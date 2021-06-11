Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года

Каким будет гороскоп на неделю с 14 по 20 июня, рассказала астролог Лилия Любимова.

Если попытаться охарактеризовать эту неделю одним словом, то это будет "неопределенность". Потому что во многих сферах – деловой жизни, бизнесе, учебе, а также на любовном фронте – сейчас неразбериха и многим приходится делать шаг вперед, два шага назад.

ПО ТЕМЕ Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога

Кажется, что принято твердое решение и все, наконец, стало понятно, но завтра вдруг выясняются новые обстоятельства и… Снова неопределенность!

Виновников у этого состояния несколько: тут и аура коридора затмений, и ретроградность планет, и вмешательство Нептуна, и тормозящий Юпитер, и драматичный конфликт Сатурна с Ураном, которые сойдутся в точной квадратуре 14 июня. Планеты открыто дают нам понять: сейчас не время для серьезных дел.

Гороскоп на неделю гласит, что этот период хорош лишь для отдыха, творчества, развлечений, благоустройства жилья, работ на земле и занятий с детьми. Те, кто занимаются этим профессионально, смогут заработать, ну а все остальные просто получат удовольствие от своих занятий.

Также на этой неделе будет удачным завершение процессов, связанных с документами, переговорами, общением. Можно также подводить итоги, делать выводы, составлять отчеты и обсуждать все это с коллегами. И главное – готовиться к следующей неделе, которая будет насыщенной.

Чтобы быть к этому времени в хорошей форме, в выходные обязательно смените деятельность. Если вы всю неделю лежали на пляже – дайте мозгу нагрузку, рекомендует гороскоп на неделю. Если работали за компьютером, отправляйтесь в спортзал или на дачу. При этом помните, что ваша цель – не свалиться от усталости, а хорошо провести время!

Овен

У вас не будет особых поводов для огорчений на этой неделе, скорее наоборот: даже то, что может повредить другим людям, вам принесет пользу. Правда, нельзя сказать, что это будут какие-то весомые приобретения. Ощутимых побед вы можете достичь в спорте, искусстве и любви.

Телец

Прямо с понедельника обозначится проблема, с которой Тельцы уже сталкивались зимой. Это, можно сказать, ваше "дело года". Если наметились прибыльные проекты, постарайтесь завершить их, советует гороскоп на неделю. В четверг вероятны необычные или просто интересные события, связанные с женщинами.

Близнецы

Будьте очень внимательны в понедельник, когда против слабеющего Солнца в вашем знаке выступит Нептун. Вас могут попытаться обмануть, либо вы сами выберете "не ту тропинку". Всю неделю также стоит избегать алкоголя и физических перегрузок, делая только самое необходимое.

Рак

На следующей неделе в ваш знак переместится Солнце, и вы начнете свой новый личный год. А пока еще есть время подвести итоги и вынести уроки из прошедших 12 месяцев, утверждает гороскоп на неделю. Для активных серьезных дел этот период не пригоден, а вот для подготовки к важным событиям лета очень хороша.

Лев

Ваша правящая планета Солнце на этой неделе не в лучшей форме, так что и вам, несмотря на огненный Марс, лучше разумно подходить к нагрузке. Умерьте пыл, если появится желание затеять ремонт, генеральную уборку, поездку, важный разговор. Зато в творчестве можете себя не ограничивать.

Дева

Среда – самый неблагоприятный день для Дев, гласит гороскоп на неделю. Может появиться желание нарушить правила; купить вещь, которая вам не по карману; съесть то, что запрещено и т.д. Также нежелательно отправляться в дальний путь. Тем, кто в отпуске вдали от дома, нужно быть внимательнее.

Весы

Не планируйте ничего важного и сложного на 18 июня: в этот день удача будет не на вашей стороне. К тому же, на какие-то трудовые подвиги может банально не хватить сил. Лучшим днем недели будет воскресенье, особенно первая половина дня: что бы вы ни делали, все будет хорошо!

Скорпион

Скорпионам стоит потянуть время в серьезных делах. На следующей неделе у вас будет полная ясность и конкретика, а сейчас этого не хватает. Зато есть желание привлекать к себе внимание. Этим и займитесь – обновите гардероб, измените имидж, прическу или цвет волос, рекомендует гороскоп на неделю.

Стрелец

Активный отдых, туризм, учеба – вот круг ваших интересов на этой неделе. Здесь у вас будет без проблем многое получаться. А вот личная жизнь, деловое партнерство и вообще взаимоотношения с людьми могут преподнести сюрпризы. Дома возможны аварии, связанные с водоснабжением.

Козерог

Козероги единственные в зодиаке, кому звезды не советуют сейчас отдыхать – время для отпуска неподходящее. Появится соблазн закрутить роман на стороне или сделать что-то запретное. Знайте, что это очень серьезно и имеет отношение к вашей карме, предупреждает гороскоп на неделю; так что принимайте решение взвешенно.

Водолей

Сатурн в вашем знаке весь 2021 год воюет с Ураном, в очередной раз эта пара начнет выяснять отношения 14 июня. У каждого Водолея это вызывает свои события, к которым нужно присмотреться – вам придется возвращаться к ним еще и еще. В финансовых делах может наступить пауза или задержка денег.

Рыбы

Юпитер готовится к остановке в вашем знаке, не удивляйтесь, если и дела, которые активно шли в гору, постепенно утратят динамику. Уровень энергии также понизится, поэтому не требуйте от себя невозможного. В понедельник держитесь подальше от начальства и вообще сильных мира сего, советует гороскоп на неделю.