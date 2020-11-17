Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года

Дождались! После длительной паузы звезды дают нам зеленый свет и обещают поддержку любой активности. Все, что будет начато на этой неделе, получит поддержку планет. Так что не разменивайтесь по пустякам – продумайте, что для вас важно, и начинайте действовать!



Положительные аспекты таких серьезных планет как Плутон, Сатурн и Юпитер, говорят о хороших долгосрочных перспективах дел, начатых на этой неделе, а набирающий скорость Марс обещает поддержать наш боевой дух – мы будем смелее и активнее, чем обычно, гласит гороскоп с 16 по 22 ноября.



ПО ТЕМЕ Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога

Особенно ярко эти тенденции будут проявляться в первой половине недели, а вот ближе к выходным лучше снизить темп и переключиться на общение, переписку и другие виды коммуникаций. Помогать в этом будет Меркурий, который в пятницу пройдет через королевский градус Скорпиона. Именно он поможет заключать удачные сделки и находить убедительные аргументы в ходе переговоров, рассказала астролог Лилия Любимова.

Достойно потрудившись в рабочие дни, субботу стоит провести спокойно и неторопливо: Солнце будет ослаблено переходом из одного знака в другой. Но уже в воскресенье, оказавшись в самом жизнерадостном знаке зодиака Стрельце, светило поднимет нам настроение. В этот день захочется веселиться, шутить, играть в игры, смотреть веселые фильмы и думать о новогодних праздниках – ведь они уже скоро!

Овен

Все течет, все изменяется, и если вы оглянетесь назад, то обнаружите, что за последнее время произошло немало интересного. Скорее всего, на этой неделе тенденция продолжится: вы будете активно строить планы, много общаться. Совет от гороскопа на неделю: если встанет вопрос об учебе – непременно соглашайтесь учиться.

Телец

Финансовые вопросы сами себя не решат, поэтому вам придется заняться ими на этой неделе. Сбор справок и документов – не самое веселое занятие, но без него вы не сможете продвинуться дальше. Уделяйте внимание любимому человеку, чтобы не оказаться у разбитого корыта личной жизни.

Близнецы

Первое время вы будете оставаться под впечатлением от предыдущей – весьма удачной – недели. Но потом жизнь заставит окунуться в настоящее, и тут Близнецов могут поджидать сюрпризы, предупреждает гороскоп с 16 по 22 ноября. Понадобится ваша знаменитая смекалка, чтобы быстро реагировать и обходить острые углы на работе.

Рак

Лев

Ракам предстоит период, когда забота о здоровье выйдет на первый план. Начните с анализа своей нагрузки: не слишком ли вы усердствуете? Достаточно ли спите, отдыхаете, чередуете физическую и умственную активность? Честно ответив на эти вопросы, вы многое поймете и сможете скорректировать образ жизни.

Это последняя неделя, когда Львам приходится действовать в условиях цейтнота. Накопившиеся дела не дадут расслабиться, но зато вы сможете разобрать все завалы и закончить долгострои. Начиная с выходных, в вашей жизни станет больше отдыха, интересного досуга и творческой энергии, утверждает гороскоп на неделю.

Дева

Дела семейные больше не терпят отлагательств! На этой неделе девам придется общаться с родственниками, поддерживать родителей, проводить время с детьми. Кроме того, вам удастся продвинуться вперед в таких делах, как семейный бизнес, ремонт жилья или переезд.

Весы

Неделя начнется с непростых разговоров с членами семьи или даже конфликтов. Но уже к среде вы об этом забудете, погрузившись в суету. Ожидается большое количество писем и звонков, переговоров, контактов. К выходным вы будете рады месту и сможете оценить всю прелесть тишины и одиночества, гласит гороскоп с 16 по 22 ноября.

Скорпион

Вы на пороге перемен, которые будут касаться очень личных вещей. Возможно, вам придется заниматься вещами, о которых вы предпочитаете не распространяться. Это может касаться здоровья, личной жизни, долгов. Прежде чем принять решение, изучите все подводные камни, чтобы быть во всеоружии.

Стрелец

В конце недели Солнце войдет в ваш знак, перемещая вас в центр внимания. На подготовку к этому событию у вас есть целых 6 дней. Их можно посвятить подведению итогов года, внутренней работе, генеральной уборке в доме, разбору завалов на работе. Тогда вам будет легче и спокойнее шагнуть в будущее, рекомендует гороскоп на неделю.

Козерог

Самым сложным днем недели для Козерогов будет четверг, когда Луна пройдет по знаку, испытывая прессинг со стороны Венеры. Будьте в этот день особенно внимательны и корректны с женщинами, не допускайте конфликтов. В выходные можно будет полностью расслабиться и позволить себе ничего не делать.

Водолей

Водолеи будут испытывать острую нехватку времени: дел много, а руки всего одни. Звезды советуют определить приоритетные направления и на время отложить второстепенные дела. В субботу вас могут вывести на эмоции, поэтому гороскоп на неделю рекомендует запастись терпением – это поможет избежать проблем.

Рыбы

Две недели назад вас радовало Солнце, а теперь пришел черед Меркурия. Позитивные новости и хорошие шансы на успех ожидаются в таких сферах как учеба, общение, знакомства, коммерция. Рыбы – блогеры смогут хорошо заработать, а юристы и переводчики – повысить уровень мастерства, утверждает гороскоп с 16 по 22 ноября.