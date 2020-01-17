Совет на выходные

"Помните, что излишне наплевательское отношение и склонность "забить" на что-то могут привести к весьма неприятным последствиям. Несмотря на выходные и желание отдохнуть от первой полноценной трудовой недели в этом году, стоит все же контролировать степень своей "воздушности" и не быть слишком несерьезными", – говорит синхролог Наталья Ковалева.
Впрочем, становиться гиперответственными также не стоит. Идеальным вариантом будет нащупать некий разумный баланс, воспринимая происходящее без излишнего напряжения, но при этом не относиться ко всему слишком уж легкомысленно.
В частности, повышенного внимания может потребовать все, что касается любого рода коммуникаций, общения с друзьями и близкими, а также каких-либо краткосрочных поездок. Например, стоит последить за тем, что, кому и в какой форме вы говорите, чтобы не сболтнуть лишнего или не обидеть кого-то.
Популярные темы форума
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Рак-божье наказание?
Слава великому Владимиру Путину!
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Постоянно хочу кушать