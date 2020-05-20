Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года

Овнам необходим отдых, Близнецам следует быть скромнее, а у Весов есть шанс вывести любовные отношения на новый уровень. Подробный прогноз на сегодня – в гороскопе для всех знаков от "Дни.ру".

Овен

Сегодня постарайтесь оставить время для хорошей релаксации. Есть время действовать, а есть – восстанавливать силы. И одно без другого по сути не существует. Гороскоп говорит, что не нужно в четверг, 21 мая, пытаться успеть всюду и взгромождать на себя больше, чем вы изначально можете вынести. Вспомните притчу о черепахе и зайце. Побеждает тот, кто, может, небыстро, но верно и постоянно движется к своей цели. Поэтому позаботьтесь, чтобы запала вам хватало на длительную дистанцию.

Телец

В случае, если вы находитесь в режиме самоизоляции, сегодня вам будет непросто. Эмоции будут бурлить, внутри будет закипать желание "вырваться на простор", общаться и гулять. Но дисциплина есть дисциплина. Займите себя по возможности чем-то подвижным. Отличным решением будет активная домашняя зарядка или уборка. Гороскоп говорит, что движение и "занятость рук" немного сгладят острые углы. Также, чтобы развлечься, можно использовать общение в сети, кино и книги.

Близнецы

Сегодня с вами дурную шутку может сыграть приступ самодовольства. Возможно, ваши заслуги и успехи действительно стоят того, чтобы гордиться собой. Но вопрос в том, как вы преподносите это во внешний мир. Одно дело подавать себя как первого среди лучших, другое – как монаршую особу в окружении черни. Во втором случае обратная связь от мира может быть отрицательной и даже агрессивной. Гороскоп говорит, если вы не будете использовать минимальную скромность, за вашей спиной могут появиться скрытые зависть и обиды. Не нужно этого допускать.

Рак

У вас сегодня будет отличный день для интеллектуального и духовного роста. Сделайте выбор в сторону классической музыки, от которой веет вселенной и вечностью, нетленных книг и шедевральных картин. Это не только доставит вам эстетическое удовольствие, но и добавит новую грань в развитие вашей личности. Гороскоп говорит, в четверг, 21 мая, постарайтесь наградить себя самым лучшим: от еды до одежды. Мелочи здесь неуместны.

Лев

Сегодня вам, вероятно понадобится помощь друзей и близких. Если есть застарелая проблема, которую вы долго не можете решить в одиночку – просите совета или поддержки от более опытных и знающих людей. Их мысли и идеи могут оказаться очень кстати. Гороскоп говорит, что очень часто замыленный взгляд человека на какую-либо трудность не дает ему найти выход, хотя решение находится совсем рядом. Для этого-то и пригодится "свежая кровь" со стороны. Главное, не теряйте веру в себя – и все получится.

Дева

Вы сегодня будете сконцентрированы и уравновешены. Поэтому данный период отлично подойдет для спокойной и вдумчивой деятельности. Это может быть работа, учет своих финансов или построение планов на будущее. Если вы проявите усидчивость и целеустремленность, то даже самые трудные задачи будут успешно реализованы. Гороскоп советует, в этот четверг, 21 мая, используйте момент для приложения сил к самым главным вопросам, не распыляйте энергию на малозначимые мелочи.

Весы

У Весов на горизонте отличный день. Если вы чувствуете себя неуверенно в личной жизни, то, вероятно, вы найдете в себе смелость обсудить все имеющиеся вопросы со своей второй половинкой. Проявите такт и лояльность, и тогда ни вы, ни ваш любимый человек не будете разочарованы этим общением. Если же вы сейчас в поиске, гороскоп советует заняться собой. Хорошо подойдет спорт, косметические процедуры и шопинг.

Скорпион

Ваш разум сегодня будет немного штормит. Внутри будут возникать противоречия между желаниями и возможностями, между сиюминутными "хотелками" и долгом. Так что время будет довольно суматошным и плохо структурированным. Гороскоп советует, в четверг, 21 мая, лучше не заводить каких-то судьбоносных разговоров "по душам", не совершать необдуманных покупок, и в целом очень аккуратно и сдержанно обращаться с деньгами.

Стрелец

Хаотичность и рваный ритм дня могут сыграть сегодня с вами злую шутку. Составьте план действий, иначе велика вероятность, что вы не успеете ничего и нигде. Выработайте четкие критерии, по которым будет определяться, достигнута цель, или нет. Гороскоп говорит, программа минимум – не наломать дров. Скоро все придет в норму, и тогда звезды сулят вам новые перспективы и возможности. И нужно подойти к этому рубежу без весомых потерь.

Козерог

Сегодня будет весьма страстный день. Весьма вероятно, что эмоции будут вас переполнять, и им нужно будет дать какой-то выход. Если у вас есть пара, то все просто – дарите любовь и наслаждение. Если нет – то нужно придумать какой-то вариант сублимации. Например, можно заняться творчеством или спортом. Гороскоп говорит, что в четверг, 21 мая, энергия внутри вас будет носить благотворный и созидательный характер. Используйте ее максимально продуктивно для преображения вашей жизни.

Водолей

У вас возможны позитивные изменения в отношениях. Это может быть реальный прогресс, который во многом определит ваш путь на ближайшее время. Чтобы эти возможности были реализованы, гороскоп советует, быть благожелательными, открытыми и нежными. Учитывать свои интересы и интересы партнера. Если у вас получится "визуализировать" вашу общую картинку совместной жизни, то это сильно вас сблизит.

Рыбы

Сегодня день будет достаточно тихим и спокойным. Если есть возможность – отдыхайте – так, как вам хочется. Если все же есть обязательства по работе – делайте ее планомерно, без рывков. Также гороскоп говорит, что четверг, 21 мая, отлично подходит для того, чтобы создать дома уют и приятную атмосферу. Не поддавайтесь на провокации в общении, которые могут вывести вас из себя. Вам это сейчас совсем ни к чему.