Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года

Отпуск – это самое лучшее, что можно сделать для себя в первую неделю лета! Кажется, трудно даже представить себе настолько неподходящее время для работы, учебы, экзаменов и взаимодействий: ретро-планеты, слабый Марс и активный Нептун больше подходят для пассивного созерцания.

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И все-таки, далеко не все отправятся в этот период отдыхать, поэтому стоит подумать, как подстроиться под влияние звезд и провести эту неделю без потерь. Первое и самое важное – по возможности не начинать новых дел, отложить их на вторую декаду июня.

Второе – не давать разгуляться лени, которая будет серьезным противником на этой неделе. Третье – не доверять никому и ничему сразу: коварный квадрат Меркурия и Нептуна будет генерировать фейки, запутывать и помогать всевозможным обманщикам.

Будут на неделе и приятные – даже очень! – моменты. Один из них случится в среду, 2 июня, когда Венера перейдет в Рак. Это снизит градус напряжения в общении, настроит многих на заботу, внесет в отношения трогательные «родительские» нотки.

Второй момент произойдет в четверг, 3 июня – Венера в этот день сойдется в дружеском аспекте с Юпитером, а Солнце с Сатурном.

Пара Венера-Юпитер обещает всевозможные осязаемые, материальные приятности – от выигрыша в лотерею до поступления в университет, получения гранта или красивого свидания. Это день удачных покупок, выгодных договоренностей.

Солнце-Сатурн порадуют концентрацией внимания, работоспособностью, способностью хорошо соображать. Все это принесет успех на экзаменах, собеседованиях, в разговорах с чиновниками и руководителями, а также с юристами, консультантами, адвокатами.

Увы, но эти события быстротечны – всего 1 день! – поэтому ими нужно успеть воспользоваться. В выходные все изменится, и провести их нужно будет с большой осторожностью. Из-за конфликта Марса с Плутоном стоит избегать многолюдных мероприятий, темных улиц и агрессивных людей. Так что закончить неделю лучше всего тихо, по-домашнему, среди самых близких и родных.

Овен

Рекомендации быть осторожными с информацией, документами, цифрами, адресованы прежде всего вам. Овны могут не просто оказаться в нелепом положении, но и понести от этого потери. События 3 июня порадуют вас тем, что улучшат ситуацию в семье или принесут хорошие новости от родственников.

Телец

Тельцам звезды советуют воздержаться от любых финансовых операций, но особенно рискованными будут коммерческие дела. До конца июня вам лучше выдержать паузу. Положительные эмоции принесут общение с друзьями и единомышленниками, успешные выступления перед публикой.

Близнецы

Все события недели будут затрагивать вас лично, поэтому она выдастся хлопотной. Противоречивая информация будет склонять то в одну, то в другую сторону. 3 июня ожидайте шансов хорошо заработать, подняться по карьерной лестнице или завести роман с кем-то, кто выше вас на социальной лестнице.

Рак

В среду Венера войдет в ваш знак, принося с собой ауру спокойствия и благополучия. Вы сможете купить вещи, которые будут вам к лицу, или сделать что-то своими руками. Раки, которые озабочены учебой, будут успешны в четверг, а желающие поехать в другую страну получат хорошие новости об этом.

Лев

Это последняя неделя накануне перехода Марса в ваш знак. Он принесет вам силы и заряд энергии, так что есть смысл подождать его, а пока отложить все активности – от спортивных до творческих. 3 июня возможны счастливые события, касающееся тех дел, которые вы предпочитаете держать втайне от других.

Дева

Не только на этой неделе, а весь июнь вам необходимо проявлять большую осторожность на работе: есть риск столкнуться с обманом, поддельными документами, неблагонадежными сотрудниками. Будьте начеку! Четверг может принести отличные новости, касающиеся личной жизни или вашей популярности.

Весы

Весы продолжат колебаться по вопросу, связанному с учебой, дальними поездками, юридическими делами. Виной всему – постоянно меняющаяся информация, сложное толкование законов. 3 июня будьте готовы к позитивным переменам на работе, в бизнесе и личной жизни – ваши дела пойдут в гору.

Скорпион

Скорпионам звезды категорично рекомендуют бросать все и отправляться на отдых. Именно там сейчас – ваша удача и все, что способно вас радовать и делать счастливыми. Проявлять осторожность следует в темах, связанных с большими деньгами, интимной жизнью и рискованными развлечениями.

Стрелец

Ретро-Меркурий в знаке, противоположном вашему, активизирует странные процессы в личной или деловой жизни. Если вам это ни о чем не говорит, присмотритесь, подумайте. В четверг вы будете удачливы в делах недвижимости, получении денег от банков и государства, а также в поездках и контактах.

Козерог

Старайтесь взвешенно подходить ко всем вопросам, касающимся здоровья: возможны ошибки и путаница, поэтому не торопитесь верить результатам обследований или словам врачей. Приятной отдушиной для вас могут стать личная жизнь, флирт, переписка, чтение и письмо, общение с братьями и сестрами.

Водолей

Сатурн в вашем знаке на этой неделе удостоится самого благоприятного аспекта от самой влиятельной планеты – Солнца. Многообещающие события ожидаются в любви, творчестве, спорте, финансах. А благодаря оздоровительному отдыху вы без преувеличения словно родитесь заново.

Рыбы

Юпитер в вашем знаке на этой неделе выступает в паре с Венерой, и это вдвое повышает ваши шансы на исполнение мечты или успешное начало дела. Особенно удачливы будут Рыбы, которые занимаются творчеством, отдыхают или воспитывают детей либо планируют стать родителями.