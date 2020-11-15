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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года

Фото:Sarayut Thaneerat/legion-media.ru
Овны в этот понедельник слишком раздражительны, Скорпионы нуждаются в тишине, а Рыбы поглощены решением бытовых вопросов. Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, советует избегать конфликтов и больше работать.
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Овен

У Овнов начался период повышенной раздражительности. К сожалению, ближайшее время никак не получится унять негативные эмоции, поэтому придется учиться их контролировать. Вечер понедельника Овнам стоит посвятить себе и хорошенько отдохнуть – кажется, неделя обещает быть сумасшедшей. Во второй половине дня вас может ждать приятный сюрприз от второй половинки.

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Телец

Тельцам нужно отдохнуть от суеты и работы. Утром понедельника лучше всего порадовать себя маленьким пустячком – например, абонементом на массаж. А вот вторая половина дня подойдет для работы – вы будете полны энергии и сил. Не тормозите в решении вопросов, связанных с жильем или недвижимостью. Сегодня Тельцам не стоит заниматься денежными аспектами.

Близнецы

Близнецам сегодня лучше всего отказаться от правил. Действуйте так, как подсказывает сердце – в этот понедельник оно вас не подведет. Во второй половине дня постарайтесь дать мозгу отдых – кажется, вы работаете на грани своих возможностей. Откажитесь от необязательных встреч и проведите время дома. Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, советует Близнецам отдохнуть.

Рак

У Раков в понедельник начнутся долгожданные перемены в жизни. День прекрасно подходит для бытовых дел – ремонт, покупка новой мебели или же просто перестановка в доме сделают вас значительно счастливее. Главное, Ракам отбиться от советчиков, которые будут настаивать на своем. Помните: вы должны все делать только так, как удобно вам.

Лев

Львы сегодня полны нежности и желания позаботиться о людях вокруг. Не стоит растрачивать свое тепло на посторонних, лучше направьте его на любимого человека или друзей. Вечер понедельника, скорее всего, будет напряженным и богатым на встречи с неприятными людьми. Львам стоит избегать провокаций и конфликтов.

Дева

Девам пора отказаться от стереотипного мышления – это может навредить вашим планам. Рабочие вопросы сегодня для вас будут решаться легче легкого, главное, не переутомиться. Понедельник подарит долгожданное решение важного вопроса. Девам стоит провести вторую половину дня в кругу единомышленников, отказавшись от спонтанных встреч. Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, рекомендует сконцентрироваться на работе.

Весы

Сегодня Весы ожидает стрессовый день на работе и в личной жизни. Плохая погода, накопившаяся работа, усталость, новости из внешнего мира – все это не добавляет радости. Чтобы наладить настроение и наполниться энергией, постарайтесь минимизировать контакты с людьми. Также Весам не стоит заниматься решением денежных вопросы и собираться в путешествие.

Скорпион

В этот понедельник Скорпионам нужны тишина, покой, умиротворение и спокойствие. Однако это вас ждет только во второй половине дня, а утром придется решить важные вопросы. Есть вероятность, что сегодня Скорпионы будут не очень продуктивны в работе. Еще могут возникнуть сложность в коммуникации с людьми – постарайтесь избегать конфликтов и споров.

Стрельцы

Стрельцам в этот понедельник не стоит полагаться на помощь коллег и партнеров. Лучше всего делать дела быстро, четко, так, как вы задумали изначально. Стрельцам также нельзя откладывать неоконченное на потом. Во второй половине понедельника откажитесь от встреч с друзьями, лучше проведите время с семьей. Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, рекомендует доверять своему чутью.

Козерог

Козероги в этот понедельник будут чувствовать себя абсолютно лишенными сил. Сидеть на месте не получится – вероятно, в начале недели у вас появится очень много дел, требующих быстрой реакции. Вторая половина дня обещает Козерогам долгожданное спокойствие и умиротворение. Лучше всего провести это время с близкими или возлюбленным.

Водолей

Сегодня Водолеи будут чувствовать себя неотразимыми. Постарайтесь применить все свое обаяние для решения карьерных вопросов. Возможно, вы уже давно пытаетесь продвинуться по карьерной лестнице – сегодня у Водолеев есть все шансы на это. Также нынешний понедельник прекрасно подойдет свиданий и поддержания близких отношений с тем, кто действительно нравится.

Рыбы

Рыбам стоит отвлечься от решения глобальных проблем и отвлечься на текущие задачи. Постарайтесь выстроить с коллегами и домашними конструктивный диалог: откажитесь на некоторое время от критики, прислушайтесь к желаниям партеров. Вечером лучше всего сосредоточиться на саморазвитии. Рыбам нельзя оставлять недоделанные дела на потом. Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, советует быть ближе к людям.

Автор: 15 ноября 2020, 20:00

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