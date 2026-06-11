Популярный певец Филипп Киркоров, долгое время скрывавший правду о кардинальных изменениях на своем лице, наконец-то решился на публичное признание, которое ошарашило его поклонников.



Народный артист России Филипп Киркоров официально подтвердил слухи о перенесенной ринопластике на премии ТЭФИ. Ранее поп-король отечественной эстрады категорически отрицал любые хирургические вмешательства в область лица. Дело доходило до серьезных публичных конфликтов. Во время недавнего светского мероприятия артист едва не устроил потасовку с представителями прессы, которые пытались расспросить его об изменившейся форме носа. Тогда эмоциональный срыв исполнителя стал главной темой обсуждения в медийном пространстве, а сам певец уверял, что его новая внешность — это исключительно генетика, правильный уход и здоровый образ жизни.

Однако Филипп Бедросович не был бы собой, если бы не умел мастерски переобуваться в воздухе ради очередной порции хайпа. Спустя короткое время певец сменил гнев на милость и сам, без всякого давления, во всеуслышание подтвердил: да, сложная операция была, и нос действительно переделан. Но то, как именно он это преподнес, повергло светскую тусовку в состояние легкого шока.

Вместо того чтобы хвастаться идеальным греческим профилем от лучших хирургов, поп-король неожиданно обозвал свое новое лицо карикатурой. Артист во всеуслышание заявил, что в результате сложного хирургического вмешательства у него получилась самая настоящая "Каляка-маляка".

Теперь многомиллионная армия фанатов и звездные коллеги ломают головы над главным вопросом: неужели самый дорогой певец страны пал жертвой недобросовестных эскулапов и теперь искренне страдает от уродства, или же это очередное изощренное кокетство пресыщенной славой звезды?

Знающие люди в светских кулуарах склоняются ко второму варианту. Киркоров — признанный гений самопиара, который обожает играть с публикой в кошки-мышки. Называя свой новый изящный нос "Калякой-малякой", он просто напрашивается на комплименты, заставляя окружающих разуверять его и петь дифирамбы его новой "эльфийской" внешности.

С другой стороны, учитывая масштабы его прошлых переделок, нельзя исключать, что певец действительно стал заложником собственной гонки за ускользающей молодостью. Ранее артист уже перенес масштабную липосакцию, изменил форму пресса, груди и ягодиц под руководством звездного хирурга Тимура Хайдарова. Когда тело и лицо перекраиваются слишком часто, результат действительно может начать напоминать хаотичный детский рисунок. Поклонникам остается лишь надеяться, что поп-король вовремя остановится, пока его лицо окончательно не превратилось в неузнаваемую восковую маску.