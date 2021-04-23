Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года

Чтобы было проще представить себе атмосферу полнолуния в Скорпионе, которое произойдет во вторник 27 апреля, достаточно привести один-единственный пример. И все сразу станет понятно. Так вот, именно в такое полнолуние булгаковская Маргарита сиганула из окна и полетела на метле в неизвестность. "Гори, прошлая жизнь!".

Подобно ей, в эти дни многие люди захотят закончить истории, которые долго держали их в напряжении. Появится смелость (или лопнет терпение) хлопнуть дверью; разрубить сложный узел; бросить дело, так и не давшее дохода. И энергия Скорпиона при поддержке соединения Солнце-Уран поможет это сделать.

Положение звезд будет способствовать принятию резких и смелых решений в таких сферах, как финансы, здоровье, близкие отношения. Если вы долго колебались и не знали, как поступить – звезды придадут решимости, утверждает гороскоп на неделю.

То же самое относится к личной (да и деловой тоже) жизни. Будут образовываться и разрушаться пары, любовные треугольники, бизнес партнерства. Люди будут показывать свою теневую сторону, демонстрировать худшие качества, ревновать, выдавать собственные секреты, потому что устали их хранить.

Если же в вашей жизни не происходит никаких драм, и читая этот прогноз вы думаете: "Боже, как скучно я живу!", вас можно поздравить. Вы умеете не доводить ситуации до критической точки и, скорее всего, у вас неплохо развит эмоциональный интеллект. Так что если этот период вас ничем не удивит, воспринимайте это как комплимент вашей зрелости.

Возвращаясь к событиям недели важно отметить, что она не годится для шопинга, посещения косметолога, романтических знакомств, праздников и развлечений. Зато для поиска решений в бизнесе, мозговых штурмов, творческих прорывов, а также погашения долгов – прекрасно подходит.

В выходные есть риск столкнуться с давлением со стороны старших родственников. Даже не пытайтесь их переубедить и переспорить! Берегите нервы друг друга, тем более что в воскресенье будет отмечаться один из самых милых семейных праздников – православная Пасха!

Овен

Дела, связанными с ипотекой, кредитом, или компенсациями, льготами от государства, затянут вас. Возможно, придется побегать по инстанциям, потратить нервы и калории. Хорошенько высыпайтесь и не усердствуйте в спортзале – физические силы сейчас надо поберечь, гласит гороскоп на неделю.

Телец

Множество планет в вашем знаке не оставляет шансов на тихую безмятежную жизнь. Произойдут неожиданные события, связанные с партнером – деловым или романтическим. Вы узнаете что-то новое о своих отношениях (или о себе в отношениях). А еще вам, скорее всего, придется экономить деньги.

Близнецы

Гороскоп на неделю советует не ввязываться в офисные войны на работе, а также воздерживаться от переработок. Уровень энергии у вас сейчас не слишком высок, а работа на износ и конфликты с окружающими ее не добавляют. Обратите внимание на самочувствие, сделайте что-то приятное для своего здоровья.

Рак

Вы можете неожиданно оказаться в эпицентре общественной жизни, став участником группы единомышленников. Это будет интересный и полезный опыт. Могут появиться шальные мысли о том, как быстро и легко заработать денег, развлечься за чужой счет – гоните их прочь, это не ваш стиль.

Лев

Семья и работа – две «горячие точки» для вас на этой неделе. В обеих могут бунтовать, ставить вам условия. Дома обнаружатся неполадки, поломки, мелкие аварии. Гороскоп на неделю гласит, что к выходным вы сумеете со всем этим разобраться и прийти в умиротворенное состояние. Отдыхайте с чистой совестью!

Дева

Ваши отношения с людьми из других стран окажутся под угрозой – они рискуют зайти в тупик. Если хотите этого избежать, не копайте слишком глубоко. Девам, которые учатся, нужно быть прилежными и не пропускать занятия, а тем, кто часто ездит по городу, не стоит затевать разговоры с незнакомцами.

Весы

С одной стороны, обстоятельства поманят вас легкими деньгами, а с другой – вы рискуете их так же легко потратить. Весам, которые знают за собой грех эмоциональных покупок, гороскоп на неделю рекомендует наложить запрет на шопинг. Во вторник может решиться вопрос, касающийся долгов, кредитов, субсидий.

Скорпион

Полнолуние в вашем знаке повысит градус во всех сферах жизни. Вы почувствуете прилив энергии и желание сделать что-то, чего давно хотелось. Поработайте над собой в этот день, проанализируйте свое поведение за последние полгода, напишите список своих побед и достижений и периодически перечитывайте.

Стрелец

Вы можете оказаться на этой неделе в карантине или ваша свобода будет ограничена какими-то другими обстоятельствами, предупреждает гороскоп на неделю. Могут открыться тайны, которые произведут на вас впечатление. Стрельцы, которые учатся онлайн, получат важную информацию или отличные новые навыки.

Козерог

Козероги окажутся беззащитными перед любовью с первого взгляда – она нечаянно нагрянет, и вы это сразу поймете. В дни около полнолуния обострятся отношения в группе, сообществе людей, важных для вас. Маски будут сброшены, вы узнаете впечатляющую информацию.

Водолей

Сатурн в вашем знаке оказался в интересной ситуации: с одной стороны, он меж двух огней, а с другой – он сам и есть проблема для этих самых огней! Похожие чувства будете испытывать и вы, утверждает гороскоп на неделю. Упрямство и желание отстоять свои правила отнимет у вас немало сил, а стоит ли игра свеч?

Рыбы

Вы получите ответ или примете решение, связанное с заграничной поездкой, учебой, юридическим процессом. Полнолуние поможет продвинуться вперед в этих сферах, причем без особого напряжения с вашей стороны. Гороскоп гласит, что неделя хороша для Рыб-психологов, писателей, художников, музыкантов.