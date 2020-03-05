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Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 марта

Фото: pixabay.com
Совсем скоро Меркурий завершит ретродвижение, однако пока стоит поберечь себя от неожиданностей. Гороскоп на сегодня советует практически всем знакам зодиака не перенапрягаться и внимательно относиться к потребностям. 
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Овен

Впереди вас ждет тяжелый, но насыщенный день! Сегодня вы будете лидером мнений, так что смело отстаивайте свою позицию по спорным вопросам. Вероятно, в четверг звезды приготовили Овнам облегчение по рабочим делам – может решиться затяжной конфликт с боссом или с клиентом. Вечером не торопитесь домой, лучше насладиться прогулкой в одиночестве – кто знает, с кем она вас сведет. 

Телец

Конфликтные ситуации сегодня решатся в вашу пользу. Гороскоп на сегодня обещает продуктивный рабочий день – все будет спориться! Однако не рассчитывайте на благосклонность людей – все рабочие вопросы придется решать с боем, однако, поверьте, это того стоит. Вечер лучше провести в приятной компании – остаться дома с семьей или отправиться в гости к друзьям, чтобы отдохнуть после тяжелого дня.

Близнецы

Близнецам придется сегодня несладко – звезды предрекают вам сложности по работе и на личном фронте. Чтобы обойтись малой кровью, лучше взять отгул и не вступать в споры с родными. Зато сегодня отличный день, чтобы занять саморазвитием и самоанализом – вложитесь в будущее, и оно обязательно ответит вам благосклонностью. 

Рак

Ракам звезды обещают плодотворный день. Гороскоп на сегодня советует не вступать в конфликты и спокойно делать свою работу, ведь свою правоту лучше всего доказывать делом, а не словом. Успех вас ждет и в амурных делах, так что не отказывайтесь от спонтанных предложений пропустить по бокалу после работы – возможно, это принесет неожиданные приятные знакомства. Однако воздерживайтесь от поездок на дальние расстояния – они могут выбить вас из колеи. 

Лев

Главный совет для Львов на четверг: не зацикливайтесь. Царь зверей не может позволить себе переживать по пустякам, поэтому не расстраивайте себя лишний раз и лучше проведите этот день, как хочется вам. Гороскоп на сегодня советует не обращать внимания на внешние раздражители. Зато у вас сегодня, судя по прогнозу, должно открыться творческое начало – может захотеться внезапно написать картину или собрать икебану. Не останавливайте свой порыв, и он может принести вам неожиданные приятные перемены. 

Дева

Перемен требуют сердца Дев в этот четверг! Что ж, не стоит себя одергивать – действуйте. Возможно, именно сегодня вы примете судьбоносное решение и встанете на путь мечты. Во второй половине дня лучше воздержаться от спонтанных поступков и провести время дома или с друзьями, чтобы избежать ненужных конфликтов и опасных ситуаций. 

Весы 

Весам сегодня придется несладко – перемены, такие желанные для Дев, вам не сулят ничего хорошего. Лучше постараться не раскачивать лодку и отложить решение вопросов до следующего дня, а сегодня посвятить себя семье и рутине. Баланс как никогда важен в этот четверг. Гороскоп на сегодня рекомендует воздержаться от путешествий, стоит даже подумать, действительно ли так нужно в магазин за продуктами – это грозит серьезными необдуманными тратами. 

Скорпион

Четверг для Скорпионов может стать самым тяжелым днем недели. Любая мелочь может вывести вас из себя, поэтому будьте аккуратны в спорах и старайтесь не вступать в конфликты, которые уже через пару дней покажутся ерундой. Не пытайтесь решить все проблемы сразу, иначе это грозит провалом начинаний. Терпение и последовательность – ваш девиз на сегодня. 

Стрелец

Отличны день, чтобы посвятить его второй половине. Амурные дела сегодня для Стрельцов в приоритете. Работа, дом, быт – все может подождать, а вот близкий человек нуждается в вашей заботе, поэтому не  пренебрегайте просьбами о помощи. Вечер лучше посвятить саморазвитию и отдыху. Фильм или горячая ванна – отличный план для Стрельцов, судя по гороскопу на сегодня. 

Козерог

Вам сегодня может крупно повезти в материальном плане, если до этого работа была последовательной и кропотливой. Также четверг – отличный день для тех Козерогов, которые решили обзавестись недвижимостью или другой собственностью. Сделка обещает быть удачной. Однако не стоит откладывать дела на вечер – везение для вас, судя по гороскопу, будет длиться только до обеда, а вот дальше лучше не планировать важного. Зато вторая половина дня может стать приятной в любовном плане – кто знает, какие сюрпризы вам готовит вторая половинка. 

Водолей

Водолеям сегодня предстоит важный день. Ваши возможности в рабочих вопросах будут практически безграничны, и реализация всех задумок вполне вероятна. Однако не стоит проявлять равнодушие к потребностям другим – не позволяйте себе резко реагировать на слабости коллег. К вечеру гороскоп советует снизить активность и порадовать себя, к примеру, теплой ванной с пеной или бокалом ароматного вина. Для Водолеев день обещает быть приятным во всех отношениях.

Автор: 5 марта 2020, 00:31

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