон человека ухудшается, а тревожность возрастает, увеличивается риск аварий и травм, и это еще один повод отложить дела и остаться дома», – уверяет астролог Елена Егорова.

Итак, в какие дни не стоит выходить на улицу и тем более пытаться разглядеть на небе как два светила соединяются в одну линию в 2022 году: