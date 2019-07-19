Совет на выходные, 20-21 июля 2019 года

В эти выходные хорошей идеей будет побыть со своими родными – с теми, кого вы сами ощущаете как родных и близких. Это может быть ваша семья или какой-то конкретный человек из окружения.

"Важно помнить: проводить время с кем-то нужно не номинально присутствуя рядом, а реально чувствуя родство душ. В некоторых случаях не лишним будет сказать о своих чувствах вслух, – советует синхролог-консультант Наталья Ковалева. – В эти выходные даже очень самодостаточным и независимым людям стоит вспомнить о тех, кто вам близок, и подумать, не отдалились ли вы в последнее время, не увеличили ли незаметно для себя дистанцию так, что связь стала слабее. Если это так, то ближайшие дни очень хорошо подходят для восстановления контакта. Не стесняйтесь показать другому человеку, что он вам близок, даже если, по вашему мнению, это само собой разумеется".

Особенно актуальным этот совет будет во взаимоотношениях "муж-жена". Ловите шанс добавить теплоты и близости – в конечном итоге вы сами будете рады, что сделали это.