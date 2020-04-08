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Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2020 года

Фото: Дни.ру
Не попадайте в ловушку депрессивных настроений и не раздражайтесь по пустякам. Уделите больше времени своей физической форме и рабочим вопросам. Подробный гороскоп на всех знаков зодиака на четверг, 9 апреля, публикуют "Дни.ру".
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Овен

Сегодня, в четверг 9 апреля, Овны могут чувствовать себя полными энергии и стремиться все успеть, но гороскоп говорит о том, что многочисленные мелкие обязанности могут помешать вам сделать все задуманное. В результате может появится раздражение и разочарование, которое лишит вас всей энергии и приведет в подавленное состояние. Не нужно попадать в эту ловушку. Лучше сфокусируйтесь сегодня на самые срочные, не терпящие отлагательств задачи, а затем, если останутся силы и время - переключайтесь на желанную мелочевку. Таким образом, вы можете сохранить в высоком тонусе свой ум и тело.

Телец

Энергия у Тельцов сегодня будет находится на весьма низком уровне. В четверг вам, скорее всего, не захочется ни с кем общаться, ничего делать по работе. Это будет состояние, когда просто не знаешь, чем себя занять в этот день. Согласно гороскопу, в этих условиях лучшее, что можно сделать, – это отвлечься. Необходимо хотя бы минимально раскидать рабочие дела, чтобы избежать негативных последствий – а остальное время посвятить себе. Гороскоп показывает, что время благоприятно для разминочных тренировок (уделять внимание телу всегда полезно), чтению интересных для вас книг, просмотру кино. Краткий период, когда можно "выключить мозги" в итоге приведет к приливу новых сил.

Близнецы

9 апреля у Близнецов могут возникнуть трудности в деловой сфере.ногие профессиональные планы, которые были намечены уже давно, окажутся в режиме пробуксовки. Сегодня это может быть воспринято особенно болезненно, порождая депрессивный фон, разочарование и даже легкую панику из-за срыва задумнного. Унывать, разумеется, не стоит. Эта серая полоса очень скоро пройдет, и все встанет на свои места буквально через несколько дней. Ну а пока стоит быть снисходительнее к самим себе. Как вариант, чтобы отвлечься от невеселых мыслей, можно уделить время своему любимому досугу, купить себе что-то недорогое, но приятное, о чем вы давно мечтали, но руки как-то не доходили.  

Рак

Ракам сегодня следует избегать конфликтов с коллегами, хотя это будет не просто, так как чье-то плохое настроение то и дело будет пытаться стать катализатором всевозможных раздоров. В этот четверг, возможно, на вас взвалят лишние обязательства, которые не лежат в поле вашей ответственности, но отказаться вы просто не сможете. Перенести это нужно стоически. Гороскоп также рекомендует отдавать приоритет срочным задачам – все остальное подождет, и не стоит испытывать чувство вины, если не удастся закончить все задуманное.

Лев

Возможно, Львам сегодня придется пересмотреть планы по поводу отпуска, командировки или каких-то иных поездок. В четверг, 9 апреля, мероприятия, которые вы запланировали посетить, могут быть отменены или временно отложены. Это может привести к некоторой растерянности, так как придется скоропалительно думать, как перекроить свой график. Гороскоп говорит о том, что это вполне можно осуществить, если использовать творческий подход и смекалку.

Дева

9 апреля – день, когда Девам не стоит рисковать и лезть на рожон. Сегодня не лучшее время играть в казино, совершать крупные покупки и принимать судьбоносные решения. В этот четверг любые спекуляции, попытки получить "все и сразу" могут обернутся потерями, в том числе и весьма крупными. Гороскоп говорит также о том, что и в сфере романтических отношений не все будет гладко. Вероятно вы будете чувствовать себя вялыми и необщительными, что помешает наладить контакт. Время лучше уделить самим себе в каких-то спокойных и отвлеченных вещах, отдохнуть, сделать уборку дома или просто почитать книгу.

Весы

Вероятно, Весам сегодня захочется запереться в своей спальне, накрыться одеялом и никого не пускать в свое личное пространство. Вам просто не захочется общаться с кем-либо, даже с самыми близкими людьми. Большая нагрузка на работе может привести к полному изнеможению. Так что не стоит забывать об отдыхе. Как показывает гороскоп, расслабиться - это лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации. А уже завтра с новыми силами можно будет снова встать на тропу великих свершений.

Скорпион

Гороскоп говорит, что сегодня Скорпионам будет очень сложно настроиться на рабочий лад. То и дело будут возникать внезапные мелкие помехи, которые будут то и дело отвлекать от профессиональных обязанностей. Следует взять себя в руки и обеспечить хотя бы свою минимальную эффективность. А вот пытаться успеть везде – бесполезно. Следует позаботится о самых неотложных задачах.

Стрелец

Сегодня, весьма вероятно, финансовые возможности Стрельцов не будут совпадать с желаниями. Поэтому покупки и прочие траты лучше отложить до лучших времен. В этой связи четверг может быть наполнен разочарованием. Но следует посмотреть на это с другой стороны. Истинные желания "умеют ждать", и несколько дней и даже недель и месяцев здесь ничего не решают. Ну а пока стоит просто переключить свое внимание на другие полезные и нужные дела.

Козерог

Нехватка физической и ментальной энергии, а также дефицит мотивации сегодня могут привести Козерогов к вялому, подавленному настроению. В четверг, 9 апреля, вам не захочется быть активными и решать множество насущных дел. Навязчиво возлагаемые на вас обязанности и неотложные задачи могут просто раздражать. Гороскоп советует оставить себе пространства для расслабленного досуга: например, посмотреть вечером кино. Это поможет слегка и "разогнать кровь".

Водолей

Обычно вам нравится общаться, но сегодня Водолеям захочется одиночества. В четверг ваша физическая выносливость и умственная энергия окажутся на минимальном уровне. Вы можете почувствовать себя не в духе. Гороскоп настоятельно рекомендует при наличии возможности устроить прогулку, или хотя бы хорошенько размять тело в середине дня. Это поможет немного прийти в норму. Вечером же любимое хобби станет отличным источником положительных эмоций и новой энергии – вы очень быстро восстановите свой жизненный тонус.

Рыбы

Сегодня, в четверг 9 апреля, Рыбам придется отказаться от некоторых начинаний или заманчивых предложений. Дело в том, что ваше финансовое положение может потребовать некоторого "затягивания поясов", поэтому к расходам нужно будет относиться особенно аккуратно. Но гороскоп говорит о том, как скрасить вечер – не стоит проводить его в одиночестве. Очень благоприятное влияние окажут вторые половинки, друзья и родственники, с которыми у вас традиционно хорошие отношения.

8 апреля 2020, 20:01

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