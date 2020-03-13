Гороскоп на выходные, 14 и 15 марта

Выходные для всех знаков зодиака предстоят непростые, однако не стоит отчаиваться, все можно исправить. На убывающую Луну в Скорпионе стоит лучше контролировать свои эмоции и стараться не поддаваться на панику.

Овен

Овны сосредоточенны и готовы ринуться бой, чтобы... внезапно осесть дома и заняться бытовыми делами. Семейные хлопоты как никогда будут в радость в эти весенние выходные. Проведите время с близкими, позовите в гости друзей или вторую половинку – именно эти нехитрые занятия наполнят вас энергией 14 и 15 марта. Да и на улице вам, скорее всего, будет сложно не вступить в конфликты из-за ерунды – ну вот такое настроение! Так что берегите свои нервы и наслаждайтесь уютом.

Телец

Тельцам лучше всего обратить внимание на ближних и прислушаться к их потребностям. В эти выходные вы как никогда будете склонны к эмпатии – звезды советуют воспользоваться редким моментом. Душевная близость с семьей как никогда важна, именно она позволит восполнить заканчивающиеся ресурсы. В субботу можно отлично провести день, посвятив его культурной программе – кино, музей или, может, поездка за город.

Близнецы

Не верь, не бойся, не проси – девиз для Близнецов на 14 и 15 марта. Да, все будет непросто в ваших отношениях с окружающем миром, но не переживайте, это временно. Поэтому лучше всего расслабиться и получать удовольствие от мелочей – хорошая книга перед сном, вкусный завтрак или красивый закат. В эти выходные от вас почти ничего не зависит, обстоятельства будут сильнее – жаль, но что поделать. Запаситесь терпением, это скоро кончится.

Рак

Гороскоп на выходные для Раков вполне благоприятный. Несмотря на усталость физическую и психологическую, вы сможете плодотворно поработать над важным проектом. Именно в деле вы найдете успокоение и отдушину. Саморазвитие для Раков – верный способ спастись от паники. Решение придет само, поэтому не спешите с выводами по поводу вопросов, которые сейчас вас волнуют. Иногда лучше всего просто принять как данность то, что от вас уже ничего не зависит.

Лев

Львам хочется рычать от несправедливости к себе и своим близким – оно и понятно, царь зверей, а сделать ничего не получается. Как и для Близнецов, вы никак не сможете повлиять на ситуацию в эти выходные. 15 марта обещает быть приятнее субботы, если решите остаться дома и отменить дела. Теплый душ, мягкая постель, любимый сериал – возможно, это именно то, что нужно, чтобы не расстраиваться из-за того, что вы не в силах изменить.

Дева

Гармония придет к Девам в выходные 14 и 15 марта. Практически ничто не сможет вывести вас из себя, поэтому это благоприятные дня для решения важных вопросов, отложенных "на потом". Даже из конфликтных ситуаций вы сможете выйти играючи. Также в субботу и воскресенье – отличный повод заняться здоровье и подлечить то, что давно беспокоило.

Весы

Весам лучше избегать массовых мероприятий и незнакомцев, иначе это может закончиться странными последствиями. Берегите себя и не забывайте о близких, которые уже давно нуждаются в вашем внимании. Постарайтесь не зацикливаться на мелочах в эти выходные, 14 марта лучше всего провести дома, а чтобы день закончился хорошо, звезды рекомендуют провести вечер в кругу друзей или второй половины.

Скорпион

Скорпионы настроены агрессивно по отношению к внешнему миру в эти выходные. 14 марта вы можете почувствовать особенный прилив сил, поэтому гороскоп советует посвятить этот день решению важных дел. Будьте внимательны к здоровью и верьте ощущениям – не стоит наплевательски относиться к себе. В воскресенье, несмотря на повышенную раздражительность, стоит избегать конфликтных ситуаций и лезть на рожон.

Стрелец

В весенние выходные на этой неделе Стрельцу могут выстрелить в самое сердце любовью. У вас наблюдается приподнятое романтическое настроение, которое не сможет испортить ни одна плохая новость. Отличная возможность наладить связь с возлюбленным, если вы в ссоре, или случайно встретить свою судьбу. Случайности не случайны, поэтому в субботу не сидите дома, а отправьтесь в любимый бар – кто знает, чем это закончится.

Козерог

14 и 15 марта гороскоп советует Козерогам позаботиться о своем здоровье. Возможно, вы уже давно начали замечать, что тело вас подводит – болит то здесь, то там, то еще где. Так вот, момент настал: идите к врачу и жалуйтесь на все недомогания. Звезды советуют не запускать ситуацию, иначе это может привести к печальным последствиям. Отличными планами на вечер воскресенья могут стать внезапные гости – они помогут вас справиться с легкой грустью от заканчивающихся выходных.

Водолей

В эти выходные Водолеям желательно не растрачивать свои жизненные ресурсы на ерунду. Опасайтесь конфликтов с незнакомцами, споров с семьей и недопонимания с возлюбленными. Позаботьтесь о том, чтобы ваш длинный язык не навредил близким, иначе очень скоро это отразится и на вас. Зато вечер воскресенья может стать судьбоносным, главное, случайно не спугнуть удачу. Гороскоп рекомендует не отказываться от внезапных предложений.

Рыбы

Рыбы мечтают о спокойствии, однако этого будет непросто достигнуть именно в эти выходные. Дела могут свалиться прямо в утро субботы и не заканчиваться до вечера 15 марта. Что ж, единственный выход не известись в бессмысленной злобе – расслабиться и принять ситуацию. Однако, что приятно, все вопросы, требующие такого срочного вмешательства, скорее всего, будут быстро решаться. Не волнуйтесь, звезды обещают вам заслуженный отдых на следующей неделе!