Гороскоп на сегодня, 23 марта

Откройтесь миру, позвольте себе быть спонтанными. Сегодня вы способны сами раскрасить свой день, и выбор цветовой палитры зависит только от вас.

Овен

Если ваши желания пока осуществились, но это совсем не значит, что вы потерпели неудачу. Пользуйтесь любыми возможностями на пути к цели и не зацикливайтесь на чем-то одном. Всегда есть возможность попробовать покорить новые вершины.

Телец

Станьте сегодня сторонним наблюдателем и прислушивайтесь к тому, что говорят люди вокруг. Старайтесь уловить как можно больше деталей и не стесняйтесь фиксировать интересные мысли. Сейчас идеальное время, чтобы собрать информацию и принять важное решение.

Близнецы

Сегодня вы будете витать в облаках, представляя куда вы сможете поехать в отпуск как только откроются границы. Мечтайте смело, изучите туристические сайты и форумы, составьте список мест для будущих каникул. Не бойтесь планировать заранее. Карантин закончится, и, возможно, именно сейчас – лучшее время для предварительного бронирования.

Рак

Теперь вы наконец поняли, что для веселого времяпрепровождения совсем не обязательны большие траты? Самоизолировавшиеся Раки вошли во вкус: скайп-вечеринки, ужины с друзьями в Zoom и даже онлайн-свидания. Продолжайте пользоваться благами цивилизации и экономьте деньги.

Лев

Сегодня не самый лучший день для разговоров по душам с близким человеком. Постарайтесь не поднимать деликатных тем и уж тем более начинайте исповедь. Партнер явно не настроен на то, чтобы вслушиваться в каждое сказанное вами слово. Сделайте общение легким и веселым, и не ожидайте, что в этот день вы сможете решить какие-то важные проблемы.

Дева

Жизнь раскрашена не только в черный и белый цвета, как вам может показаться сегодня. Не грустите и не обращайте внимание на нытиков, которые будут еще больше вгонять вас в депрессию разговорами о том, что все пропало. Не пытайтесь противостоять им, просто ограничьте общение. Попытка вступить в спор, чтобы изменить их точку зрения, только усугубит вашу тоску.

Весы

Если вы решили пойти на контакт с каким-то важным для вас человеком (в профессиональном или романтическом плане), смело выходите на диалог с ним. Поверхностные светские разговоры не сработают, сегодня нужно уходить "на глубину". Не стесняйтесь задавать личные вопросы: о детстве, страхах, о планах на будущее и мечтах.

Скорпион

Сегодня Скорпионам нужно уделить внимание своим близким родственникам. Именно сейчас они нуждаются в вашем внимании. Если нет возможности встретиться с ними, хотя бы просто позвоните. Им сейчас важно ощущать ваше присутсвие в их жизни и поддержку. Хотя бы духовную.

Стрелец

Сегодня лучше ограничить общение с теми людьми, которые препятствуют вашему прогрессу. Их лень и апатия сильно подавляют вашу энергию и не дают открыться новому, интересному. Такие "персонажи" будут отвлекать вас весь день. Смело закрывайтесь от общения с ними.

Козерог

Остерегайтесь ненужных денежных трат. Сегодня возможны импульсивные покупки, о которых вы пожалеете. Более того, это не лучший день даже для запланированного шопинга – он принесет сплошное разочарование. Вам лучше перейти в режим экономии.

Водолей

Сегодня вы способны изменить свою реальность лишь силой собственных мыслей. Люди будут видеть вас ровно таким, каким вы себя ощущаете, а события будут разворачиваться так, как вы рисуете в своей голове. Не нужно недооценивать силу мысли. Думайте о хорошем!

Рыбы

Сегодня нужно постараться открыться всему новому, что предложит жизнь. Больше спонтанности! Принимайте неожиданные предложения, соглашайтесь на любую авантюру. Вы заслужили того, чтобы приятно провести время в интересной компании.