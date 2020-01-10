Совет на выходные 11-12 января 2020 года

"Дело
в том, что в эти дни велика вероятность попадания в неприятные ситуации, в
которых вы уже были и даже, возможно, не раз. Это происходит потому, что вы даже
не задумываетесь, что можно сделать и по-другому. Соответственно, единственный
путь избежать удара граблями по лбу – это осознанность. Проявив ее, вы получите
хороший шанс избежать чего-то весьма неприятного", – рассказывает синхролог Наталья Ковалева.
Постарайтесь быть особенно внимательными со всем, что затрагивает заграничные поездки и в целом другие страны, а также мировоззренческие вопросы. Например, если у кого-то из ваших близких или друзей есть "опасные" темы для разговора, стоит избегать обсуждения, дабы избежать крупной ссоры.
Популярные темы форума
США ахренели
Как выйти из депрессии?
Не люблю пьяных людей продолжение
Женская сторона развода!Продолжаем!
Жизнь есть после развода?????
Бабищи
Бросив старую семь ,это как переехать в новый город.
УРОДЫ С РОЖДЕСТВОМ ВАС.
Требования к мужчине
Почему нас боятся Иране