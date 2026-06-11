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Четверг 11 июня

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Мэр Москвы сообщил уже о 78 уничтоженных беспилотниках, летевших к столице

Мэр Москвы сообщил уже о 78 уничтоженных беспилотниках, летевших к столице

Напряженная ночь в московском регионе заставила экстренные службы работать на пределе возможностей из-за беспрецедентной угрозы, нависшей над мирными жителями.

Столичный регион пережил одну из самых масштабных и напряженных атак с воздуха за последнее время. Благодаря слаженным и профессиональным действиям российских военных, трагедии удалось избежать. Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) продемонстрировали высочайшую эффективность, отражая массированный налет вражеских беспилотных летательных аппаратов. Опасные смертоносные птицы уничтожались одна за другой еще на дальних подступах к мегаполису.

Оперативную информацию о происходящем в режиме реального времени предоставлял мэр Москвы Сергей Собянин. В своем официальном канале в мессенджере "Макс" градоначальник держал москвичей в курсе ситуации, которая менялась буквально каждую минуту. Согласно его последним заявлениям, число ликвидированных в небе дронов достигло колоссальной цифры — военные уничтожили уже 78 БПЛА, которые двигались курсом на столицу.

Каждый сбитый беспилотник — это спасенные жизни людей и уцелевшие дома. Враг пытался прорвать воздушный щит Москвы, используя сложную тактику и запуская дроны волнами с разных направлений. Однако система противовоздушной обороны сработала без сбоев.

Несмотря на то, что вражеские БПЛА были успешно нейтрализованы в воздухе, их падение на землю всегда сопряжено с серьезным риском. Обломки дронов, содержащие взрывчатые вещества и обрывки металлических конструкций, представляют реальную опасность для людей и инфраструктуры. Именно поэтому сразу после получения сигналов о ликвидации воздушных целей в районы предполагаемого падения деталей незамедлительно выдвинулись спасатели.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — оперативно сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

Сейчас на местах происшествий развернуты оперативные штабы. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), взрывотехники, пожарные и бригады скорой помощи детально обследуют каждый метр территории, где могли упасть обломки. Их главная задача — оперативно локализовать возможные очаги возгорания, обезвредить неразорвавшиеся части беспилотников и убедиться, что среди местного населения нет пострадавших.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Власти Москвы призывают жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации. В случае обнаружения подозрительных предметов или обломков летательных аппаратов граждан настоятельно просят не приближаться к ним и немедленно сообщать по телефонам экстренных служб. Благодаря бдительности граждан и героической работе российских бойцов ПВО, Москва в очередной раз доказала, что находится под надежной и непробиваемой защитой.

Шоу-бизнес в Telegram

11 июня 2026, 12:55
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Mакс"✓ Надежный источник

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