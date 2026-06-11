Мэр Москвы рассказал о реставрации ансамбля Донского монастыря

Масштабное преображение одного из главных духовных центров столицы вышло на новый этап, обещая вернуть москвичам и паломникам первозданный облик уникального архитектурного ансамбля.



Уникальный архитектурный ансамбль Донского ставропигиального мужского монастыря ждет масштабное обновление. О продолжении комплексных реставрационных работ на территории этого знакового объекта культурного наследия федерального значения сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс". На территории древней обители, основанной в конце XVI века, сегодня сосредоточено более 30 бесценных памятников истории и архитектуры, каждый из которых требует бережного отношения и профессионального ухода.

По словам столичного градоначальника, масштабные работы по восстановлению монастырского комплекса успешно продвигаются уже несколько лет. Проект финансируется сразу из нескольких источников: средства выделяются как из федерального, так и из городского бюджетов. Кроме того, неоценимый вклад в спасение национальной святыни вносят частные меценаты, благодаря чему специалисты могут использовать самые передовые технологии и качественные материалы.

Признание на высшем уровне

Реставрация Донского монастыря уже давно стала образцом для подражания. Высочайший профессионализм московских мастеров и бережный подход к деталям неоднократно получали признание экспертного сообщества. Как отметил Сергей Собянин, проекты реставрации Малого (Старого) собора и церкви Архангела Михаила были удостоены престижной премии "Московская реставрация" в 2016 и 2017 годах. Эти объекты сегодня служат примером того, как древней архитектуре можно вернуть жизнь, не нарушив ее исторической достоверности.

К настоящему моменту реставраторам удалось проделать поистине колоссальный объем работы. Специалисты полностью восстановили исторический облик Дома настоятеля, возведенного в 1749 году. Также мастера успешно отреставрировали фасады и купола величественного "Нового" собора, построенного на рубеже XVII–XVIII веков. Огромное внимание уделили и оборонительным сооружениям монастыря: из 12 исторических крепостных башен, некогда защищавших обитель от вражеских набегов, полностью приведены в порядок уже девять.

Планы на будущее

Впереди у московских специалистов не менее амбициозные задачи, о которых подробно рассказал мэр столицы. В ближайшее время реставраторы планируют полностью завершить работы на крепостной башне номер 10, которая требует укрепления конструкций.

Главным же событием нового этапа станет полномасштабное восстановление знаменитого Храма святителя Иоанна Златоуста, включая его нижний храм великомученицы Екатерины. Мастерам предстоит провести сложнейшие работы по укреплению фундамента, реставрации старинной кирпичной кладки и воссозданию уникального внутреннего убранства. Восстановление этих объектов станет еще одним важным шагом в сохранении исторического и духовного наследия Москвы.