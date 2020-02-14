Совет на выходные 15-16 февраля 2020 года

В эти выходные важно помнить, что в общении с другими людьми крайне желательно исходить не из своих представлений о правоте и справедливости, а, в первую очередь, из комфорта другого человека.

"Эти дни не подходят для того, чтобы с шашкой наголо бороться за правду и отстаивать свою точку зрения, или же "причинять добро" другому человеку, путем открытия ему глаз на мир (каким его видите лично вы). Постарайтесь общаться так, чтобы разговор с вами вызывал у собеседника не напряжение, а расслабление. Ведь выходные отлично подходят для приятных задушевных бесед, во время которых чувствуешь тепло и близость. А не отторжение от того, что тебя пытаются переделать или стараются что-то навязать. Лучше не затевать в эти выходные разговоров с неприятным подтекстом или беседы, в ходе которых может произойти столкновение интересов.", – говорит синхролог Наталья Ковалева.



Особенно же чувствительной окажется тема денег и любых других ресурсов. Если у вас по каким-то причинам все же есть необходимость обсудить подобные "тонкие" темы именно сейчас, настройтесь на то, что делать это надо в максимально корректной форме, на которую вы в принципе способны. По сути, это будет единственный возможный путь к достижению какого-то приемлемого для вас результата. В противном случае вы только ухудшите ситуацию.