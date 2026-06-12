Гуляем три дня: куда сходить 12 июня и как Россия проведет три дня грандиозных каникул

Буйнов перенес инсульт Тесты Звезда фильма "Угрюм-река" покинула этот мир Игры Сонник

Топ новостей недели

"Нельзя было": убитый горем Киркоров раскрыл роковую ошибку, погубившую его отца"Нельзя было": убитый горем Киркоров раскрыл роковую ошибку, погубившую его отца "Ее там не будет": влиятельный продюсер размазал Бузову и пожизненно забанил ее на Первом канале"Ее там не будет": влиятельный продюсер размазал Бузову и пожизненно забанил ее на Первом канале Бросивший Пугачеву Галкин* с мрачным видом предстал перед публикойБросивший Пугачеву Галкин* с мрачным видом предстал перед публикой "Ничего не связывает": разгневанный Хазанов отрекся от братьев после известий о смерти и таинственном исчезновении"Ничего не связывает": разгневанный Хазанов отрекся от братьев после известий о смерти и таинственном исчезновении

Лента новостей

Пятница 12 июня

09:21Гуляем три дня: куда сходить 12 июня и как Россия проведет три дня грандиозных каникул 05:33"Свадьбы гадов": почему 12 июня любой поход в лес может закончиться фатально 18:47"Они были здесь всегда": Стивен Спилберг раскрыл пугающую правду о пришельцах среди людей 17:04"Приходила к нам домой": бывшая жена Галустяна прервала молчание и выдала горькую правду о разлучнице 15:23Обнаруженное на дне океана заставило содрогнуться не только ученых 13:29"Вышла Каляка-маляка": набросившийся на репортера Киркоров раскрыл правду о своей внешности 12:55Мэр Москвы сообщил уже о 78 уничтоженных беспилотниках, летевших к столице 12:51Мэр Москвы рассказал о реставрации ансамбля Донского монастыря 12:06"У меня нет четырех жизней": ограбленная до нитки Лариса Долина сделала душераздирающее заявление 10:44Увольнение неизбежно: названы 5 знаков зодиака бросят работу ради миллионов от любимого дела 09:18Александр Буйнов перенес второй инсульт: появились новости о его состоянии 00:23Одним – взлет в делах, другим – наказание за суету: кому 11 июня Феодосия Колосяница подарит шанс 18:36Один длинный отпуск – не панацея: почему лучше брать несколько коротких 16:44 Валерия приняла решение уехать из страны на фоне слухов о разводе с Иосифом Пригожиным 15:27Трагедия в Театре Армии: ушла из жизни великая Людмила Чурсина 14:11Совершают миллионы: эта привычная ошибка ночью лишает вас здоровья 12:36Эволюция индустрии: почему современному шефу недостаточно просто уметь готовить 10:55Изможденная Регина Тодоренко шокировала публику признанием о четвертой беременности 09:41"30 тысяч евро и джин в номер": всплыли грязные подробности украинского вояжа Варнавы и иноагента Галкина* 00:16"Тени исчезают в полдень": как сохранить здоровье и разум в самый мифический день лета – 10 июня 17:29Смертельная ловушка: как обычное солнце незаметно убивает ваше сердце и мозг 15:57Многопрофильную больницу в Балашихе планируют открыть в 2028 году 15:15Чудовища из бездны: на двухкилометровой глубине найдены жуткие монстры, которые годами живут без еды 12:27Золотые ракушки на интимных местах: 77-летняя Васильева разделась догола перед ошарашенной публикой 10:54"Даже не обсуждается": еще одну артистку могут признать иноагентом из-за связи с Галкиным* 09:39"Нас лишили правды": звездный наследник Градского намерен вывести вдову на чистую воду 04:13Я хочу избавиться от тревоги навсегда. Почему это никогда не сработает 00:10Ни в коем случае не берите это в руки 9 июня, чтобы не обрекать себя на нищету 18:28"Бросит старушку ради молодухи": обнажившийся Галкин* наплевал на чувства запертой на Кипре Пугачевой 17:03"Увела его как крыса!": подруга публично обвинила Анну Семенович в подлом предательстве 15:04"Чудом остались живы": ракетный удар превратил израильское гнездышко Макаревича* в руины 14:13"Разум превращается в труху": названы 3 привычки во сне, которые незаметно убивают ваш мозг 12:02Гоша Куценко выдал главную тайну Марии Порошиной: Слава надежный 10:44Наташа Королева обвинила Пугачеву в развале семьи с Николаевым: Нож в спину 09:24"Дабл-папа и дабл-мама": Иван Янковский и Диана Пожарская ошарашили новостью о пополнении в семье 00:44Ловись, денежка, большая и очень большая: 8 июня Карп Карполов исполнит ваше заветное желание 17:44 "Заморозила время или легла под нож?": вся правда о неестественной молодости 60-летней Екатерины Андреевой 15:41Брошенная Товстик устроила алтарь неверному мужу на глазах у детей 11:21"Любовь как награда": психолог раскрыла правду о детях, которые трудятся больше взрослых 05:41Липкая смерть под ногами: 7 июня в день Иоанна Предтечи природа превращается в ядовитую ловушку 17:58Эксперт раскрыл, кто из звездных мачо тайно переделал лицо и волосы ради вечной молодости 15:13Брошенное жилье Пугачевой в Подмосковье отдают за бесценок из-за отсутствия спроса 11:53Истории, которые затягивают с первых страниц: подборка для любителей острых ощущений 07:25Избавьтесь от проклятия прошлого: 6 июня шиповник заберет вашу боль, если сделать это правильно 17:43"Словно на поминках": вся в черном Орбакайте забилась в экстазе посреди мертвой пустоши 16:15"Было ударом под дых": Сергея Жукова жестоко оскорбили Иванушки International 15:19Воробьев на ПМЭФ обсудил с главой РГВП сохранение немецкого бизнеса в Подмосковье 14:03Собянин: Эффективность работы ПВО при защите от дронов высочайшая 14:02"Сутки тошнило": Наташа Королева раскрыла жуткие подробности мучений опозорившейся невестки 12:06"Тромб может оторваться": тяжелобольной Алексей Глызин сбежал из больницы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Гуляем три дня: куда сходить 12 июня и как Россия проведет три дня грандиозных каникул

Гуляем три дня: куда сходить 12 июня и как Россия проведет три дня грандиозных каникул
1

В 2026 году главный государственный праздник превратит рабочую неделю в незабываемый трехдневный марафон летнего драйва.

Сегодня, в пятницу 12 июня, Россия отмечает свой главный день. В 2026 году календарь преподнес нам настоящий подарок: впереди целых три дня выходных, которые обещают стать самыми яркими в этом июне. По всей стране — от Балтики до Тихого океана — уже гремят оркестры, а парки и площади заполняются миллионами людей, готовых праздновать широко и от души.

Питер: машина времени в парке 300-летия

Северная столица сегодня превратилась в живой учебник истории. В парке 300-летия Санкт-Петербурга развернется масштабный бесплатный фестиваль "От Руси до России". Это мероприятие уже стало доброй традицией, и в 2026 году его размах поражает воображение.

Гости фестиваля могут буквально прикоснуться к истокам нашей страны. Профессиональные реконструкторы восстановили важнейшие вехи российской истории — от звона мечей древнерусских витязей до блеска петровских ассамблей. Концерты народных коллективов, шумные ярмарки и уникальные выставки под открытым небом создают атмосферу, в которой прошлое встречается с настоящим. Это идеальное место, чтобы почувствовать мощь наших корней.

Москва: музыкальное многоцветие в "Царицыно"

Столица сегодня поет на сотни ладов. Одной из главных точек притяжения стал музей-заповедник "Царицыно". Ровно в 12:00 здесь стартует грандиозная музыкальная акция "Хоромарафон-2026". Это не просто концерт, а настоящий гимн многонациональному единству нашей Родины.

Под сводами исторического парка сегодня звучит душа России во всем ее многообразии. Посетители могут услышать и раздольные русские народные песни, и страстные кавказские мелодии, и загадочные, пробирающие до мурашек якутские напевы. Музыкальное кружево, которое плетут участники марафона, объединяет регионы и поколения, напоминая о том, как велика и богата наша культура.

Урал: ремесла и песни в Екатеринбурге

Не отстает и столица Урала. В Екатеринбурге сегодня проходит этнокультурный фестиваль "Созвучие голосов России". Программа здесь составлена так, чтобы каждый нашел занятие по душе. На ярмарке ремесленников можно найти уникальные изделия ручной работы, а для тех, кто хочет творить сам, организованы мастер-классы по росписи деревянных заготовок.

Но какой праздник без песен? Атмосферу праздничного задора создают выступления фолк-групп и знаменитого народного хора. Энергетика уральских артистов заряжает позитивом на все предстоящие выходные, превращая центр города в одну большую праздничную площадку.

Россия в деталях: от мегаполисов до сел

День России — это праздник, который заходит в каждый дом и в каждый сельский клуб. В местных библиотеках и домах культуры по всей стране сегодня проходят душевные и теплые встречи. Огромное внимание уделяют подрастающему поколению.

Так, в Татарстане, в Старо-Мичанском сельском доме культуры, для юных жителей республики подготовили увлекательный квест "Этой силе есть имя — Россия". Ребятам предстоит пройти серию испытаний, разгадать ключевое слово и своими руками создать поздравительные открытки. Именно через такие простые и понятные активности детям прививают любовь к своей Родине.

Впереди — три дня свободы

Напоминаем, что благодаря тому, что 12 июня выпало на пятницу, у нас впереди еще суббота и воскресенье. Это идеальное время, чтобы после насыщенного праздничного дня отдохнуть на природе или продолжить прогулки по нарядным городам. Россия сегодня празднует свой триумф, и это настроение единства останется с нами на все выходные.

Шоу-бизнес в Telegram

12 июня 2026, 09:21
Фото: Россия 1
Lenta.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест на знание географии: угадайте страну по ее флагу. Сможете не ошибиться ни разу?

Фото: Freepik
Фото: Freepik
Фото: Freepik
Фото: Freepik
Фото: Freepik
Фото: Freepik
Фото: Freepik

"Свадьбы гадов": почему 12 июня любой поход в лес может закончиться фатально

"Свадьбы гадов": почему 12 июня любой поход в лес может закончиться фатально
12 июня наступает Исаакий Змеевик – самый опасный день в году, когда земля превращается в копошащийся клубок яда и злобы. Двенадцатое июня — дата, которую в старину называли "днем великого страха".

"Они были здесь всегда": Стивен Спилберг раскрыл пугающую правду о пришельцах среди людей

"Они были здесь всегда": Стивен Спилберг раскрыл пугающую правду о пришельцах среди людей
Легендарный мэтр Голливуда Стивен Спилберг, десятилетиями заставлявший весь мир с замиранием сердца смотреть в звездное небо, сделал пронзительное признание, от которого по коже бегут мурашки. Мир кино и реальности столкнулись в лобовой атаке: человек, подаривший нам "Инопланетянина" и "Близкие контакты третьей степени", больше не считает свои фильмы просто фантастикой.

"Приходила к нам домой": бывшая жена Галустяна прервала молчание и выдала горькую правду о разлучнице

"Приходила к нам домой": бывшая жена Галустяна прервала молчание и выдала горькую правду о разлучнице
Разрыв одной из самых красивых и крепких пар отечественного шоу-бизнеса оброс неожиданными деталями, которые заставили публику взглянуть на эту семейную драму совершенно с другой стороны. Новость о крахе многолетнего брака популярного комика и шоумена Михаила Галустяна до сих пор не дает покоя светской тусовке.

Обнаруженное на дне океана заставило содрогнуться не только ученых

Обнаруженное на дне океана заставило содрогнуться не только ученых
Глубоко под толщей ледяной воды, в непроглядной черной бездне, куда никогда не проникает солнечный свет, международная группа исследователей наткнулась на нечто, напоминающее сцену из самого мрачного фильма ужасов. Мировой океан в очередной раз доказал, что человек не знает и сотой доли того, что скрывают его пучины.

"Вышла Каляка-маляка": набросившийся на репортера Киркоров раскрыл правду о своей внешности

"Вышла Каляка-маляка": набросившийся на репортера Киркоров раскрыл правду о своей внешности
Популярный певец Филипп Киркоров, долгое время скрывавший правду о кардинальных изменениях на своем лице, наконец-то решился на публичное признание, которое ошарашило его поклонников. Народный артист России Филипп Киркоров официально подтвердил слухи о перенесенной ринопластике на премии ТЭФИ.

Выбор читателей

11/06ЧтвОдним – взлет в делах, другим – наказание за суету: кому 11 июня Феодосия Колосяница подарит шанс 12/06Птн"Свадьбы гадов": почему 12 июня любой поход в лес может закончиться фатально 12/06ПтнГуляем три дня: куда сходить 12 июня и как Россия проведет три дня грандиозных каникул