Совет на выходные 15-16 февраля 2020 года

"Эти дни не подходят для того,
чтобы с шашкой наголо бороться за правду и отстаивать свою точку зрения, или же
"причинять добро" другому человеку, путем открытия ему глаз на мир (каким
его видите лично вы). Постарайтесь общаться так, чтобы разговор с вами вызывал
у собеседника не напряжение, а расслабление. Ведь выходные отлично подходят для
приятных задушевных бесед, во время которых чувствуешь тепло и близость. А не
отторжение от того, что тебя пытаются переделать или стараются что-то навязать.
Лучше не затевать в эти выходные разговоров с неприятным подтекстом или беседы,
в ходе которых может произойти столкновение интересов.", – говорит синхролог Наталья Ковалева.
Особенно же чувствительной окажется тема денег и любых других ресурсов. Если у вас по каким-то причинам все же есть необходимость обсудить подобные "тонкие" темы именно сейчас, настройтесь на то, что делать это надо в максимально корректной форме, на которую вы в принципе способны. По сути, это будет единственный возможный путь к достижению какого-то приемлемого для вас результата. В противном случае вы только ухудшите ситуацию.
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