"У меня нет четырех жизней": ограбленная до нитки Лариса Долина сделала душераздирающее заявление

Лариса Долина призналась в потере надежды вернуть украденные мошенниками миллионы через суд.



Громкое дело о мошенничестве, жертвой которого стала легендарная джазовая дива нашей эстрады Лариса Долина, вышло на новый, весьма драматичный этап. Звезда, всегда отличавшаяся железным характером и непреклонной волей, кажется, начинает терять веру в справедливость. На недавнем светском мероприятии певица сделала сенсационное признание, от которого у ее многочисленных поклонников буквально сжалось сердце.

Настоящая драма разыгралась за кулисами детского пресс-завтрака телеканала "РУ.ТВ Kids", где Лариса Александровна появилась во всем блеске своего звездного статуса. Несмотря на безупречный внешний вид, дорогую укладку и ослепительную улыбку, артистка не смогла скрыть глубокую душевную боль. В приватной беседе с корреспондентом она честно призналась: надежды вернуть нажитые тяжелым трудом миллионы тают с каждым днем.

"Конечно, их нужно наказывать, мошенников вообще всех, которые проводят такие жесточайшие махинации. Но верить в то, что я получу ту сумму, которая была заявлена... Во-первых, это уже не 176 миллионов рублей, а 113 миллионов. Те деньги за квартиру. Я уже не говорю о сбережениях, которые у меня были", — с горечью высказалась знаменитость.

Главная трагедия заключается в том, что подобные дела в судах могут тянуться годами, выматывая душу и забирая бесценное здоровье. Лариса Долина прекрасно понимает, какова цена бесконечной юридической волокиты. "У меня нет четырех жизней на это", — со вздохом добавила певица, дав понять, что бесконечные заседания, апелляции и экспертизы просто лишат ее сил, которые она предпочитает тратить на творчество и любимого зрителя.

Напомним, что беспрецедентная по своей циничности атака телефонных аферистов на народную артистку потрясла страну несколько месяцев назад. Преступники действовали по невероятно изощренной схеме, буквально зазомбировав исполнительницу хита "Погода в доме". Под воздействием мощного психологического давления певица не только рассталась со всеми личными накоплениями, но и продала свою элитную пятикомнатную квартиру в престижном районе Москвы. Огромные пачки наличных денег звезда лично передала курьерам, будучи абсолютно уверенной, что спасает имущество от вымышленных спецслужб.

На сегодняшний день скандальное дело наконец дошло до правосудия. Официальный иск Ларисы Долиной к лицам, причастным к этому наглому преступлению, уже поступил в Лефортовский суд столицы. Артистка требует компенсации колоссального материального вреда. В деле фигурируют четыре обвиняемых, которые, по версии следствия, помогали выводить и обналичивать украденные у звезды миллионы.