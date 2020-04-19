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Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года

Фото: pixabay.com
Овнам не стоит злоупотреблять положением, Ракам лучше быть начеку, а Скорпионам не будет равных. Гороскоп на понедельник, 20 апреля 2020 года, для всех знаков зодиака обещает яркость ощущений.
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Овен 

Гороскоп советует Овнам сегодня не злоупотреблять властью. Да, подчиненные могут вести себя из рук вон плохо, но вам не стоит начинать понедельник с разноса. Всем сейчас непросто, поэтому дышите ровно и не нагнетайте. Вот увидите, сотрудники вас скоро приятно удивят. 20 апреля лучше провести в спокойствии. 

Телец 

Тельцам сегодня улыбнется удача. Правда, любовный фронт может подкачать – не исключено, что вторая половина решит именно сегодня "предъявить" за все накопленные обиды. А вот в работе все будет прекрасно – вероятность новой интересной задачи от руководства возрастет в разы, если вы проявите инициативу. 

Близнецы 

Близнецы 20 апреля будут в странном душевном состоянии. Если возникнет желание одновременно укрыться одеялом и полезть в драку, не пугайтесь, просто день сегодня такой. Гороскоп советует в этот понедельник постараться сохранить бодрость духа и не размениваться по мелочам.  

Рак 

Ракам стоит быть начеку. Сегодня будто все против вас. Однако не спешите опускать руки – вы сами кузнец своего счастья. Так что постарайтесь взять выходной, чтобы оградить себя от лишних нервотрепок, и наслаждайтесь уединением. Горячая ванна с бокалом вина под новый фильм – неудачный день резко станет отличным. 

Лев 

Львам сегодня будет непросто. Но не все так плохо, дорогие друзья, понедельник быстро подойдет к концу, а при должном умении вы даже сможете извлечь из него пользу. Постарайтесь 20 апреля не расстраиваться из-за мелких неудач – это сегодня ни к чему. Гороскоп считает, что лучше всего сконцентрироваться на важно. А что это будет, решать вам. Удачи!

Дева 

Девам сегодня можно положиться лишь на себя. Не спешите принимать важные решения, от которых может зависеть будущее. Лучше остановиться и подумать, выдохнуть, взвесить все "за" и "против". Поспешными выводами и решениями вы можете только навредить. 

Весы 

Гороскоп рекомендует Весам не думать о трудностях, которые недавно пришли в жизнь. Все скоро закончится, честное слово. Сегодня постарайтесь заниматься только теми вещами, которые радуют и вдохновляют. Не стоит грустить из-за прошлого, ведь в понедельник вы можете начать творить будущее! 20 апреля 2020 года может запомниться вам как начало новой жизни. 

Скорпион 

Скорпионам сегодня не будет равных. Вы поразите и руководство на работе, и любимого человека. В это день лучше всего брать от жизни все. Может, даже стоит поиграть в игру "Всегда говори "да". Рисковать иногда полезно – попробуйте! К вечеру лучше всего остаться наедине с собой, чтобы набраться сил на будущую неделю. 

Стрелец 

20 апреля 2020 года не стоит весь день проводить за работой. Может быть, получится закончить пораньше и понаблюдать за миром. Да, в период пандемии сложно выйти на улицу, но всегда можно полюбоваться с балкона на то, как расцветает природа в этом прекрасный весенний понедельник. Замедлиться – не значит затормозить, так что гороскоп рекомендует. 

Козерог 

На сегодняшний день у звезд есть сюрприз для Козерогов. Вы будете прекрасно чувствовать себя весь день. Яркость ощущений и невероятное количество планов – таким будет ваш понедельник. Однако не пытайтесь выполнить всю работу за один день, иначе уже во вторник вы почувствуете невероятную усталость. 

Водолей

Гороскоп на понедельник для Водолеев имеет вполне позитивный прогноз. Главное, не упустить свой звездный час. Возможно, именно сегодня вам на работе предложат заняться тем, о чем вы давно в тайне мечтали. Сегодня стоит надеется только на себя, так что дерзайте. 

Рыбы

20 апреля 2020 года, в понедельник, Рыбы могут быть уверены в том, что день станет удачным. Сегодня с самого утра вы почувствуете прилив бодрости и сил, так что действуйте. Правда, к вечеру, может навалиться усталость, однако она быстро пройдет, если сделать небольшое усилие – оно вам воздастся. 

Гороскоп на апрель 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский  

Автор: 19 апреля 2020, 16:02

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