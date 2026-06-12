Гуляем три дня: куда сходить 12 июня и как Россия проведет три дня грандиозных каникул

В 2026 году главный государственный праздник превратит рабочую неделю в незабываемый трехдневный марафон летнего драйва.



Сегодня, в пятницу 12 июня, Россия отмечает свой главный день. В 2026 году календарь преподнес нам настоящий подарок: впереди целых три дня выходных, которые обещают стать самыми яркими в этом июне. По всей стране — от Балтики до Тихого океана — уже гремят оркестры, а парки и площади заполняются миллионами людей, готовых праздновать широко и от души.

Питер: машина времени в парке 300-летия

Северная столица сегодня превратилась в живой учебник истории. В парке 300-летия Санкт-Петербурга развернется масштабный бесплатный фестиваль "От Руси до России". Это мероприятие уже стало доброй традицией, и в 2026 году его размах поражает воображение.

Гости фестиваля могут буквально прикоснуться к истокам нашей страны. Профессиональные реконструкторы восстановили важнейшие вехи российской истории — от звона мечей древнерусских витязей до блеска петровских ассамблей. Концерты народных коллективов, шумные ярмарки и уникальные выставки под открытым небом создают атмосферу, в которой прошлое встречается с настоящим. Это идеальное место, чтобы почувствовать мощь наших корней.

Москва: музыкальное многоцветие в "Царицыно"

Столица сегодня поет на сотни ладов. Одной из главных точек притяжения стал музей-заповедник "Царицыно". Ровно в 12:00 здесь стартует грандиозная музыкальная акция "Хоромарафон-2026". Это не просто концерт, а настоящий гимн многонациональному единству нашей Родины.

Под сводами исторического парка сегодня звучит душа России во всем ее многообразии. Посетители могут услышать и раздольные русские народные песни, и страстные кавказские мелодии, и загадочные, пробирающие до мурашек якутские напевы. Музыкальное кружево, которое плетут участники марафона, объединяет регионы и поколения, напоминая о том, как велика и богата наша культура.

Урал: ремесла и песни в Екатеринбурге

Не отстает и столица Урала. В Екатеринбурге сегодня проходит этнокультурный фестиваль "Созвучие голосов России". Программа здесь составлена так, чтобы каждый нашел занятие по душе. На ярмарке ремесленников можно найти уникальные изделия ручной работы, а для тех, кто хочет творить сам, организованы мастер-классы по росписи деревянных заготовок.

Но какой праздник без песен? Атмосферу праздничного задора создают выступления фолк-групп и знаменитого народного хора. Энергетика уральских артистов заряжает позитивом на все предстоящие выходные, превращая центр города в одну большую праздничную площадку.

Россия в деталях: от мегаполисов до сел

День России — это праздник, который заходит в каждый дом и в каждый сельский клуб. В местных библиотеках и домах культуры по всей стране сегодня проходят душевные и теплые встречи. Огромное внимание уделяют подрастающему поколению.

Так, в Татарстане, в Старо-Мичанском сельском доме культуры, для юных жителей республики подготовили увлекательный квест "Этой силе есть имя — Россия". Ребятам предстоит пройти серию испытаний, разгадать ключевое слово и своими руками создать поздравительные открытки. Именно через такие простые и понятные активности детям прививают любовь к своей Родине.

Впереди — три дня свободы

Напоминаем, что благодаря тому, что 12 июня выпало на пятницу, у нас впереди еще суббота и воскресенье. Это идеальное время, чтобы после насыщенного праздничного дня отдохнуть на природе или продолжить прогулки по нарядным городам. Россия сегодня празднует свой триумф, и это настроение единства останется с нами на все выходные.