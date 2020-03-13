Совет на выходные 14-15 марта 2020 года

"Может случиться так, что понимание произошедшего пока не пришло. Возникнет иллюзия, будто все еще можно вернуть на круги своя, если сильно-сильно постараться. Но это не так. Худшее, что можно сделать, это упорно не замечать очевидного, либо пытаться прорваться туда, куда вход давно закрыт. Ломиться в закрытые двери – делать только хуже. Крайне желательно помнить, что, выплеснув свою злость на сложившиеся обстоятельства на кого-то, кто попался под руку, вы еще больше усугубите ситуацию", – говорит синхролог Наталья Ковалева.
В первую очередь в ближайшие дни могут проявиться те скрытые изменения, которых вы раньше действительно искренне не замечали. Важно максимально быстро принять внешние трансформации и не пытаться бороться с ними.
Масштабы изменений могут быть самыми разными, при этом стратегия примерно одна – нужно просто принять их и адаптироваться к ней, ведь все вовсе не так плохо, как может казаться сейчас.
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