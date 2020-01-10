Совет на выходные 11-12 января 2020 года

В эти выходные важно совершать любые действия максимально осознанно, отключив "автопилот" и перейдя на "ручное управление". Когда вы что-то делаете или говорите – подумайте, к чему это может привести.



"Дело в том, что в эти дни велика вероятность попадания в неприятные ситуации, в которых вы уже были и даже, возможно, не раз. Это происходит потому, что вы даже не задумываетесь, что можно сделать и по-другому. Соответственно, единственный путь избежать удара граблями по лбу – это осознанность. Проявив ее, вы получите хороший шанс избежать чего-то весьма неприятного", – рассказывает синхролог Наталья Ковалева.



Постарайтесь быть особенно внимательными со всем, что затрагивает заграничные поездки и в целом другие страны, а также мировоззренческие вопросы. Например, если у кого-то из ваших близких или друзей есть "опасные" темы для разговора, стоит избегать обсуждения, дабы избежать крупной ссоры.