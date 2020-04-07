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Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2020 года

Фото: Дни.ру
Гороскоп на 8 апреля призывает к умеренности и терпению. Не все будет складываться так, как вы себе рисовали в мечтах. Тем не менее, день неплох для обдумывания отдаленных планов.
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Овен

Сегодня Овны будут переживать по поводу своей внешности. Будет казаться, что вы выглядите немного хмурыми и уставшими. Отчасти это так, но не стоит сгущать краски, все не столь печально, как вы думаете. Текущее недовольство собой – это лишь ментальная ловушка. Гороскоп уверяет: достаточно небольшой передышки, или наоборот – проявления активности, если в последнее время вы мало двигаетесь, и все придет в норму.

Телец

Творческие и мыслительные способности Тельцов сегодня могут оказаться ниже обычного. Если есть необходимость завершить какой-то важный проект или совершить серьезное действие – при возможности лучше отложить его на более благоприятный период. Если сдвинуть сроки невозможно – необходимо проявить повышенную бдительность. Гороскоп на 8 апреля советует руководствоваться пословицей "семь раз отмерь – один раз отрежь".

Близнецы

Сегодня у Близнецов может появиться особо сильное желание сменить обстановку и пообщаться с друзьями. Однако едва ли это будет иметь какие-то хорошие последствия. Лучше посвятить себя домашним делам. Но, при этом, период благоприятствует обдумыванию более отдаленных планов – например, можно спланировать путешествие, о котором вы давно мечтали. Подобным начинаниям будет сопутствовать вдохновение.

Рак

Велика вероятность, что Раки получат сегодня какие-то важные сведения или предложения, которые сыграют в вашей жизни весьма благоприятную роль. Не исключено, что будут завязаны важные контакты, которые окажутся полезными в будущем. Тем не менее, возможно, какие-либо обязательства или случайные обстоятельства будут мешать вашим планам. Но не стоит огорчаться. В гороскопе четко сказано: если вы проявите энергичность и креатив – все препятствия будут успешно преодолены.

Лев

Львам сегодня не нужно бояться попробовать или узнать что-то новое. Это сулит много пользы в будущем. Есть вероятность, что по работе у вас появится возможность отправиться в место, которое вы всегда хотели посетить. Не стоит отказываться от этой деловой поездки, она будет увлекательной. Встречающиеся мелкие проблемы потребуют творческого подхода. Не пытайтесь решить их все линейно, по давно заведенным шаблонам, предупреждает гороскоп.

Дева

Сегодня Девам в голову то и дело будут лезть мечты о приключениях и путешествиях.  Грезы могут отнять очень много времени – будьте внимательны, чтобы это не навредило в деловой сфере. Вероятно, вы будете чувствовать усталость и желание хоть как-то разнообразить образовавшуюся рутину. Но не факт, что вы сможете избежать ее прямо сейчас. Придется немного потерпеть. В ближайшем будущем откроются и новые окна возможностей.

Весы

Сердце Весов сегодня будет желать романтики и общения с противоположным полом. Однако, скорее всего, далеко не все прихоти найдут воплощение в жизни. Не стоит расстраиваться и делать какие-то далеко идущие выводы. Даже если ваша пассия говорит, что вам не суждено сейчас увидеться – поверье, это не нежелание, а объективные причины. Возможно, вам придется просто подождать другого дня. Совет гороскопа на 8 апреля: сохранять веру в лучшее и оптимистичный настрой.

Скорпион

Избыточное потребление пищи и напитков за последние несколько дней может сегодня привести ухудшению самочувствия Скорпионов. Вы можете задаться вопросом, стоит ли праздный образ жизни подобных результатов? Следует взяться за себя, проявив волю, это вернет вас к нормальной жизни в кратчайшие сроки. Однако, останется высокая вероятность "рецидива" неумеренности. Гороскоп предупреждает: берегите себя – вы уж точно не захотите испытывать это состояние снова. 

Стрелец

Желание уделить время любовным отношениям, вероятно сегодня не найдет своего воплощения в жизни Стрельцов. Близкий человек может оказаться крайне занят или вовсе не выходить на связь, не отвечая на телефонные звонки, СМС или электронные письма. Тем не менее, гороскоп призывает не расстраиваться. Если вы не увидите друг друга сегодня, договоритесь на другой день. 

Козерог

Вероятно, близкие люди или родственники сегодня доставят хлопот Козерогам, которые окажутся втянуты в поле их проблем. Здесь важно соблюдать баланс, не лезть слишком назойливо в чужие дела, но при этом не обделять своей поддержкой и советами. Можно тактично узнать, что беспокоит близкого человека, призвать его не драматизировать и трезво оценивать ситуацию, высказать свое личное мнение по проблеме. Скорее всего, в этих трудностях не окажется ничего серьезного, о чем нужно сильно беспокоиться. Совет в гороскопе на 8 апреля: мыслить более рационально, не отдаваясь во власть эмоций.

Водолей

Водолеи сегодня почувствуют, что хотят побыть наедине с самими собой. Возможно, стоит сменить обстановку. Будет много серьезных раздумий, но решения сегодня легко не придут. Поэтому не стоит предпринимать ничего судьбоносного и торопить события. Лучше устройте себе расслабленный отдых и наслаждайтесь моментом. Иногда инсайты приходят наоборот быстрее, если вы на время забыли о них и "отпустили" мысли.

Рыбы

В голову Рыб сегодня то и дело будут лезть раздумья о денежных вопросах – скорее всего, вы будете сфокусированы на этой проблеме больше, чем следовало бы. Может возникнуть состояние тотального сгущения красок и раздувания слона из мухи – все будет казаться хуже, чем есть в реальности. Попробуйте быть объективными, советует гороскоп на 8 апреля. Возможно, вам придется оптимизировать расходы и разработать несколько временных мер для экономии, но ваша ситуация должна вернуться к нормальной в ближайшее время. И не забывайте об отдыхе, излишнее напряжение может навредить.

7 апреля 2020, 22:50

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