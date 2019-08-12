Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года

На этой неделе в четверг 15 августа в 15:30 по Москве мы встретим Полнолуние. Это особенный период, действие которого многие ощутят уже в понедельник. С одной стороны, мы полны сил и желания творить, любить, создавать что-то новое, заявлять о себе, идти на встречу своему партнеру и жить на полную катушку. А с другой, любое Полнолуние – это всегда конфликт и резкая смена настроения. Его задача расставить приоритеты и подвести итоги. И не всегда это позитивные события. Чаще всего – расставания, отказ от того, за что вы привыкли держаться.

Полнолуние в знаке Водолея подсказывает, какие вопросы в отношениях с партнером или руководством требуют особо деликатных решений. Если услышите подсказку, тогда этот период пройдет без конфликтов и потерь.



Кого-то Вселенная щедро вознаградит за труды и силы, вложенные ранее. Это может быть знакомство с будущим супругом, замужество, рождение ребенка, поступление в ВУЗ, путешествие, трудоустройство на новую работу, повышение по службе, премии, дорогостоящие подарки, открытие бизнеса, победы в конкурсе, выигрыш в лотерею.

Союз красотки Венера вместе с батюшкой Солнцем всю неделю будут наполнять любовью наши сердца. Ведь когда мы открыты и великодушны, конфликты обходят нас стороной.

Любите, творите, зажигайте сердца, созидайте, заявляйте о себе, принимайте предложения и сами стучитесь в двери, которые давно хотели распахнуть – мир обязательно откроет их перед вами.

Подробный гороскоп на неделю по просьбе "Дни.ру" составила астролог Юлия Урусэль.

Овен

Овны жаждут перемен. Вы переполнены страстью, мечтами и готовы встретить любовь всей своей жизни. Романтический период предстоит и тем, у кого личная жизнь уже настроена. Новая волна влюбленности в своего партнера освежит ваши отношения. Также ожидаются грандиозные покупки, выгодные сделки связанные с недвижимостью, путешествия или рождение ребенка.

Внимание! Если грядущее Полнолуние принесет перемены на работе или в личной жизни, не сопротивляйтесь. Не бойтесь разрыва отношений, и с головой окунайтесь в новые. Возможно, новая жизнь уже у вашего порога.

Телец

Тельцам звезды обещают неделю, наполненную приятными сюрпризами и подарками. Вас ждет повышение по службе, премия, приятные бонусы от руководства, расширение сотрудничества, новые контракты, дорогостоящие приобретения, лестное предложение по работе или отдых на берегу моря обязательно с близкими или с любимым. Если отпуск вы уже отгуляли, то сейчас ваша задача - обустройство быта, например, поиск жилья (покупка) для своей семьи или ремонт.

Близнецы гороскоп на неделю

Вплоть до пятницы Близнецам придется разруливать дела житейские. Сложившиеся обстоятельства изменят ваши планы или даже вынудят совсем отказаться от них. Договоренности могут развалиться, встречи перенесутся, в документах вылезут ошибки, банковские переводы застрянут, техника подведет и так далее. Возможны опоздания на самолет, аварийные ситуации на дороге. Постарайтесь до выходных не спешить и не принимать решения спонтанно. К субботе напряжение спадет. Вы сможете без проблем отправиться в путешествие или за покупками.

Рак

Ракам на этой неделе нужно заняться решением финансовых вопросов. У кого-то резко возникнет необходимость в срочном кредите, оплате налогов, штрафов или другие траты. Даже если не вы сами, то ваши близкие захотят совершить крупные финансовые операции, а денег или поручительства попросят у вас. При этом развиваться события будут так стремительно, что вы не сможете оценить безопасность этих сделок и обязательств. К выходным очнетесь, а уже поздно... В предверии Полнолуния, которое мы встретим в четверг, лучше отказаться от скоропалительных действий и внезапных поездок.

Лев

Для Львов неделя многообещающая и достаточно напряженная. Грядущее полнолуние говорит, что отношения с партнерами требуют перемен, и они не обязательно связаны с расставанием или конфликтами. Скорее, речь о том, что сейчас нужно уделять больше времени партнеру, слышать его, быть с ним на одной волне, а не руководствоваться только своими эгоистическими желаниями.

Для тех, кто еще свободен, наоборот, наступает период, когда можно встретить свою вторую половинку. Кто-то влюбится в партнера по бизнесу, коллегу. Кто-то примет участие в масштабном мероприятии, которое поможет заявить о себе.

Период вполне вероятно окажется очень событийным, поэтому старайтесь по-максимуму быть на виду: встречайтесь с друзьями, выходите в люди, будьте открыты для знакомств.

Дева гороскоп на неделю

Девы на будущей неделе возьмутся за вопросы, которые уже давно ждут своего часа. В работе много рутинных ситуаций, которые как никогда требуют от вас внимательности и скрупулезности. Возможно, встанет вопрос о повышении по службе, командировке, расширении ваших обязанностей или необходимости освоения новой программы. Но, напоминаю, что период перед Полнолунием часто создает конфликтные ситуации и поэтому есть вероятность, что ваше повышение может быть воспринято кем-то очень болезненно. Не огорчайтесь. Собаки лают, караван идет. Вы долго добивались успеха и награда ваша вполне заслужена.

Весы

Весам пора заняться повышением квалификации, посетить языковые курсы, пройти курс вождения, найти для себя новый заработок в интернете или отправиться в путешествие. Возможно встанет вопрос о смене квартиры, переезде в другой город или служебной командировке.

Вообще вас ждет яркий и романтический период, когда в пути на работу, на встречу, в поездке или по дороге к друзьям можно встретить свою половинку.

Скорпион

Скорпионам предстоит активно поработать. Вы четко идете к поставленной цели и на этой неделе можете получить увеличение прибыли или другой многообещающий результат. На личном фронте у вас тоже все весьма интенсивно. Возникнет желание заняться внешностью, имиджем. Знайте, все ваши изменения не останутся незамеченными – приятное знакомство, флирт, приглашение на свидание вам обеспечено.

Стрелец гороскоп на неделю

Энтузиазм и напористость Стрельцов готовы сдвинуть горы на этой неделе. Однако в первую очередь нужно сосредоточиться на задачах, требующих скорейшего завершения.

Наступающая неделя особенно благоприятна для решения вопросов, связанных с путешествиями, поездками, встречами с зарубежными партнерами или со сменой места жительства.

Козерог

На наступающей неделе Козерогам придется столкнуться с решением финансовых вопросов или трат на семейные нужды. Необходимо внимательнее отнестись к деньгам, а возможно и поэкономить на текущих расходах. Но, скорее всего, вопроса кредитования не избежать.

Будьте в этих вопросах бдительны, не ведитесь на уловки банков и продавцов в магазине. Подписанные документы тщательнее проверяйте, а условия рассрочки попросите выделить в документе жирным шрифтом.

Водолей

У Водолеев на наступающей неделе может ребром встать вопрос отношений. Полнолуние в знаке Водолея говорит о завершении каких-то отношений, окончании сотрудничества, конфликте с начальством или расставании с другом. Конечно, это коснется не всех представителей данного знака, а только тех, кто сейчас переживает в отношениях кризис или понимает, что они уже давно изжили себя.

Рыбы гороскоп на неделю

Для Рыб сейчас необходимо сосредоточиться на рабочих моментах и отношениях в коллективе. Возможно кто-то за вашей спиной распускает слухи или ведет разговорчики на тему вашего профессионализма и успехов. Обратите внимание на тех, кто задает вам вопросы и пытается выудить из вас какую-то информацию. Лучше меньше слов – и тогда вашим злопыхателям не о чем будет сквернословить. Будьте внимательны к самочувствию и откажитесь на этой неделе от алкоголя.