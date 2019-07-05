Совет на выходные, 6-7 июля 2019 года
"Все пройдет бодро, интересно и однозначно пойдет на пользу. Впрочем, в наше время, когда существует огромное количество всевозможных онлайн-программ и курсов, решение поучиться можно принять весьма оперативно, по крайней мере, если речь о чем-то краткосрочном. Особенно полезно будет обучение, которое так или иначе направлено на развитие вас как личности, а также на то, что касается внешности человека. Например, отличной идеей будет пройти курсы макияжа", – советует синхролог-консультант Наталья Ковалева.
В некоторых случаях, если вы сами ведете какие-то обучающие программы и тренинги, эти выходные весьма благоприятны для этого. Если же у вас ничего не намечено, то неплохо подойдет подготовка к такого рода событиям.
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