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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года

Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Астролог Лилия Любимова рассказала, что нас ждет по гороскопу с 23 по 29 августа.
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Англичане говорят, что роскошь начинается с порядка и чистоты. Звезды гарантируют поддержку всем, кто решит прямо с понедельника навести порядок в делах, домах или мыслях. Отвечать за это будет союз щедрой Венеры и скуповатого Сатурна, а подыгрывать им – Меркурий и Марс в Деве.

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Это прекрасное время, чтобы трезво взглянуть на свои партнерства: переоценить их, задать неудобные, но честные вопросы. Также удачными будут составленные в начале недели документы, расписания, отчеты, встречи и свидания с теми, кто старше вас.

Если все перечисленное входит в ваши планы, поторопитесь: в среду ясности мышления могут помешать Меркурий и Нептун, которые продолжат дуэль, начатую еще в мае. Они будут мешать мыслить объективно и логично, уводя в эмоции, предрассудки, иллюзии или обиды.

Вторая половина недели стает временем объединения. В это время достичь успеха в одиночку будет сложно, а вот в составе группы людей – вполне реально. Ищите единомышленников или помощников, принимайте участие в командных проектах, присоединяйтесь к группам по интересам.

Пятница и выходные отлично подходят для покупок, посещения парикмахеров, стилистов, косметологов. Звезды также благоволят тем, кто решит в эти дни делать уборку или ремонт, займется строительством, сбором урожая или кулинарией. Все, что вы решите сделать для дома и семьи, получится очень хорошо!

Овен

Овнам будет трудно договариваться, входить в положение, понимать своих собеседников и партнеров. Особенно сложным в этом плане станет четверг – день, когда высок риск конфликтов. Если вы работаете в выходные, ваш труд принесет хороший доход и моральное удовлетворение.

Телец

Будьте осторожны с электричеством, особенно в выходные. Не стоит на этой неделе также покупать бытовую технику, гаджеты, компьютер или телевизор. Переключите внимание на творчество, подходите к решению любых вопросов креативно. Удовольствие и пользу принесут спорт и занятия с детьми.

Близнецы

Эта неделя не очень хороша для Близнецов: Солнце будет оказывать давление на Черную Луну в вашем знаке. Могут появиться сильные недоброжелатели, всплыть неприятные истории из прошлого. Старайтесь не делать ничего важного, занимайтесь рутинными делами, выжидая более удачное время.

Рак

Хорошее самочувствие и ощущение приятного баланса появятся в выходные – суббота и воскресенье окажутся лучшими днями этой недели. У вас будет достаточно сил и энтузиазма, чтобы сделать больше, чем планировалось. А вот рабочие дни пройдут буднично и даже скучновато.

Лев

Сугубо материальные дела будут хорошо удаваться Львам: торговля, обмен, заключение сделок, поиск новой – более денежной – работы. Но есть одно условие: вы должны действовать, причем хладнокровно и спокойно, особенно если нужно будет произвести впечатление на собеседника.

Дева

К Меркурию и Марсу в вашем знаке присоединилось Солнце, с днем рождений вас, Девы! Помните, что положение именинников никак не позволяет вам лениться или вести себя расслабленно. Усталость, накопленную за неделю, прекрасно снимут такие занятия, как рисование, рукоделие, кулинария.

Весы

Венере в вашем знаке неуютно под тяжелым взглядом противостоящего ей Хирона. Возможно, вам придется приложить усилия, чтобы сохранять отношения, особенно романтические. Поможет энергия Сатурна: ответственность, честность. Требовательные к себе Весы в самой выигрышной позиции.

Скорпион

Наиболее сложный для вас день – воскресенье, а самые бесперспективные занятия – знакомства, переговоры тет-а-тет, онлайн – учеба. В течение всей недели старайтесь не покупать электроприборы и не брать в дом новых домашних животных – они могут не прижиться.

Стрелец

Начало недели дарит исключительные возможности для вас: публичное выступление, например, может даже сделать вас знаменитыми. Хорошо сложатся путешествия (только не дальние), командировки. Вам будут как-то помогать люди, стоящие выше вас на социальной лестнице.

Козерог

Плутон в вашем знаке на этой неделе становится участником впечатляющих событий. Ваша способность влиять на людей достигнет высокого уровня. Ваш авторитет начнет расти, причем не только на работе или в социуме, но и дома. Наилучших результатов достигнут Козероги – юристы.

Водолей

Сатурн в вашем знаке получает полную поддержку Венеры в Весах, где она демонстрирует наивысший уровень дипломатичности и миролюбия. У вас будет возможность помириться с кем-то, найти подход к нужному человеку, выиграть суд, купить предметы искусства.

Рыбы

Рыбы может и не получат от звезд особые подарки, но зато смогут узнать много нового. Эта неделя хороша для учебы, поездок, знакомств, написания текстов. Не предпринимайте ничего важного пока, исключите спешку и ненужную суету. Чем спокойнее и увереннее вы будете, тем лучше!

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Фото: Дни.ру
21 августа 2021, 02:22 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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