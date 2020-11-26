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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года

Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года

Фото: Дни.ру
Девы, берегите в эту пятницу нервы и финансы, Раки слегка замечтались, а Стрельцам стоит сконцентрироваться на себе. Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года, советует быть аккуратнее на дрогах – и пешеходам, и водителям.
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Овен

Овны в эту пятницу готовы покорить мир. Скорее всего, в первой половине дня вы ощутите прилив энергии. Не стоит упускать такой момент: направьте силы в правильно русло, и уже скоро вы увидите результаты, превосходящие все ожидания. В эту пятницу Овнам стоит отказаться от поездок за рулем, так как есть вероятность получить случайную травму.

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Телец

Тельцы мечтают о любви, но приходится довольствоваться малым. Романтичный настрой можно попробовать утопить в случайных связях, но лучше отказаться от поспешных решений. Выждать время – самое правильное решение. В конце трудовой недели позвольте себе расслабиться, провидите вечер в кругу близких и друзей. Кажется, вам действительно пора отдохнуть, и выходных в данном случае может быть мало.

Близнецы

Близнецы слегка устали от дел, однако придется поднажать, чтобы закрыть все вопросы до наступления выходных. Не спешите с долгосрочными перспективами, есть вероятность, что обещанное сегодня выполнить вы не сможете, так что будьте аккуратны. Вечер пятницы у Близнецов пройдет в работе и за решением важных домашних дел, вероятно, очень скоро у вас начнется новый этап в жизни. Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года, рекомендует быть аккуратнее в желаниях.

Рак

Раки сегодня мечтают ворваться в свою новую жизнь и отказаться от прошлого. Лучше всего в этом вопросе помогут друзья – кажется, они знают, как правильно поддержать. Однако лучше все же отказаться от поспешных выводов. Ракам стоит выждать время – в выходные баланс сил, скорее всего, поменяется. Вторую половину дня лучше посвятить работе, так как в выходные у вас не будет свободного времени на недоделанное.

Лев

У Львов сегодня "разгрузочный" день. Отличная возможность заняться уборкой дома: выкинуть старые вещи, разобрать антресоль, освободить шкафы, упаковать летнюю одежду на хранение. Пятница прекрасно подойдет для рутинных дел. Вторая половина дня обещает быть более динамичной – возможно, вас ждет интересное предложение по работе или судьбоносная встреча. Поэтому не отказывайтесь от спонтанных встреч.

Дева

Девам в эту пятницу нужно поберечь нервы и финансы. День не подойдет для решения материальных проблем, лучше сразу отложите крупные покупки на до понедельника. Также не стоит вступать в споры, избегайте конфликтов на работе. Самым мудрым решением для Дев станет вечер в кругу семьи – не торопитесь убегать по делам. Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года, советует притормозить и замедлиться.

Весы

Сегодня Весам не везет с техникой – кажется, вы говорите на разных языках. Будьте внимательны и не забывайте сохранять документы или вообще лучше оставьте работу на другой день, чтобы не потерпеть фиаско. Весам нужно быть предельно внимательными на дороге – и как пешеходу, и как водителю. Также в вам не стоит вступать в конфликты, есть высокий риск остаться в дураках.

Скорпион

Скорпионам лучше отдохнуть от суеты и самих себя. Попробуйте выехать за город, погулять по лесу, подышать свежим воздухом и послушать любимую музыку. Не спешите решать финансовые вопросы, в эту пятницу есть вероятность просчитаться и упустить выгодное предложение. Скорпионам нужно быть аккуратными в высказываниях – как говорится, тише едешь, дальше будешь.

Стрельцы

Сегодня Стрельцам нужно сконцентрироваться на личностном росте. Пятница прекрасно подойдет для реализации давних планов и осуществления мечты. Возможно, сегодня будет достаточно просто сделать маленький шаг навстречу судьбе, и, поверьте, очень скоро вас ждут перемены, которых вы так хотели. Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года, рекомендует Стрельцам внимательно смотреть по сторонам.

Козерог

Козерогам в эту пятницу лучше беречь деньги. Есть вероятность протратиться на пустяки, и в итоге упустить действительно хорошую возможность приумножить свой капитал. Не стоит также решать проблемы с жильем – даже аренда нового помещения может выйти вам боком. Постарайтесь максимально абстрагироваться от материальных вопросов.

Водолей

Водолеям в эту пятницу лучше всего остаться дома. Если же избежать поездок ну никак нельзя, постарайтесь не садиться за руль и быть максимально внимательными. Вторая половина дня, возможно, принесет Водолеям радостное известие, однако не спешите сообщать об этом миру – Вселенной нужна от вас тишина.

Рыбы

В эту пятницу Рыбам придется приложить все усилия, чтобы показать себя дипломатами. Конфликты вам ни к чему, они лишь отнимут энергию и помешают реализовать поставленные задачи как в работе, так и в личной жизни. Не торопитесь соглашаться на предложения малознакомых людей, есть шанс проиграть и "пролететь" с выгодным предложением. Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года, рекомендует Рыбам меньше суетиться.

Автор: 26 ноября 2020, 20:07

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