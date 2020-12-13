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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года

Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года

Фото: pixabay.com
У Львов в этот понедельник полно сил и энергии, Скорпионы могут рассчитывать на денежные поступления, а вот Козероги немного грустят. Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, рекомендует чаще спрашивать себя, все ли хорошо.
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Овен

Овны, вероятно, в этот понедельник будут полны энтузиазма – перед вами могут открыться двери, в которые вы стучались последние несколько месяцев. Деятельность, которой отдаете предпочтение, наконец даст плоды, и карьера пойдет в гору. Главное, не упустите момент! Во второй половине дня Овнам лучше остаться дома и заняться рутиной.

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Гороскоп для Близнецов на 2021 год

Телец

Тельцам сегодня будет непросто определиться с приоритетами. К сожалению, понедельник повлияет на вас довольно сильно. Сложно будет удержаться от склок на работе, да и дома, возможно, вас ждет скандал, если вовремя не замолчать. Сегодня Тельцам лучше всего провести больше времени наедине с собой.

Близнецы

В этот понедельник Близнецам стоит внимательнее прислушиваться к окружающим. Вероятно, сегодня вы будете нуждаться не только в поддержке, но в и в непредвзятом мнении со стороны. Постарайтесь обработать информацию, которую вам сообщат близкие, скорее всего, в ней будет много полезного для решения вашей проблемы. Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, советует Близнецам не игнорировать тех, кто пришел к вам с помощью.

Рак

Раки полны решимости сделать все так, как им хочется. Кажется, в этот понедельник у вас не стоит стоять на пути – снесете и не заметите. Что ж, этот повышенную эмоциональность лучше всего направить в правильное русло, например, в рабочее. Кажется, у вас все получается в плане карьеры, поэтому стоит показать своему работодателю, что Раки настроены серьезно.

Лев

Львы в этот понедельник будут полны энергии и сил. Сегодняшний день может раскрыть ваш внутренний потенциал перед коллегами и начальством. Не бойтесь действовать спонтанно – есть шанс, что все получится по высшему разряду. Несмотря на насыщенную первую половину дня, к вечеру Львы могут почувствовать легкую грусть.

Дева

Понедельник для Дев обещает быть сложным. Впрочем, у вас все последние дни не из простых – особенно в эмоциональном плане. Постарайтесь минимизировать контакты с людьми, вам стоит отказаться от несрочных поездок или деловых встреч. К сожалению, у вас может не хватить ресурса на все это, лучше поберечь жизненные силы. Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, рекомендует Девам относиться к себе внимательнее.

Весы

Весы могут рассчитывать сегодня на удачу в первой половине дня. Будьте уверены в собственных силах и не стесняйтесь заявлять о правах. Правда, старайтесь избегать грубости в высказываниях – понедельник не способствует мирному разрешению конфликтов. Весам сегодня лучше не "жалить" словом и делом. Вечером старайтесь избегать общественных мест, чтобы не спровоцировать неприятности.

Скорпион

Скорпионы сегодня могут рассчитывать на денежные поступления. Вероятно, приятель вернет крупный долг или внезапно вам придет гонорар за прошлую работу. Однако тратить деньги сегодня лучше осмотрительно – не поддавайтесь импульсам и не заказывайте очередную безделушку в интернет-магазине. Скорпионам сегодня может повезти и в любви – возможно, ваша вторая половинка уже приготовила сюрприз.

Стрельцы

Стрельцам в этот понедельник не будет покоя. Вероятно, многие захотят от вас получить ответы на свои вопросы, особенно те, кого вы любите. Лучше всего в этой ситуации не игнорировать свое состояние, трезво оценивать свои ресурсы и не вестись на провокации. Во второй половине дня Стрельцам стоит заняться здоровьем. Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, советует бережнее относиться к чувствам других.

Козерог

Козероги в начале новой недели могут почувствовать свою бесполезность и ненужность. Однако эти чувства временные, ведь скоро планеты выстроятся более удачно для вас. Чтобы пережить минуты отчаяния, Козерогам лучше всего заняться работой и погрузиться с головой в домашние хлопоты.

Водолей

Сегодня Водолеи могут почувствовать непреодолимое желание сунуть нос в чужие дела, однако, скорее всего, это будет плохой идеей. Возможно, благие намерения выйдут вам боком. Водолеям в этот понедельник стоит воздержаться от резких телодвижений относительно тех, кто вокруг. Будьте мудрее, и день пройдет гладко.

Рыбы

Рыбам сегодня не стоит заниматься решением любовных вопросов. Несмотря на то, что партнер ждет от вас ответа, повремените. Кажется, вы сами еще не до конца знаете, что именно хотите сказать. Во второй половине дня Рыбам лучше провести время наедине с собой, отказавшись от сверхурочной работы. Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2020 года, советует взвесить все за и против.

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Автор: 13 декабря 2020, 20:14

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