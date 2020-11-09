Раки всеми силами пытаются не впасть в уныние, Весов ждет приятный сюрприз, у Козерогов дефицит внимания. Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года, советует не останавливаться на достигнутом.

Овен

Овнам сегодня может показаться, что весь мир против вас. Не бойтесь показывать свое истинное лицо. Злиться и быть недовольным – это нормально. Однако все же постарайтесь не перегибать палку, иначе велика вероятность ранить близких. Овнам стоит подумать над тем, чем заняться в ближайшем будущем, а то есть вероятность забуксовать в творческих планах.



Телец

Чтобы пережить сегодняшний день, Тельца отлично поможет чувство юмора и здоровый пофигизм. В этот вторник все может валиться из рук, а запланированное, скорее всего, сорвется. Не расстраивайтесь, очень скоро баланс восстановится – вселенная услышит ваши просьбы. Вечер дня прекрасно подойдет Тельцам для отдыха и обсуждения планов на будущее – есть шанс, что все загаданное сбудется.

Близнецы

Близнецам в этот вторник не стоит идти на поводу у желания остаться в одиночестве, иначе есть вероятность, что вы упустите свое счастье. Не отказывайтесь от незапланированных встреч с друзьями или родными, вероятно, это принесет вам удачу и даже изменит жизнь. Утро отлично подойдет для домашних дел. Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года, советует Близнецам социализироваться.

Рак

Раки в этот вторник всеми силами пытаются не поддаваться унынию. Не переживайте, уже очень скоро вы получите то, что так давно хотите – нужно лишь немного подождать. Вторая половина дня окажется продуктивной с точки зрения работы, постарайтесь показать все свои навыки – это увеличит вашу ценность как сотрудника. Ракам стоит подумать о семье.

Лев

Львы сегодня особенно ранимы. Если есть возможность отменить дела и остаться дома, лучше всего так и поступить. Посвятите себя бытовым вопросам, а вот вечером будет прекрасное время для творчества. Не торопитесь поставить на себе крест, все еще будет. Львам стоит внимательнее прислушиваться к внутреннему голосу.



Дева

Девам в этот вторник стоит внимательно относиться к своим желаниям и потребностям. Не нужно игнорировать усталость, ведь организм намекает, что пора сделать паузу в бесконечной работе и отдохнуть от домашнего рабства. Посвятите время "ничегонеделанию" – это будет отличная перезагрузка, вот увидите. Возможно, даже горячая ванна станет спасением для Дев в этот вторник. Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года, советует взять тайм-аут.

Весы

Весов сегодня ждет приятный сюрприз от близкого человека. Проявлять нежность всегда непросто, поэтому здорово, когда это кто-то все же решается на первый шаг. Весы в этот вторник могут расслабиться и получать удовольствие. Вечер прекрасно подойдет для рутины и отдыха. Постарайтесь выбросить из головы все тревожные мысли и сосредоточиться на безделье – это поможет настроиться на неделю.



Скорпион

Скорпионы, наконец, как никто довольны своей жизнью. Однако стоит подумать о будущем и вложиться во что-то действительно важное и нужное, например, в здоровье. Не откладывайте поход к стоматологу или занятия спортом – сегодня отличный день для этого. Скорпионам в это вторник будет спокойно и радостно, поэтому расслабляйтесь и наслаждайтесь.



Стрельцы

В этот вторник Стрельцы могут почувствовать безумную усталость. До выходных с таким настроением вы вряд ли дотянете, поэтому постарайтесь минимизировать общение с посторонними. Идеальный день сегодня пройдет в домашней обстановке, а если никак нельзя отменить работу, лучше всего не высовываться. Вечер Стрельцам стоит посвятить возлюбленным, возможно, именно сегодня ваши отношения выйдут на новый уровень.

Козерог

Козероги сегодня могут испытывать дефицит внимания. Чтобы компенсировать, правильнее всего задействовать родных или друзей. Попросите кого-то, кому вы доверяете, приехать к вам, чтобы провести время вместе за разговорами или делами. Вечер дня отлично подойдет для работы – концентрация будет намного выше. Козерогам лучше прислушаться к собственным желаниям.



Водолей

Водолеи в этот вторник должны быть осторожнее со своими желаниями. Не требуйте от Вселенной слишком много, иначе она может вас неправильно понять и неприятно удивить. Водолеям сегодня лучше сосредоточиться на решении бытовых вопросов. Не спешите решать все проблемы разом, остановитесь на минуту и подумайте, чего бы действительно хотелось.



Рыбы

Рыбам лучше быть внимательнее в отношениях с партнером. Несмотря на то, что вас действительно любят, нужно отдавать тепло в ответ, нельзя все воспринимать как должное. Позаботьтесь о своем здоровье, иначе велика вероятность, что скоро вас может подвести старая травма. Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года, советует Рыбам отказаться от эгоизма хотя бы на пару часов.