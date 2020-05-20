Гороскоп на май Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

"Я поговорила с Костей": певица объявила об уходе от Меладзе
Обнародованы сроки снятия карантина в Москве
Повзрослевшая Полищук из "Сватов" превратилась в настоящую красавицу
Полину Гагарину попросили больше не петь
Беременная Собчак испугалась остаться одна
партнеры
Среда
20 мая
Лента новостей
19:24
Есть тяжелораненые: в центре Москвы устроили стрельбу
19:20
Переставшая бриться Асмус показала свою буйную растительность
19:14
Пропавшая звезда "Дома-2" загремела в тюрьму
19:03
"Чем вы лучше Порошенко?": Зеленский растерялся от неудобного вопроса
18:51
Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года
18:28
"Хороша!": Галкин обомлел от соблазнительных движений 71-летней Пугачевой
18:23
"Я должна умереть!": узнавшая о кончине сына Моргунова страшно кричит
17:57
"Пора смягчать режим изоляции": Онищенко призвал возобновить работу кафе
17:55
Трагедия в семье: Харатьян проводил в последний путь близкого человека
17:54
Единственный сын Светланы Моргуновой умер после заражения коронавирусом
17:28
"Очень ревнивая": Цискаридзе рассекретил свою любимую
17:26
"Может вызвать осложнения": объявлено об опасности вакцины от коронавируса
17:21
Под Москвой у мужчины нашли два револьвера и более 100 боевых патронов
17:19
Отмывающейся после травли Тодоренко дали под дых
17:18
Грабили и пытались использовать: экс-жена Кержакова пожаловалась на ухажеров
17:08
Известный блогер ткнула Рудковскую носом за антикварную мебель
16:58
"Все выдающиеся!": Стас Пьеха выставил 82-летнюю бабушку
16:54
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
16:47
"Мне стыдно за родителей": Кудрявцева шокировала снимком абсолютно голой дочери
16:39
Экс-мужья Екатерины Климовой столкнулись лицом к лицу в новом проекте
16:30
Ревнивая Джоли закатила Питту истерику из-за новой любовницы
16:27
Собчак разнесла Рудковскую за псевдороскошь: Экономика не сходится
16:26
Стало известно о крушении истребителя
16:03
Сколько длится лечение коронавируса в России
15:55
Заранее знала дату смерти: вскрылись сенсационные подробности кончины Началовой
15:50
"Вопрос здесь исчерпан": помощница сделала заявление о долгах Прилучного
15:38
Володин рассказал о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
15:29
Сделал ребенка на первом свидании: Павел Деревянко рассказал о бурном прошлом
15:27
"Орать будешь, как незнамо кто": Надежда Бабкина осыпала угрозами ведущего прямо на съемках
15:25
Прибавление в семье: 46-летняя Судзиловская поздравляет своих пожилых родителей с рождением дочки
15:20
"Сложности начались давно": краху семьи Гагариной нашли объяснение
15:11
Принц Уильям и Кейт Миддлтон отреклись от Меган Маркл
15:07
"Что и следовало ожидать": коронавирус нанес мощный удар по российской экономике
14:56
"Растеряла индивидуальность и красоту": звезду "Великолепного века" жестко раскритиковали
14:51
Звезда кино вынудила ухажера пойти в загс: Или женимся, или больше не встречаемся
14:50
"Любовь с первого взгляда": счастливая Валерия показала малышей
14:48
Раз в 18 лет: москвичей предупредили о рекордном похолодании
14:37
"Пострашнел": фото состарившегося Гогена Сонцева вызвало шок
14:19
Названы регионы России с самой сложной эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19
14:18
"Время потеряно": 62-летний актер Гуськов обессилен из-за коронавируса
14:03
Путин отказался от переговоров с обманщиком Зеленским
14:01
Новые подробности расторжения браков Самойловой и Муцениеце
13:58
Знак свыше: в Мексике и Китае выпал град в форме коронавируса
13:41
"Щечки для поцелуйчиков": звезда сериала "Папины дочки" растрогала народ детским фото
13:38
Обманувшую Первый канал Алсу уличили в новых махинациях
13:29
Россиянам хотят смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
13:16
Прилучный перестал вносить коммунальные платежи за жилище Муцениеце и детей
13:15
"Я больше не могу": Рудковская не готова принять выбор сына
12:54
"Полный эксклюзив": видео из спальни Рудковской и Плющенко "слили" в Сеть
12:54
Подмосковная пара с диагнозом "бесплодие" стала родителями во второй раз
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Нарядившуюся в школьную форму Бузову сравнили с женщиной легкого поведения
"За это можно и поплатиться!": папа Фриске грязно матерится после разговора с тещей Хабенского
"Хороша!": Галкин обомлел от соблазнительных движений 71-летней Пугачевой
Водитель Алибасова намерен судиться за квартиру Федосеевой-Шукшиной
"Федосеева-Шукшина лукавит": помощник Алибасова заговорил на Первом канале
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года

Фото: Дни.ру
Овнам необходим отдых, Близнецам следует быть скромнее, а у Весов есть шанс вывести любовные отношения на новый уровень. Подробный прогноз на сегодня – в гороскопе для всех знаков от "Дни.ру".
прочитано 475 раз

Овен

ПО ТЕМЕ

Как завоевать мужчину-Тельца

Как завоевать мужчину-Близнецы

Как покорить мужчин разных знаков зодиака

Сегодня постарайтесь оставить время для хорошей релаксации. Есть время действовать, а есть – восстанавливать силы. И одно без другого по сути не существует. Гороскоп говорит, что не нужно в четверг, 21 мая, пытаться успеть всюду и взгромождать на себя больше, чем вы изначально можете вынести. Вспомните притчу о черепахе и зайце. Побеждает тот, кто, может, небыстро, но верно и постоянно движется к своей цели. Поэтому позаботьтесь, чтобы запала вам хватало на длительную дистанцию.

Телец

В случае, если вы находитесь в режиме самоизоляции, сегодня вам будет непросто. Эмоции будут бурлить, внутри будет закипать желание "вырваться на простор", общаться и гулять. Но дисциплина есть дисциплина. Займите себя по возможности чем-то подвижным. Отличным решением будет активная домашняя зарядка или уборка. Гороскоп говорит, что движение и "занятость рук" немного сгладят острые углы. Также, чтобы развлечься, можно использовать общение в сети, кино и книги.

Близнецы

Сегодня с вами дурную шутку может сыграть приступ самодовольства. Возможно, ваши заслуги и успехи действительно стоят того, чтобы гордиться собой. Но вопрос в том, как вы преподносите это во внешний мир. Одно дело подавать себя как первого среди лучших, другое – как монаршую особу в окружении черни. Во втором случае обратная связь от мира может быть отрицательной и даже агрессивной. Гороскоп говорит, если вы не будете использовать минимальную скромность, за вашей спиной могут появиться скрытые зависть и обиды. Не нужно этого допускать.

Рак

У вас сегодня будет отличный день для интеллектуального и духовного роста. Сделайте выбор в сторону классической музыки, от которой веет вселенной и вечностью, нетленных книг и шедевральных картин. Это не только доставит вам эстетическое удовольствие, но и добавит новую грань в развитие вашей личности. Гороскоп говорит, в четверг, 21 мая, постарайтесь наградить себя самым лучшим: от еды до одежды. Мелочи здесь неуместны.

Лев

Сегодня вам, вероятно понадобится помощь друзей и близких. Если есть застарелая проблема, которую вы долго не можете решить в одиночку – просите совета или поддержки от более опытных и знающих людей. Их мысли и идеи могут оказаться очень кстати. Гороскоп говорит, что очень часто замыленный взгляд человека на какую-либо трудность не дает ему найти выход, хотя решение находится совсем рядом. Для этого-то и пригодится "свежая кровь" со стороны. Главное, не теряйте веру в себя – и все получится.

Дева

Вы сегодня будете сконцентрированы и уравновешены. Поэтому данный период отлично подойдет для спокойной и вдумчивой деятельности. Это может быть работа, учет своих финансов или построение планов на будущее. Если вы проявите усидчивость и целеустремленность, то даже самые трудные задачи будут успешно реализованы. Гороскоп советует, в этот четверг, 21 мая, используйте момент для приложения сил к самым главным вопросам, не распыляйте энергию на малозначимые мелочи.

Весы

У Весов на горизонте отличный день. Если вы чувствуете себя неуверенно в личной жизни, то, вероятно, вы найдете в себе смелость обсудить все имеющиеся вопросы со своей второй половинкой. Проявите такт и лояльность, и тогда ни вы, ни ваш любимый человек не будете разочарованы этим общением. Если же вы сейчас в поиске, гороскоп советует заняться собой. Хорошо подойдет спорт, косметические процедуры и шопинг.

Скорпион

Ваш разум сегодня будет немного штормит. Внутри будут возникать противоречия между желаниями и возможностями, между сиюминутными "хотелками" и долгом. Так что время будет довольно суматошным и плохо структурированным. Гороскоп советует, в четверг, 21 мая, лучше не заводить каких-то судьбоносных разговоров "по душам", не совершать необдуманных покупок, и в целом очень аккуратно и сдержанно обращаться с деньгами.

Стрелец

Хаотичность и рваный ритм дня могут сыграть сегодня с вами злую шутку. Составьте план действий, иначе велика вероятность, что вы не успеете ничего и нигде. Выработайте четкие критерии, по которым будет определяться, достигнута цель, или нет. Гороскоп говорит, программа минимум – не наломать дров. Скоро все придет в норму, и тогда звезды сулят вам новые перспективы и возможности. И нужно подойти к этому рубежу без весомых потерь.

Козерог

Сегодня будет весьма страстный день. Весьма вероятно, что эмоции будут вас переполнять, и им нужно будет дать какой-то выход. Если у вас есть пара, то все просто – дарите любовь и наслаждение. Если нет – то нужно придумать какой-то вариант сублимации. Например, можно заняться творчеством или спортом. Гороскоп говорит, что в четверг, 21 мая, энергия внутри вас будет носить благотворный и созидательный характер. Используйте ее максимально продуктивно для преображения вашей жизни.

Водолей

У вас возможны позитивные изменения в отношениях. Это может быть реальный прогресс, который во многом определит ваш путь на ближайшее время. Чтобы эти возможности были реализованы, гороскоп советует, быть благожелательными, открытыми и нежными. Учитывать свои интересы и интересы партнера. Если у вас получится "визуализировать" вашу общую картинку совместной жизни, то это сильно вас сблизит.

Рыбы

Сегодня день будет достаточно тихим и спокойным. Если есть возможность – отдыхайте – так, как вам хочется. Если все же есть обязательства по работе – делайте ее планомерно, без рывков. Также гороскоп говорит, что четверг, 21 мая, отлично подходит для того, чтобы создать дома уют и приятную атмосферу. Не поддавайтесь на провокации в общении, которые могут вывести вас из себя. Вам это сейчас совсем ни к чему.

Гороскоп на май 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

20 мая 2020, 18:51

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Обнародовано доказательство государственный измены Порошенко
В Москве заговорили о подготовке к свержению Лукашенко
Бывший ополченец назвал ответственного за катастрофу малайзийского Boeing
У Порошенко в ужасе: Зеленский отменил антироссийские санкции

Шоу-бизнес

"Хороша!": Галкин обомлел от соблазнительных движений 71-летней Пугачевой
"Я должна умереть!": узнавшая о кончине сына Моргунова страшно кричит
Трагедия в семье: Харатьян проводил в последний путь близкого человека
Единственный сын Светланы Моргуновой умер после заражения коронавирусом

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Какой красавчик!": что за мужчина рядом с расставшейся с мужем Гагариной

Певица не скучает в одиночестве
Шоу-бизнес

Ветлицкая в ужасе бежала от грязных половых извращений Сафронова

Художник любит "золотой дождь"
Шоу-бизнес

Новые подробности расторжения браков Самойловой и Муцениеце

Модель не намерена давать спуску мужу
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 мая 2020 года

Что произошло за сутки

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"К вяканью никто не прислушивается!": Тарасова встала на защиту заклеванной Тутберидзе
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой
Кто подарил? Загитова показала роскошное украшение в день рождения

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+