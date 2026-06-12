Буйнов перенес инсульт Тесты Звезда фильма "Угрюм-река" покинула этот мир Игры Сонник

Топ новостей недели

"Нельзя было": убитый горем Киркоров раскрыл роковую ошибку, погубившую его отца"Нельзя было": убитый горем Киркоров раскрыл роковую ошибку, погубившую его отца "Ее там не будет": влиятельный продюсер размазал Бузову и пожизненно забанил ее на Первом канале"Ее там не будет": влиятельный продюсер размазал Бузову и пожизненно забанил ее на Первом канале Бросивший Пугачеву Галкин* с мрачным видом предстал перед публикойБросивший Пугачеву Галкин* с мрачным видом предстал перед публикой "Ничего не связывает": разгневанный Хазанов отрекся от братьев после известий о смерти и таинственном исчезновении"Ничего не связывает": разгневанный Хазанов отрекся от братьев после известий о смерти и таинственном исчезновении

Лента новостей

Пятница 12 июня

09:21Гуляем три дня: куда сходить 12 июня и как Россия проведет три дня грандиозных каникул 05:33"Свадьбы гадов": почему 12 июня любой поход в лес может закончиться фатально 18:47"Они были здесь всегда": Стивен Спилберг раскрыл пугающую правду о пришельцах среди людей 17:04"Приходила к нам домой": бывшая жена Галустяна прервала молчание и выдала горькую правду о разлучнице 15:23Обнаруженное на дне океана заставило содрогнуться не только ученых 13:29"Вышла Каляка-маляка": набросившийся на репортера Киркоров раскрыл правду о своей внешности 12:55Мэр Москвы сообщил уже о 78 уничтоженных беспилотниках, летевших к столице 12:51Мэр Москвы рассказал о реставрации ансамбля Донского монастыря 12:06"У меня нет четырех жизней": ограбленная до нитки Лариса Долина сделала душераздирающее заявление 10:44Увольнение неизбежно: названы 5 знаков зодиака бросят работу ради миллионов от любимого дела 09:18Александр Буйнов перенес второй инсульт: появились новости о его состоянии 00:23Одним – взлет в делах, другим – наказание за суету: кому 11 июня Феодосия Колосяница подарит шанс 18:36Один длинный отпуск – не панацея: почему лучше брать несколько коротких 16:44 Валерия приняла решение уехать из страны на фоне слухов о разводе с Иосифом Пригожиным 15:27Трагедия в Театре Армии: ушла из жизни великая Людмила Чурсина 14:11Совершают миллионы: эта привычная ошибка ночью лишает вас здоровья 12:36Эволюция индустрии: почему современному шефу недостаточно просто уметь готовить 10:55Изможденная Регина Тодоренко шокировала публику признанием о четвертой беременности 09:41"30 тысяч евро и джин в номер": всплыли грязные подробности украинского вояжа Варнавы и иноагента Галкина* 00:16"Тени исчезают в полдень": как сохранить здоровье и разум в самый мифический день лета – 10 июня 17:29Смертельная ловушка: как обычное солнце незаметно убивает ваше сердце и мозг 15:57Многопрофильную больницу в Балашихе планируют открыть в 2028 году 15:15Чудовища из бездны: на двухкилометровой глубине найдены жуткие монстры, которые годами живут без еды 12:27Золотые ракушки на интимных местах: 77-летняя Васильева разделась догола перед ошарашенной публикой 10:54"Даже не обсуждается": еще одну артистку могут признать иноагентом из-за связи с Галкиным* 09:39"Нас лишили правды": звездный наследник Градского намерен вывести вдову на чистую воду 04:13Я хочу избавиться от тревоги навсегда. Почему это никогда не сработает 00:10Ни в коем случае не берите это в руки 9 июня, чтобы не обрекать себя на нищету 18:28"Бросит старушку ради молодухи": обнажившийся Галкин* наплевал на чувства запертой на Кипре Пугачевой 17:03"Увела его как крыса!": подруга публично обвинила Анну Семенович в подлом предательстве 15:04"Чудом остались живы": ракетный удар превратил израильское гнездышко Макаревича* в руины 14:13"Разум превращается в труху": названы 3 привычки во сне, которые незаметно убивают ваш мозг 12:02Гоша Куценко выдал главную тайну Марии Порошиной: Слава надежный 10:44Наташа Королева обвинила Пугачеву в развале семьи с Николаевым: Нож в спину 09:24"Дабл-папа и дабл-мама": Иван Янковский и Диана Пожарская ошарашили новостью о пополнении в семье 00:44Ловись, денежка, большая и очень большая: 8 июня Карп Карполов исполнит ваше заветное желание 17:44 "Заморозила время или легла под нож?": вся правда о неестественной молодости 60-летней Екатерины Андреевой 15:41Брошенная Товстик устроила алтарь неверному мужу на глазах у детей 11:21"Любовь как награда": психолог раскрыла правду о детях, которые трудятся больше взрослых 05:41Липкая смерть под ногами: 7 июня в день Иоанна Предтечи природа превращается в ядовитую ловушку 17:58Эксперт раскрыл, кто из звездных мачо тайно переделал лицо и волосы ради вечной молодости 15:13Брошенное жилье Пугачевой в Подмосковье отдают за бесценок из-за отсутствия спроса 11:53Истории, которые затягивают с первых страниц: подборка для любителей острых ощущений 07:25Избавьтесь от проклятия прошлого: 6 июня шиповник заберет вашу боль, если сделать это правильно 17:43"Словно на поминках": вся в черном Орбакайте забилась в экстазе посреди мертвой пустоши 16:15"Было ударом под дых": Сергея Жукова жестоко оскорбили Иванушки International 15:19Воробьев на ПМЭФ обсудил с главой РГВП сохранение немецкого бизнеса в Подмосковье 14:03Собянин: Эффективность работы ПВО при защите от дронов высочайшая 14:02"Сутки тошнило": Наташа Королева раскрыла жуткие подробности мучений опозорившейся невестки 12:06"Тромб может оторваться": тяжелобольной Алексей Глызин сбежал из больницы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Свадьбы гадов": почему 12 июня любой поход в лес может закончиться фатально

"Свадьбы гадов": почему 12 июня любой поход в лес может закончиться фатально
1

12 июня наступает Исаакий Змеевик – самый опасный день в году, когда земля превращается в копошащийся клубок яда и злобы.

Двенадцатое июня — дата, которую в старину называли "днем великого страха". В народном календаре это Исаакий Змеевик, время, когда природа сбрасывает маску гостеприимства и показывает свои клыки. По древним поверьям, именно сегодня змеи выползают из своих потайных убежищ, чтобы устроить свои "свадьбы". Говорят, что гады в этот день идут "стеной", ведомые своим королем, и горе тому, кто осмелится нарушить их покой или просто окажется на пути этого смертоносного шествия.

Лесное табу: игра со смертью

Главный и самый жесткий запрет 12 июня — посещение лесов, парков с высокой травой и берегов водоемов. Считалось, что на Исаакия даже самая мирная змея становится агрессивной и ищет жертву, чтобы выплеснуть накопленный яд. В народе верили: укус, полученный сегодня, не лечится ни медициной, ни самыми сильными заговорами. Яд проникает не только в кровь, но и в саму судьбу человека, лишая его удачи на семь лет вперед. Если вам все же пришлось выйти на природу, наденьте высокую обувь и постоянно стучите палкой перед собой — змеи не любят вибраций, но сегодня они могут не захотеть уступать дорогу.

Запреты на огород и стройку

Не стоит 12 июня заниматься посадками или любыми работами на земле. Все, что будет посажено в этот день, вырастет "кривым и ядовитым", а растения привлекут к дому нечистую силу. Также категорически запрещено убивать змей. Народная мудрость гласит: если поднять руку на гада в его "свадебный" день, весь змеиный род начнет мстить вашему роду, принося болезни детям и пожары в дом. Это день, когда нужно проявить смирение перед дикой силой природы.

Как защитить свой дом от негатива?

Поскольку 12 июня — день повышенной агрессии и негативной энергии, важно защитить свое жилище. В старину на порог клали ветки чертополоха или полыни. Считалось, что эти растения — единственный барьер, который не решится преодолеть змеиный дух. Также в этот день нельзя давать в долг деньги и вещи — через них на вас могут "сбросить" свои беды враги. Вечер 12 июня лучше провести дома за плотно закрытыми дверями и окнами. Избегайте конфликтов, так как любая ссора сегодня может перерасти в затяжную вражду. Это время, когда лучше затаиться и переждать, пока природа справляет свой опасный пир.

Помните: Исаакий Змеевик требует тишины и уважения к темным силам земли, только так можно избежать беды.

Шоу-бизнес в Telegram

12 июня 2026, 05:33
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Одним – взлет в делах, другим – наказание за суету: кому 11 июня Феодосия Колосяница подарит шанс

"Тени исчезают в полдень": как сохранить здоровье и разум в самый мифический день лета – 10 июня

Гуляем три дня: куда сходить 12 июня и как Россия проведет три дня грандиозных каникул

Гуляем три дня: куда сходить 12 июня и как Россия проведет три дня грандиозных каникул
В 2026 году главный государственный праздник превратит рабочую неделю в незабываемый трехдневный марафон летнего драйва. Сегодня, в пятницу 12 июня, Россия отмечает свой главный день.

"Они были здесь всегда": Стивен Спилберг раскрыл пугающую правду о пришельцах среди людей

"Они были здесь всегда": Стивен Спилберг раскрыл пугающую правду о пришельцах среди людей
Легендарный мэтр Голливуда Стивен Спилберг, десятилетиями заставлявший весь мир с замиранием сердца смотреть в звездное небо, сделал пронзительное признание, от которого по коже бегут мурашки. Мир кино и реальности столкнулись в лобовой атаке: человек, подаривший нам "Инопланетянина" и "Близкие контакты третьей степени", больше не считает свои фильмы просто фантастикой.

"Приходила к нам домой": бывшая жена Галустяна прервала молчание и выдала горькую правду о разлучнице

"Приходила к нам домой": бывшая жена Галустяна прервала молчание и выдала горькую правду о разлучнице
Разрыв одной из самых красивых и крепких пар отечественного шоу-бизнеса оброс неожиданными деталями, которые заставили публику взглянуть на эту семейную драму совершенно с другой стороны. Новость о крахе многолетнего брака популярного комика и шоумена Михаила Галустяна до сих пор не дает покоя светской тусовке.

Обнаруженное на дне океана заставило содрогнуться не только ученых

Обнаруженное на дне океана заставило содрогнуться не только ученых
Глубоко под толщей ледяной воды, в непроглядной черной бездне, куда никогда не проникает солнечный свет, международная группа исследователей наткнулась на нечто, напоминающее сцену из самого мрачного фильма ужасов. Мировой океан в очередной раз доказал, что человек не знает и сотой доли того, что скрывают его пучины.

"Вышла Каляка-маляка": набросившийся на репортера Киркоров раскрыл правду о своей внешности

"Вышла Каляка-маляка": набросившийся на репортера Киркоров раскрыл правду о своей внешности
Популярный певец Филипп Киркоров, долгое время скрывавший правду о кардинальных изменениях на своем лице, наконец-то решился на публичное признание, которое ошарашило его поклонников. Народный артист России Филипп Киркоров официально подтвердил слухи о перенесенной ринопластике на премии ТЭФИ.

Выбор читателей

11/06ЧтвОдним – взлет в делах, другим – наказание за суету: кому 11 июня Феодосия Колосяница подарит шанс 12/06Птн"Свадьбы гадов": почему 12 июня любой поход в лес может закончиться фатально 12/06ПтнГуляем три дня: куда сходить 12 июня и как Россия проведет три дня грандиозных каникул