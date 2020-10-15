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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года

Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года

Фото: Дни.ру
Козерогам нет равных в работе, Скорпионам повезет в любви, Девам стоит быть внимательными. Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года, рекомендует быть аккуратнее в высказываниях и не рубить с плеча.
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Овен

Для Овнов сегодня в целом благоприятный день. Мало что сможет выбить вас из колеи, однако в любом случае стоит избегать конфликтов. Не торопитесь решать материальные вопросы, также не стоит сегодня давать деньги в долг – есть вероятность, что не вернут. Вторая половина дня для Овнов пройдет в суете, однако это принесет ощутимую пользу уже скоро.

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Телец

Тельцы в эту пятницу твердо стоят на ногах – для вас сегодня нет ничего невозможного. Именно поэтому не стоит оставаться дома, даже если по плану выходной или отпуск. Лучше всего в эту пятницу вам будет удаваться общение, поэтому смело соглашайтесь на спонтанные встречи. Тельцы сегодня – душа компании.

Близнецы

Близнецам сложно представить эту пятницу без движения. В первую половину дня будет казаться, что вы безумно устали за прошедшую неделю, однако к вечеру ку вас откроется второе дыхание. В профессиональном плане Близнецам сегодня стоит быть осторожнее и проверять документы по несколько раз. Постарайтесь избегать толпы и шумных компаний. Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года, рекомендует сосредоточиться на работе.

Рак

Ракам стоит сосредоточиться на собственном здоровье. Возможно, стоит взять выходной и весь день провести в кровати, иначе есть шанс, что организм не восстановится к понедельнику. Постарайтесь избегать шумных компаний, лучше всего провести вечер в кругу близких друзей и единомышленников. Вторая половина дня Раков будет более продуктивна, чем первая.

Лев

Львам стоит сосредоточиться на решении бытовых вопросов. Возможно, сегодня отличный день для того, чтобы заняться покупкой продуктов, мелкого ремонта или перестановки. Постарайтесь провести как можно больше времени с родственниками и друзьями, не спешите убегать по делам – близкие нуждаются в вашем внимании.

Дева

В эту пятницу Девам не стоит совершать необдуманные покупки. Также постарайтесь не давать денег в долг, особенно крупные суммы. Идеальным вариантом пятницы для вас станет саморазвитие. После работы отлично провести время с близкими людьми – семьей или друзьями, они помогут восстановить ресурс. Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года, советует Девам держаться ближе к дому.

Весы

Весам сегодня потребуется больше усилий для того, чтобы справиться с обычными домашними делами. Кажется, в эту пятницу внимательность не ваш конек. Именно поэтому постарайтесь разгрузить день и устроить небольшую передышку в обед. Вторая половина дня прекрасно подойдет для саморазвития – учеба, поход в музей или чтение книги прекрасно дополнят суматошный день Весов.

Скорпион

Скорпионам в эту пятницу повезет в любви. Вероятно, вы встретите человека, который станет для вас очень важным. Если же вы уже в паре, лучше всего провести этот день вместе с любимым. Вторая половина дня обещает быть слегка суматошной, однако она отлично подойдет, чтобы Скорпионы решили свои материальные вопросы.

Стрельцы

Стрельцам лучше всего сосредоточиться на глобальных планах. Несмотря на ретроградный Меркурий, не стоит опасаться долгосрочных планирований. Вероятно, сегодня вы сможете нащупать то, что принесет вам в будущем неплохие дивиденды. Вторую половину дня лучше всего посвятить себе – остаться дома, набрать ванну, включить успокаивающую музыку. Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года, советует Стрельцам мечтать.

Козерог

Козерогам в эту пятницу нет равных в работе. Вероятно, вам стоит показать, насколько вы ценный сотрудник – не стесняйтесь, берите быка за рога. Вторая половина дня отлично подойдет для решения любовных вопросов – пригласите кого-нибудь на свидание. Также вечером вас ждет приятный сюрприз от родственников.

Водолей

Водолеям стоит сосредоточиться на личной жизни. Постарайтесь как можно дольше провести со своей второй половинкой – кажется, у вас намечаются серьезные перемены, которые не стоит игнорировать. В рабочих вопросах Водолеям в эту пятницу не будет равных. Однако вам стоит избегать споров и конфликтов с коллегами.

Рыбы

Рыбам сегодня стоит проявить характер. Вероятно, появятся личности, желающие сдвинуть вас с насиженного места. Однако не стоит позволять проходимцам решать вашу судьбу. Вторая половина для отлично подойдет для решения рабочих вопросов и встреч с партнерами – сегодня Рыбы будут максимально продуктивны. Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года, советует держать ухо востро.

Автор: 15 октября 2020, 23:05

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