Совет на выходные, 6-7 июля 2019 года

В эти выходные хорошей идеей будет чему-то поучиться. Это могут быть курсы, вебинары, лекции, мастер-классы и даже просто какой-то процесс, предполагающий, что вы будете перенимать опыт. Если вы запланировали что-то в этом духе, радуйтесь: время выбрано прекрасно!

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