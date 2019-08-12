Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года

Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на 2019 год Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

Военный переворот в Киеве: объявлено об отстранении Зеленского от власти
Жена об уходе Якубовича к другой: Я не виню никого
Сделано заявление об убийстве сбежавшего Порошенко
"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
партнеры
Понедельник 12 августа
Лента новостей
08:15
Сильный паводок обрушился на Хабаровский край и Приамурье
06:02
Убийца и угонщик сбежали из психбольницы в Волгоградской области
04:03
Жуткое ДТП в Подмосковье унесло пять жизней
23:06
Десятки россиян застряли в Турции из-за поломки самолета
22:14
"Издеваетесь над ребенком!": Рудковская показала беспощадные тренировки сына
20:05
Миддлтон выдвинула друзьям неожиданное требование
18:02
Влад Топалов довел беременную сестру до слез
16:54
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 августа 2019 года
16:38
Невеста Тимати столкнулась с опасностью во время беременности
16:04
Меган Маркл оказалась в центре незаконной аферы
15:45
"Незазвездившаяся звезда!": Бузова растаяла в объятиях мужской толпы
15:19
Зеленскому указали на место между Россией и США
14:36
Подруга рассказала о последнем дне Аллы Вербер
13:42
"Дешевка!": Солнцев раскрыл подноготную грязного скандала с Фадеевым
13:11
Волочкова устроила шоу в массажном кабинете
12:52
Депутат призвал сажать в тюрьмы зачинщиков беспорядков на митингах
12:16
"Мисс шарм": Королева в бикини соблазнила россиян
11:55
Володин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
11:34
Стало известно о свадьбе Бондарчука
11:16
Приступы участились: экс-супруга Данко перестала выходить из дома
10:40
"Девка деловая": дочь Галкина рассказала о пользе клубники
06:34
Младшая дочь Бородиной поразила неожиданным заявлением
03:05
"Вкусная и сладкая": Волочкова распахнула ноги перед новым другом
01:14
Маркл использовала принцессу Диану ради собственной выгоды
23:09
Жадность и несоразмерные понты: что сгубило отношения Фадеева и Наргиз
20:09
"Счастливые фото-матери": Седокову и Рудковскую требуют ограничить в Сети
18:35
В Сети сообщили о разочаровании Дудя в организаторах митинга на проспекте Сахарова
18:16
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 августа 2019 года
17:28
Осужденный Александр Кокорин показал лучший результат в колонии
16:37
Есть пострадавшие: на севере Москвы пассажирский автобус влетел в отбойник
15:54
Путин преподал жесткий урок нахалу Зеленскому
15:22
"Отрастившая" второй подбородок Асмус стала копией Харламова
15:00
Пострадали дети: в Курганской области перевернулся автобус
14:51
Бывший муж Арнтгольц кардинально пересмотрел свои взгляды
14:13
19-летняя дочь Маликова устала от тотального контроля
14:07
Знаменитый художник скончался от рака
13:37
"Красота естественная": Дайнеко показала фото без макияжа и ретуши
12:58
Поклонники Лорак разнесли ее бывшего мужа
12:26
Гоша Куценко спас незнакомца на улице
12:04
Официальное заключение: Вербер была инфицирована
11:48
Исаева раскрыла связь Вербер и Началовой
11:09
Утопающая в наслаждении Волочкова предстала в ультракоротком платье
10:30
Похудевшая Лолита показала обновленное тело в купальнике
10:18
"До сих пор жалею": пережившая серьезную травму Цой откровенно высказалась об опьянении
08:14
"Труп невесты": Анну Хилькевич разругали за макияж
07:30
Пора на покой: заявлено об отставке засидевшегося Лукашенко
04:22
Позарилась на чужое: Леди Гагу обвиняют в хищении песни
02:01
"Никакой пользы": врач рассказал о вреде красного вина
00:18
"Как на кладбище": странное фото Бузовой ужаснуло народ
21:52
"До печеночных алкогольных колик": возмущенной Рудковской прилюдно дали под дых
21:43
В Подмосковье рабочие покрасили асфальт в черный цвет
21:13
Сканируют: происходящее у Крымского моста повергло людей в шок
21:04
Обнародованы снимки Пугачевой без ретуши
20:56
Под Москвой сильный ветер повалил деревья
20:40
Число пострадавших под Ачинском выросло до 9
20:31
Водонаева высмеяла неумеренное хвастовство Тимати
20:15
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
19:58
Умер тренер сборной России по бейсболу
19:52
Дакота попала в ДТП
19:49
Россия жестко ответила на дерзкую провокацию Японии
19:26
В "ЕР" выступили против запрета проносить собственную еду в кинозалы
19:25
В Минкультуры предложили запретить россиянам проносить еду в кинотеатры
19:07
"Фигура – огонь!": Галкин в мокрой майке возбудил россиянок
18:46
Рудковская обещала миллион за встречу с жирными потными мужиками
18:27
Под Ачинском снова прогремели взрывы
18:22
Вербер получила мистический знак перед смертью
17:56
В Ижевске автомобиль сбил маленького ребенка на велосипеде
17:52
"А туфли зачем?": Канделаки "разнесли" за нелепый образ на пляже
17:46
Выволокли за дверь: загнанный в угол Алибасов устроил скандал на пресс-конференции
17:36
Володин обсудит с Пискаревым расследование вмешательства в российские выборы
17:23
В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление
17:12
Летевший из Омска лайнер совершил экстренную посадку в Краснодаре
17:03
"Ничего в жизни не останется": трудоголик Корчевников боится одинокой старости
16:56
"Бессовестные люди!": "любовник" Волочковой устроил скандал на похоронах Токарева
16:43
В Екатеринбурге на мужчину упал лифт
16:35
Обручальное?: счастливая Собчак сверкнула кольцом
16:21
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 августа 2019 года
16:05
Работницу универмага Вербер "облизали" на шоу Малахова
15:59
На похоронах Токарева неожиданно всплыла настоящая причина его смерти
15:53
В Петербурге автомобиль влетел в толпу пешеходов
15:49
Сенсационные подробности конфликта Наргиз и Фадеева
15:46
Лукашенко доигрался: в Белоруссии объявили о дефолте
15:20
Двое пострадали: в Башкирии легковушка врезалась в дерево
15:16
"Получил по мордасам": Малежик сделал громкое заявление у гроба Березина
15:08
Сраженная наповал Кабаева: Мне хотелось убивать...
15:00
Началова или Вербер: народ спорит о святости светских львиц
14:53
Инвестиции в развитие: АЭМЗ вдохнет новую жизнь в Балаковский завод
14:51
"Невинная кнопочка!": экс-участница "Дома-2" впервые показала новорожденного малыша
14:24
Окружение Зеленского встало на сторону Путина
14:08
"Хочу как у нее!": Миддлтон "засветила" свои накачанные ноги
14:01
"Я заложница": откровенное интервью звезды "Моей прекрасной няни"
13:49
На Украине готовятся к уничтожению России
13:41
Кадыров рассекретил свою настоящую фамилию
13:28
"ЕР" разберется с навязыванием семьям лишних услуг по ипотеке
13:26
Легендарная Изабель Юппер представит в России новый моноспектакль
13:09
Названы основные симптомы появления рака
12:53
Ушедший сын Яковлевой снимался для "угара"
12:24
Роковое совпадение: больная раком Вербер умерла из-за раков на ужине
12:19
Вернувшегося на Украину Порошенко отправляют в тюрьму
12:12
Экс-солистка группы Serebro кардинально сменила имидж
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пора на покой: заявлено об отставке засидевшегося Лукашенко
"Труп невесты": Анну Хилькевич разругали за макияж
Похудевшая Лолита показала обновленное тело в купальнике
"До сих пор жалею": пережившая серьезную травму Цой откровенно высказалась об опьянении
"Счастливые фото-матери": Седокову и Рудковскую требуют ограничить в Сети
Исаева раскрыла связь Вербер и Началовой
Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года

Фото: pixabay.com
На этой неделе в четверг 15 августа в 15:30 по Москве мы встретим Полнолуние. Это особенный период, действие которого многие ощутят уже в понедельник. С одной стороны, мы полны сил и желания творить, любить, создавать что-то новое, заявлять о себе, идти на встречу своему партнеру и жить на полную катушку. А с другой, любое Полнолуние – это всегда конфликт и резкая смена настроения. Его задача расставить приоритеты и подвести итоги. И не всегда это позитивные события. Чаще всего – расставания, отказ от того, за что вы привыкли держаться.
прочитано 190 раз

Полнолуние в знаке Водолея подсказывает, какие вопросы в отношениях с партнером или руководством требуют особо деликатных решений. Если услышите подсказку, тогда этот период пройдет без конфликтов и потерь.

Кого-то Вселенная щедро вознаградит за труды и силы, вложенные ранее. Это может быть знакомство с будущим супругом, замужество, рождение ребенка, поступление в ВУЗ, путешествие, трудоустройство на новую работу, повышение по службе, премии, дорогостоящие подарки, открытие бизнеса, победы в конкурсе, выигрыш в лотерею.

Союз красотки Венера вместе с батюшкой Солнцем всю неделю будут наполнять любовью наши сердца. Ведь когда мы открыты и великодушны, конфликты обходят нас стороной.

Любите, творите, зажигайте сердца, созидайте, заявляйте о себе, принимайте предложения и сами стучитесь в двери, которые давно хотели распахнуть – мир обязательно откроет их перед вами.

Подробный гороскоп на неделю по просьбе "Дни.ру" составила астролог Юлия Урусэль. 

Овен 

Овны жаждут перемен. Вы переполнены страстью, мечтами и готовы встретить любовь всей своей жизни. Романтический период предстоит и тем, у кого личная жизнь уже настроена. Новая волна влюбленности в своего партнера освежит ваши отношения. Также ожидаются грандиозные покупки, выгодные сделки связанные с недвижимостью, путешествия или рождение ребенка.

Внимание! Если грядущее Полнолуние принесет перемены на работе или в личной жизни, не сопротивляйтесь. Не бойтесь разрыва отношений, и с головой окунайтесь в новые. Возможно, новая жизнь уже у вашего порога.

Телец

Тельцам звезды обещают неделю, наполненную приятными сюрпризами и подарками. Вас ждет повышение по службе, премия, приятные бонусы от руководства, расширение сотрудничества, новые контракты, дорогостоящие приобретения, лестное предложение по работе или отдых на берегу моря обязательно с близкими или с любимым. Если отпуск вы уже отгуляли, то сейчас ваша задача - обустройство быта, например, поиск жилья (покупка) для своей семьи или ремонт.

Близнецы гороскоп на неделю 

Вплоть до пятницы Близнецам придется разруливать дела житейские. Сложившиеся обстоятельства изменят ваши планы или даже вынудят совсем отказаться от них. Договоренности могут развалиться, встречи перенесутся, в документах вылезут ошибки, банковские переводы застрянут, техника подведет и так далее. Возможны опоздания на самолет, аварийные ситуации на дороге. Постарайтесь до выходных не спешить и не принимать решения спонтанно. К субботе напряжение спадет. Вы сможете без проблем отправиться в путешествие или за покупками.

Рак

Ракам на этой неделе нужно заняться решением финансовых вопросов. У кого-то резко возникнет необходимость в срочном кредите, оплате налогов, штрафов или другие траты. Даже если не вы сами, то ваши близкие захотят совершить крупные финансовые операции, а денег или поручительства попросят у вас. При этом развиваться события будут так стремительно, что вы не сможете оценить безопасность этих сделок и обязательств. К выходным очнетесь, а уже поздно... В предверии Полнолуния, которое мы встретим в четверг, лучше отказаться от скоропалительных действий и внезапных поездок.

Лев

Для Львов неделя многообещающая и достаточно напряженная. Грядущее полнолуние говорит, что отношения с партнерами требуют перемен, и они не обязательно связаны с расставанием или конфликтами. Скорее, речь о том, что сейчас нужно уделять больше времени партнеру, слышать его, быть с ним на одной волне, а не руководствоваться только своими эгоистическими желаниями.

Для тех, кто еще свободен, наоборот, наступает период, когда можно встретить свою вторую половинку. Кто-то влюбится в партнера по бизнесу, коллегу. Кто-то примет участие в масштабном мероприятии, которое поможет заявить о себе.

Период вполне вероятно окажется очень событийным, поэтому старайтесь по-максимуму быть на виду: встречайтесь с друзьями, выходите в люди, будьте открыты для знакомств.

Дева гороскоп на неделю

Девы на будущей неделе возьмутся за вопросы, которые уже давно ждут своего часа. В работе много рутинных ситуаций, которые как никогда требуют от вас внимательности и скрупулезности. Возможно, встанет вопрос о повышении по службе, командировке, расширении ваших обязанностей или необходимости освоения новой программы. Но, напоминаю, что период перед Полнолунием часто создает конфликтные ситуации и поэтому есть вероятность, что ваше повышение может быть воспринято кем-то очень болезненно. Не огорчайтесь. Собаки лают, караван идет. Вы долго добивались успеха и награда ваша вполне заслужена.

Весы

Весам пора заняться повышением квалификации, посетить языковые курсы, пройти курс вождения, найти для себя новый заработок в интернете или отправиться в путешествие. Возможно встанет вопрос о смене квартиры, переезде в другой город или служебной командировке.

Вообще вас ждет яркий и романтический период, когда в пути на работу, на встречу, в поездке или по дороге к друзьям можно встретить свою половинку.

Скорпион

Скорпионам предстоит активно поработать. Вы четко идете к поставленной цели и на этой неделе можете получить увеличение прибыли или другой многообещающий результат. На личном фронте у вас тоже все весьма интенсивно. Возникнет желание заняться внешностью, имиджем. Знайте, все ваши изменения не останутся незамеченными – приятное знакомство, флирт, приглашение на свидание вам обеспечено.

Стрелец гороскоп на неделю 

Энтузиазм и напористость Стрельцов готовы сдвинуть горы на этой неделе. Однако в первую очередь нужно сосредоточиться на задачах, требующих скорейшего завершения.

Наступающая неделя особенно благоприятна для решения вопросов, связанных с путешествиями, поездками, встречами с зарубежными партнерами или со сменой места жительства.

Козерог

На наступающей неделе Козерогам придется столкнуться с решением финансовых вопросов или трат на семейные нужды. Необходимо внимательнее отнестись к деньгам, а возможно и поэкономить на текущих расходах. Но, скорее всего, вопроса кредитования не избежать.

Будьте в этих вопросах бдительны, не ведитесь на уловки банков и продавцов в магазине. Подписанные документы тщательнее проверяйте, а условия рассрочки попросите выделить в документе жирным шрифтом.

Водолей

У Водолеев на наступающей неделе может ребром встать вопрос отношений. Полнолуние в знаке Водолея говорит о завершении каких-то отношений, окончании сотрудничества, конфликте с начальством или расставании с другом. Конечно, это коснется не всех представителей данного знака, а только тех, кто сейчас переживает в отношениях кризис или понимает, что они уже давно изжили себя.

Рыбы гороскоп на неделю

Для Рыб сейчас необходимо сосредоточиться на рабочих моментах и отношениях в коллективе. Возможно кто-то за вашей спиной распускает слухи или ведет разговорчики на тему вашего профессионализма и успехов. Обратите внимание на тех, кто задает вам вопросы и пытается выудить из вас какую-то информацию. Лучше меньше слов – и тогда вашим злопыхателям не о чем будет сквернословить. Будьте внимательны к самочувствию и откажитесь на этой неделе от алкоголя.
12 августа 2019, 08:31

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Россия жестко ответила на дерзкую провокацию Японии
Лукашенко доигрался: в Белоруссии объявили о дефолте
Окружение Зеленского встало на сторону Путина
Вернувшегося на Украину Порошенко отправляют в тюрьму

Шоу-бизнес

Появилась информация о разводе звезды Comedy Woman
Сын Алены Водонаевой не выходит на связь
Бородина поделилась заветной мечтой
"Издеваетесь над ребенком!": Рудковская показала беспощадные тренировки сына

Проишествия

В небе задымился самолет с пассажирами
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)
Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре

Lifestyle

Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Терминатор-6": в кого превратился сыгравший молодого Джона Коннора актер
Шоу-бизнес

Приступы участились: экс-супруга Данко перестала выходить из дома

Болезнь подкосила женщину
Шоу-бизнес

Исаева раскрыла связь Вербер и Началовой

Подруга певицы поделилась откровениями
Шоу-бизнес

"До сих пор жалею": пережившая серьезную травму Цой откровенно высказалась об опьянении

Певица поделилась жизненным опытом
Шоу-бизнес

Невеста Тимати столкнулась с опасностью во время беременности

У модели начались проблемы со здоровьем

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сати Казанову ждет пополнение в семье
Двое детей: Гогену Солнцеву сообщили радостное известие

Фоторепортажи

Богомолова перекосило рядом с Собчак
Лопнул на груди: Дженнифер Лопес осрамилась на концерте в Москве
Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике
Жуткие последствия пожаров в Сибири

Спорт

"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева
Амбициозная Шарапова с треском провалилась
Стихия унесла жизнь знаменитой спортсменки
"Не заслужила золотую медаль": молодая соперница вцепилась в горло Загитовой

Регионы

Сканируют: происходящее у Крымского моста повергло людей в шок
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru